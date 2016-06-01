《丁家烜专栏》黄金只是个配角

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者为路透中文专栏作家，多年资产管理及交易经验，文章仅代表本人观点）
上文说到纸币替代的话题。实际上，要说到纸币的替代，是不可能绕过黄金的。本文就聊一聊黄金的话题。
众所周知，黄金是物理化学性质非常特殊的金属。黄金质子数很高，这决定黄金密度大，非常稀有（产量稳定），化学性质也很稳定，不会腐蚀。这些物理化学性质也决定了黄金特殊的经济金融性质。当陌生甚至抱有潜在敌意的人们之间不得不进行跨期的贸易、储备和借贷的时候，永不腐烂变质的黄金成为终极的选择。抽象一点说，当互不信任的人们之间不得不相互信任的时候，人们依赖于黄金，或者说依赖于黄金的特殊性质。
黄金几乎没有缺陷。有意思的是，黄金致命的缺陷是没有缺陷。由于不会自动腐烂并且产量稀少，也就无法制衡黄金或者说持有黄金的人。失去制衡是人类社会动荡和周期的基因。在古代，经济发展缓慢，黄金的缺陷并不明显。进入现代社会以后，黄金便成为经济社会的枷锁，不时地导致通缩和混乱。
可能正基于此，凯恩斯直言黄金是野蛮人的遗迹。黄金本质上是基于不信任的。人类终究需要扔掉黄金这个拐杖，建立自己的信任体系。纸币是纯粹的信用货币，完全建立在人类自主的管理、协调的基础上。经历了几十年痛苦的摸索，人类建成了以美元为中心、其它纸币为外围的信用货币体系。纸币的优点在于能够人工地、可控地“腐烂”（当然也可能腐烂过快）。人类能够管理自己的信用体系，这应该算是人类文明一项重要的成就，工程难度堪比通天之塔。
黄金则整体上被边缘化。目前存量的黄金约15万吨，以现价计算大约在6万多亿美元，这显然无法满足七十多万亿美元全球GDP的交易需求——除非黄金价格要上涨数倍甚至数十倍。
但维护纯粹的信用体系并不容易，常常会遇到困然。在这些情况下，黄金也会有表现的机会。话说得糙一些，黄金是人类的操蛋指数。人类社会越是混乱失序、互相倾轧，黄金就越能有上佳表现。古语所云“乱世买黄金”仍是黄金的最佳策略。做多黄金带着浓厚的悲观或避险意味，可以说做多黄金就是在做空整个人类文明。从这个角度说，黄金没有投资价值，只具有投机价值。狭义地说，黄金价格是对美国政府尤其是美联储的量化评价。
新世纪以来，伴随着网络泡沫破灭、911和次贷危机所反映的带头大哥实力下降，黄金走出了一波大牛行情，最高上冲到每盎司1900美元以上。但随着美国逐渐走出危机，美国货币政策缓慢地正常化，黄金也逐步进入熊市，一度跌至1000美元附近。个人认为，尽管面临困难，但美国货币政策正常化的概率更高一些。尽管有负利率等“惊喜”，但还是应该对文明有信心。
有一个有意思的事件值得一提。年初，由于美国货币政策正常化的预期，美元升值，导致人民币面临巨大压力。G20联手纾困，美国加息进程放缓，这被理解为联合放水，可能直接导致了黄金迅速的反弹。但换个角度看，中美这两个意识形态分歧巨大、潜在竞争激烈的超级大国之间都能够达成如此紧密的货币合作，正说明了国际纸币体系的成熟和稳定性，也证明黄金在国际货币体系中只会是一个配角。
顺便说一句，最好的纸币替代的金融产品是优质企业的股权，在承受比黄金更低的波动的同时，能够获得长期的增值。因为优质的企业，才是价值的创造者和分配受益者。如果把BERKSHIRE HATHAWAY看做是一个资产组合，大概是一半的优质股权，外加大量债券资产，实际上是一个非常好的纸币替代产品。（完）
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。