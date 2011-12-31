《Debusmann专栏》伊朗到美国"後院"挖墙角

（Bernd Debusmann是路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

路透华盛顿12月30日电---数十年来，美国对拉美国家的外交政策忽冷忽热。现在，美国又开始关注拉美国家了，因伊朗积极与拉美国家结交，试图施加影响力。

华府告诫拉美国家不要与伊朗过於亲密，但似乎拉美国家未予理会。

美国国务卿希拉里本月11日措辞异常强硬地称："如果谁想与伊朗眉来眼去，应该想想後果。我们希望他们三思而後行。"

时隔八天，美国总统奥巴马也针对委内瑞拉和伊朗的往来发出警告。

他在接受一家委内瑞拉报纸采访时表示，与伊朗往来不利於委内瑞拉及其人民。他说："早晚有一天，委内瑞拉人民得去判断，与违反基本人权、被孤立的国家往来，究竟能得到什麽好处。"

显然，这些与伊朗交好的拉美国家并未听从希拉里"三思而後行"的建议。委内瑞拉、古巴、尼加拉瓜和厄瓜多尔领导人正准备迎接伊朗总统内贾德明年年初来访。

此外，伊朗还丑化美国在拉美的形象。伊朗12月21日推出西班牙语卫星电视频道HispanTV，称旨在打破帝国主义控制的广播公司的主导地位，抨击这些广播公司"隐藏真相、歪曲事实"。

伊朗的这种论断颇具讽刺意味，因为伊朗媒体在隐藏真相和歪曲事实方面并非生手，更不用说伊朗政府关押记者，封锁外国广播，以及实施互联网审查的做法了。伊朗国有电台和电视台负责人Ezzatollah Zarghami称，伊朗新推出的电视台旨在告诉拉美人民"伊朗制度的意识形态合法性"。

这说起来容易做起来难。拉美地区民众若对本国新闻和信息渠道不满意，还可以访问互联网，以及BBC、TVE、德国之声、美国之音和CNN等使用西班牙语、面向该地区的国际广播网络。

伊朗当前在拉美展开的宣传攻势，充分说明内贾德不仅要在中东与美国对抗，还要在全球展开反美行动。

委内瑞拉总统查韦斯与内贾德志同道合，他13年前上台以来，就以国际反帝国主义同盟的领头人自居。

内贾德和查韦斯有很多共同点，两人都仇视美国，强硬言论也如出一辙。

近日有消息称阿根廷总统克里斯蒂娜（Cristina Fernandez）经诊断患上甲状腺癌，查韦斯周三表示，怀疑可能是美国掌握了一种技术，使得拉美国家领导人纷纷患上癌症。他今年6月也接受了癌症手术治疗。巴拉圭总统卢戈（Fernando Lugo）、巴西总统罗塞夫（Dilma Rousseff）及前总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）都在与癌症抗争。

查韦斯也是帮助伊朗削弱美国在拉美影响力的重要推手。查韦斯和玻利维亚总统莫拉莱斯（Evo Morales）都宣称伊朗是"战略盟友"，并签订了一系列合资企业协议。尼加拉瓜、厄瓜多尔以及古巴均与伊朗关系紧密。

对这些领导人来说，伊朗核计划不是问题。他们认可伊朗关於核计划是用於和平用途的说法。

美国及其西方盟友怀疑伊朗在发展核武器，并对伊朗实施了一系列严厉制裁，试图迫使伊朗放弃核计划。奥巴马本月表示，制裁措施成功地孤立了伊朗。不过，制裁还产生了另一个奥巴马不想看到的、他没有提到的後果，即伊朗在尽一切可能结交盟友，从非洲撒哈拉以南直至美国"後院"--拉美。

而奥巴马和希拉里到现在也没说清楚，"顶撞"美国与伊朗结交的後果究竟是什麽。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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