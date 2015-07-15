《RUSSELL专栏》对于伊朗回归油市 原油期货曲线透露谨慎情绪

资料图片：美国纽约商品期货交易所原油和天然气期权市场的交易员。 REUTERS/Shannon Stapleton

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/戴素萍/陈宗琦/汪红英

路透澳洲朗塞斯顿7月15日 - 对于预计将重回油市的数百万桶伊朗原油，油市行情究竟是充份反映了，还是反映过度了？

伊朗与全球六个主要国家周二达成核协议，根据协议，美国、欧盟和联合国将解除对伊朗石油出口和投资等实施的制裁，换取该国同意对其核项目的长期监控。在消息出炉后，全球指标布兰特原油期货周二上涨1.1%。

布兰特油价的上涨主要基于这样一种看法，即便协议得到谈判各方的最终批准，要开始实施仍需要好几个月，也就意味着伊朗增加的石油出口至少要到2016年才会进入市场。

近月期货合约的动向往往是市场报导的焦点，然而就伊朗问题而言，与远月合约的关系更为密切。

近几个月，随着伊朗协议一步步接近达成，布兰特原油期货曲线有所趋平。

布兰特12个月期约在周三亚洲盘初时较近月合约升水7.2%，较六个月前的21%有所缩窄。

然一年前却是小幅逆价差，这表示升水还有进一步缩窄的空间，尤其是如果你认同明年将有大量伊朗原油流入全球市场的看法。

阿曼原油期货同样也呈现曲线趋平，周三盘初12个月期约较近月合约升水2.3%，六个月前为升水近25%。

阿曼在迪拜商业交易所交易，尽管流动性不及布兰特原油期货，却是代表伊朗原油的不错化身，因相较于布兰特原油等轻质原油，阿曼原油和伊朗原油的品级相似，都是属于较重质且含硫量较高。

期货曲线最有可能是在显示已消化了伊朗原油明年重回市场，但目前在乐观及悲观情境假设之间选择中庸之道。

**风险平衡偏向谨慎**

最乐观情境是伊朗自己的构想，就是日均产量快速增长至约400万桶，从而使伊朗每天至少多出100万桶石油用于出口。

多数分析师认为这种看法不切实际，至少短期内是如此。可能性较大的是每日多出50万桶可供出口。

即便只是额外多出50万桶流入全球市场，也很有可能令价格受到相当程度的打压，尤其是如果其他产油国维持当前产量水平的话。

没有理由相信石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特阿拉伯会愿意将市场份额让给伊朗，特别是亚洲主要出口市场中国和印度。

沙特与伊朗这两个中东大国之间的敌对关系，也让OPEC难以同意并实际执行减产，以容纳来自伊朗的额外产量。

但考虑到伊朗与六大国的协议包含许多步骤，一旦实施起来很复杂，延迟的可能性就升高，因此整体风险看来更偏向对伊朗石油回归持谨慎看法。

如果伊朗石油回归全球市场的进度缓慢，而且数量不如预期，那么最近几个月原油期货曲线趋平的情况就显得有点过度。

亚洲进口伊朗原油的图表：here

另一个值得提出的问题是，需求前景作为决定油价的因素是否会更具重要性。

由于石油市场供应过剩已是众所周知，需求变化对油价产生更大影响，变得更有可能，尤其是如果亚洲两大石油进口国--中国和印度，继续利用低油价机会补充战略石油储备的话。

中国经济若能在下半年回升，并延续到2016年，可能也将提振石油需求，但考虑到今年以来中国经济对刺激措施的反应不佳，这还很难说。

总的来说，伊朗核协议究竟能够多快落实，在这件事变得更加明朗之前，对于伊朗石油回归的潜在影响，原油期货曲线采取中庸之道保守看待，应该是对的。(完)

(译文审校 蔡美珍/王颖)

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