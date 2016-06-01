《丁家烜专栏》黄金只是个配角

（作者为路透中文专栏作家，多年资产管理及交易经验，文章仅代表本人观点）

上文说到纸币替代的话题。实际上，要说到纸币的替代，是不可能绕过黄金的。本文就聊一聊黄金的话题。

众所周知，黄金是物理化学性质非常特殊的金属。黄金质子数很高，这决定黄金密度大，非常稀有（产量稳定），化学性质也很稳定，不会腐蚀。这些物理化学性质也决定了黄金特殊的经济金融性质。当陌生甚至抱有潜在敌意的人们之间不得不进行跨期的贸易、储备和借贷的时候，永不腐烂变质的黄金成为终极的选择。抽象一点说，当互不信任的人们之间不得不相互信任的时候，人们依赖于黄金，或者说依赖于黄金的特殊性质。

黄金几乎没有缺陷。有意思的是，黄金致命的缺陷是没有缺陷。由于不会自动腐烂并且产量稀少，也就无法制衡黄金或者说持有黄金的人。失去制衡是人类社会动荡和周期的基因。在古代，经济发展缓慢，黄金的缺陷并不明显。进入现代社会以后，黄金便成为经济社会的枷锁，不时地导致通缩和混乱。

可能正基于此，凯恩斯直言黄金是野蛮人的遗迹。黄金本质上是基于不信任的。人类终究需要扔掉黄金这个拐杖，建立自己的信任体系。纸币是纯粹的信用货币，完全建立在人类自主的管理、协调的基础上。经历了几十年痛苦的摸索，人类建成了以美元为中心、其它纸币为外围的信用货币体系。纸币的优点在于能够人工地、可控地“腐烂”（当然也可能腐烂过快）。人类能够管理自己的信用体系，这应该算是人类文明一项重要的成就，工程难度堪比通天之塔。

黄金则整体上被边缘化。目前存量的黄金约15万吨，以现价计算大约在6万多亿美元，这显然无法满足七十多万亿美元全球GDP的交易需求——除非黄金价格要上涨数倍甚至数十倍。

但维护纯粹的信用体系并不容易，常常会遇到困然。在这些情况下，黄金也会有表现的机会。话说得糙一些，黄金是人类的操蛋指数。人类社会越是混乱失序、互相倾轧，黄金就越能有上佳表现。古语所云“乱世买黄金”仍是黄金的最佳策略。做多黄金带着浓厚的悲观或避险意味，可以说做多黄金就是在做空整个人类文明。从这个角度说，黄金没有投资价值，只具有投机价值。狭义地说，黄金价格是对美国政府尤其是美联储的量化评价。

新世纪以来，伴随着网络泡沫破灭、911和次贷危机所反映的带头大哥实力下降，黄金走出了一波大牛行情，最高上冲到每盎司1900美元以上。但随着美国逐渐走出危机，美国货币政策缓慢地正常化，黄金也逐步进入熊市，一度跌至1000美元附近。个人认为，尽管面临困难，但美国货币政策正常化的概率更高一些。尽管有负利率等“惊喜”，但还是应该对文明有信心。

有一个有意思的事件值得一提。年初，由于美国货币政策正常化的预期，美元升值，导致人民币面临巨大压力。G20联手纾困，美国加息进程放缓，这被理解为联合放水，可能直接导致了黄金迅速的反弹。但换个角度看，中美这两个意识形态分歧巨大、潜在竞争激烈的超级大国之间都能够达成如此紧密的货币合作，正说明了国际纸币体系的成熟和稳定性，也证明黄金在国际货币体系中只会是一个配角。