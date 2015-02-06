《SAFT专栏》雀巢、负收益率和不一样的通缩

图为摆放在欧盟旗帜上的欧元和希腊硬币。 REUTERS/Murad Sezer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透2月5日 - 1930年代的严重通缩时期，公司债表现突出，但这次可能不太一样。

想知道具体情况和其中缘由，只需看食品业巨头雀巢(Nestle) NESN.VX2016年10月到期的欧洲债券以及它的负值收益率(殖利率)。

没错：要付出一笔代价，才能借钱资助雀巢的持续经营业务，这样的事是可能的，尽管事实上这绝对不是捐款行善。

当然，以雀巢的巨大规模、强健体质及Aa2评级等条件，你肯定能拿回本金。而以欧元区物价1月较上年同期下滑0.6%情况来看，等你从雀巢把钱拿回来时，极有可能比当初投资时可以买到更多的巧克力。

相对于许多欧元区主权债券的情况，雀巢所提供的收益率确实还有可取之处。芬兰日前发行五年期公债的收益率为负，德国六年期以下的公债收益率为负，持有奥地利、瑞典和荷兰五年期债券，也是要倒贴本钱的。法国债券的风险总是略高一筹，但三年期以下公债收益率也是负值。

不过请注意，虽然雀巢拥有神话般卖水赚钱的能力，但欧元区各国政府同样也能收税，而且都能施压欧洲央行开动印钞机。话说，这才是问题的关键。透过推出量化宽松，欧洲央行所创造的环境，让追逐收益率变得比登天还难。各种高低风险产品的收益率全面遭到压缩，当你投资比较安全的公司债时，以收益率来说，根本就没有回报可言了。

因此，虽然雀巢的投资者像所有人一样希望投资回本，但负收益率这个现象所透露出的，或许不仅是欧元区通缩和欧洲央行购债计划那么简单。

历史上一个值得玩味的对比经验是，1930-1933年通缩期间美国公司债表现绝佳。那几年期间，美国公司债年化回报率为6.7%，而这还没算进累计通缩逼近25%的影响。

那段时间投资者确实遭遇了好几桩违约事件，而如果不是因为当时公开市场主要是向评级较高的发行人开放，收益率原本可能更高。

**两场通缩**

但如果把现在和当时的情况做个比较，可能会使投资者三思而行。1929年12月，评级为Baa的公司债收益率略低于6%，评级为Aaa的公司债收益率在4.67%。而且在1932年之前那段时间收益率又一路飙升，Baa评级债券收益率一度超过10%。在通缩情况下，这种收益确实够高的。反观现在，欧元区公司债收益率极低，Baa评级债券仅略高于1%，评级较高的收益率远远更低，而且还在下跌。

这些都意味着，由于起点太低，未来几年我们需要一轮大通缩来推高收益率水平。

你或许会辩说，1930年代，那个小小的美国公司债市场效率极差，而美国之所以会有这么一段艰困的时期，部分就是因为企业很难获得融资。因此当时愿意持有公司债的人，可以有不错的投资报酬，不过现在经济环境比较好，投资报酬自然就没那么高了。

最大的差别之一就是，对于央行与政府维持市场开放以及容易融资的决心与能力，目前市场全然信任的态度令人动容。2008年金融危机时的经验是，当市场真的急冻时，当局确实“不惜一切”竭尽所能，而企业并未面临预期中的再融资风险。

话虽如此，但想到提供这些收益率的欧元区公司债，其计价货币欧元未来两、三年未必有稳定的成员国阵容，更别想会有稳定的汇率，收益率都如此了。那些美元计价公司债的投资人，会拿到什么样的回报，就更令人不敢想像了。

另一个极大的讽刺是，尽管那些规模大到足以在公开市场融资的企业，享受到的流动性有如消防水柱般充沛强劲，但欧元区还有众多仰赖银行放贷的企业，流动性供给状况却是相差甚远。

在这次的通缩中，持有公司债的投资报酬可能会逊色极多。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/陈宗琦；审校 蔡美珍)

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