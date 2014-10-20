《周文渊专栏》强烈看涨国债期货

（作者周文渊为路透中文特邀专栏作家，仅代表本人观点）

上周市场的走势超出了预期，行情气势如虹。主力合约TF1412连续上涨至95.59元，期债多头情绪高涨，周三合约成交价在日均线上下犹疑大半个交易日后，于尾盘实现了对6月份95.292元高点的顺利突破，达到自合约上市以来的最高水平。国债期货市场表现非常抢眼，TF1412、TF1503及TF1506按结算价计算分别交前一周上涨了1.106元（1.17%）、1.106元（1.17%）和1.054元（1.11%）。持仓和成交方面，上周持仓量较前一周提升730手，继续保持在10745手的高位水平，而累积成交19627手也是近一月以来的最高水平。

引导市场走牛的因素，主要是两个方面。一是宏观数据利好市场。10月15日，国家统计局公布的通胀数据，9月CPI同比升1.6%，环比增0.5%，重回“1”时代并创2010年1月以来新低；PPI同比降1.8%，连降31个月，环比降0.4%；10月16日，央行公布了货币信贷数据，数据显示截至9月末，广义货币（M2）余额120.21万亿元，同比增长12.9%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年末低0.7个百分点。贷款结构上新增人民币贷款中的中长期贷款占比由8月的61.18%下降至9月份的52.69%，实体经济需求依然较为疲弱，社会信用持续收缩，特别是物价水平明显走低，带动市场利率下降。

二是，货币政策放松刺激。央行在公开市场下调正回购利率，导致中长期利率跳降，现券市场十分火爆。在众多利好消息的支撑下，上周各品种现券收益率均大幅下行，而利率债更是在周中前两个交易日即降逾20bps。全周来看，国债、国开、进出口和农发债各期限到期收益率平均下行幅度超过25bps,目前，10年期国债已降至3.82%，为14个月以来的最低水平，同时10年与1年国债的期限利差也已压缩至仅27个bp。

货币市场资金面也较为配合，上周公开市场净回笼资金200亿，加上500亿国库现金定存和200亿央票到期，全周共计净回笼500亿元，资金面整体较为宽松。由于周四央行正回购操作中下调了回购利率10bps至3.40%，资金利率多呈下行趋势，其中FR007较上周上升29bps,至3.30%，整周交易日内波动也不大；Shibor3M 收于4.5148%，较上周小幅下降约3bps，GC007较上周下行175bps，至2.745%。

海外市场风险资产价格下跌导致国债利率快速回落。欧元区整体通胀率连续第12个月在危险区域中徘徊，希腊、意大利和西班牙等国出现通缩，德国ZEW经济景气判断指数跌至负值。这些疲弱数据导致全球经济增长忧虑骤然加剧。受上周疲软的社会零售和制造业数据以及埃博拉病毒带来的恐慌情绪影响，上周美国三大股指均大幅下跌，道琼斯指数累计下跌163.69点，纳斯达克指数下跌17.8点，标普500指数下跌19.37点。在经济疲弱以及加息预期弱化的影响下，上周美元指数较上周收盘下跌0.7%，至85.2。同时，美债收益率近期也一路下跌， 10年期美债收益率更是一度跌至1.974%，是最近16个月以来的最低水平，而在下半周美债则向上进行技术性调整，最终截止周末收报于2.22%。与之相呼应的是CBOT十年期美债主力期货合约在周三达到高点127.984美元。

CTD券方面，上周5个交易日基于中债估值净价的理论CTD为110024.IB，实际活跃CTD为140013.IB。由于上周国债收益率的快速大幅下行，140013的基差扩大，IRR则表现出下行的趋势。上周CTD券140013.IB的成交收益率由3.96%下降至3.755%，幅度达到21bps，而中债估值收益率同样下行近20bps。截止上周收盘，活跃CTD的收盘IRR仅为3.244%，而同日7天银行间质押式回购利率的加权均价为3.00%， 从期现价格和基差走势上来看，上周基差仍维持在正值水平，且虽有波动，但未表现出明显的大幅偏离，同样表明基差套利空间不大。

展望未来市场走势，资金面上，央行在保持流动性总量平稳，同时通过调降正回购利率的手法来向下引导资金成本的做法引爆了市场机构的交易热情，也使得降息预期进一步被强化；基本面上，海外整体萎靡的经济数据及金融市场走势使得固定收益类资产得到青睐。同时对于埃博拉病毒蔓延、不稳定的政治局势以及美联储加息时间模糊化加剧了市场对于未来经济的担忧，浓重的避险情绪利好债券现货和期货市场。

上周国债期货主力合约在周中顺利向上突破了前期高点95.292元，在资金成本保持稳定和CTD券收益率快速下行的条件下，市场可望继续向上。债市的各项利好因素难以发生实质性改变，特别是在上周五央行通知对商业银行进行PSL投放后，利好刺激进一步强化。下周将召开十八届四中全会，预计市场资金面将继续宽松以平稳过渡，后续对债市整体继续看多。国债期货市场上，近期基本面因素与现券市场相似，未来跟随现券市场走牛，国债期货价格有望不断创出新高。 140013.IB的活跃交易和收益率的快速下行导致近期其作为活跃CTD的地位有望继续维持，期债空头隐含期权中的转换价值较小，基差交易的机会不大。

（作者周文渊为国泰君安固定收益部执行董事）

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