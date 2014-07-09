《Kimberley专栏》德国经济动能减弱 欧元可能遭殃

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley； 编译 艾茂林/田建华
路透伦敦7月9日 - 素有欧元区经济引擎之誉的德国传出令人失望的经济数据，再加上欧洲央行(ECB)出台一系列新的超宽松货币政策，这可能成为欧元兑美元跌势的导火线。
欧洲央行6月时已经将指标利率调降至0.15%低位，并将存款利率下调至负值。央行总裁德拉吉周四表示，准备好在必要时采取更多行动，以便让通胀率回到目标--即接近但低于2%的水准。
欧洲央行这项任务的艰难程度有目共睹，因欧元区6月通胀率只有0.5%，和5月相同。
这和美国物价上涨的一些迹象形成对比，5月美国个人消费支出(PCE)物价指数同比上涨1.8%，创2012年10月以来最大升幅。
无可否认，虽然美国联邦储备委员会(美联储,FED)正在缩减资产购买规模，但外界并不认为美联储接着就会很快加息。
但无论如何，就货币政策方向而言，美联储和欧洲央行的处境非常不同，尤其是考虑到美国最近的强劲就业数据。
当然有些交易商可能会说，上面谈到的这些都不是什么新消息，而目前到为止欧元兑美元还蛮抗跌的。
这么说也许没错，但现在随着迹象表明德国经济目前已经脱离颠峰状态，情况已经有所变化。
**德国举足轻重**
德国国足选手周二在巴西世界杯的表现或许极其耀眼，不过近期的德国经济数据却是和耀眼丝毫沾不上边。
周二公布的数据显示，德国5月出口和进口下滑幅度皆超出预期，之前亦有其他指标显示德国经济增长势头在放缓。
5月经季节调整后的出口较前月下滑1.1%，进口下滑3.4%，创2012年11月以来最大单月降幅。
德国5月工业生产较上月下滑1.8%，创逾两年来最大降幅，表现远逊于路透调查预估的持平。
若德国这架欧元区经济成长的火车头转入较低速的轨道，即便只是短暂现象，那么交易商或许会很务实地得出认为，欧元汇价可能需要下滑，以便使德国经济回到全动力前进。
空中客车(AIR.PA)首席执行官Fabrice Bregier周二呼吁欧洲央行(ECB)采取措施来压低欧元，从而帮助欧元区的出口商。
欧洲央行大概会对Bregier的话充耳不闻，但若德国经济持续发出不堪压力的迹象，则欧元兑美元走低的下场很可能终究由汇市交易员来实现。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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