《DIXON专栏》银行发生挤兑是希腊致命的弱点

(本文作者是路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 戴素萍/陈宗琦/郑茵

路透伦敦1月12日 - 银行可能发生挤兑是希腊的致命弱点。

希腊或许不会被迫退出欧元区。但以下这种情况却有可能发生。像是左翼激进联盟党(Syriza)在即将举行的大选中胜出，之后来不及执行必要的政策大转弯来争取债权人的认同。然后储户或感到惊慌。

左翼激进联盟党在1月25日大选中显然会占上风。如果该党胜出，那么很有可能和其欧元区债权人爆发一场冲突。该党已承诺要削减希腊的债务并扩大公共支出，但在这方面恐怕难以达成协议。

对德国来说，并不太担心希腊若是发生债务违约并退出欧元区会在金融领域泛起涟漪，倒是比较担忧如果对希腊大发慈悲会导致政治问题蔓延。因为其他国家，尤其是法国和意大利可能会起而效尤，执行经济改革的脚步变得温吞。

这并不是说希腊就不应得到某种形式的额外债务宽免，前提是希腊必须继续努力进行改革。令人鼓舞的是，左翼激进联盟党已承诺会痛击逃漏税和寡头政治问题。但对债权人来说，问题是削减债务水平在政治上几乎是不可能的事。

最明显的折衷方法就是将利率固定在极低水平，并且延长偿还贷款的宽限期。现任希腊政府与欧元区已经讨论过折衷方案的大致要素。

但左翼激进联盟党(Syriza)能接受这样的债务处理方式吗？该党也能够同意克制不作大举支出吗？

有可能，如果给他们足够时间的话。但毫无疑问将有立场180度大转弯。Syriza的许多活动成员会将此视为一种彻底背叛。

左翼激进联盟党甚至会认为他们可以来硬的。常见的论调就是，在不计算利息支付的情况下，希腊目前已经出现预算盈余，因此希腊可以片面债务违约，还是照样过得下去。

不过这么做将是危险而不智。虽然如果希腊政府拒绝偿还债务，确实有可能自力筹足资金，但债务违约可能引发银行存款户的恐慌。在这种情况下，欧洲央行将不再提供对希腊银行的流动性--发生银行挤兑是合乎逻辑的。

诚然，欧洲央行上周已经示警，实际上就是说，除非希腊政府在纾困计划2月底到期之前争取到延长，否则2月底之后，欧洲央行将不再为希腊银行扮演最后的资金来源。

必要要，希腊央行或仍有能力提供所谓的“紧急流动性支持”。但如果新政府甚至没有认真协商延长纾困计划的话，欧洲央行应该也会封杀这条路。

如果出现银行挤兑而又没有安全保护措施，政府唯一的选择就是实施资本管制。到那时如果不去求债权人开恩，希腊也就只能把本国以前的货币重新拿出来用了。

而且，希腊政府自身的财政状况也已非常紧张，由于还没有答应债权人提出的最新要求，希腊未能得到最近的纾困资金。如果不能从其它地方筹到钱，政府到2月底就将无钱可用。

所有这些都意味着，如果左翼激进联盟党在将要到来的大选中获胜，将立刻面临极为紧迫的时间压力。当务之急是要组建政府，但却并不容易，因为该党不太可能赢得压倒多数。寻求联盟看来不可避免，最显而易见的结盟对象是中间党派大河党(To Potami)，但该党又固执己见，绝不会同意达成一项让希腊的欧元区成员国地位受到威胁的协议。

大河党坚持自己的强硬路线，就意味着要求左翼激进联盟党设法延长希腊的纾困计划。而要达到这一目的，左翼激进联盟党就得接受自己多年来一直在谴责的纾困条件，其领导人齐普拉斯必须完全转变态度。这么看来，最后的结果很可能是达不成联盟协议，并在2月底或3月初再次举行大选。

到了那一步，情况就真的不好收拾了。届时欧洲央行在2月底断绝支持的决定要么已获通过，要么也为期不远了。存款外逃可能已经开始。要记得，希腊在2012年两次选举之间就出现了银行挤兑。

如果这次还要搞二次选举，那么看守政府在这段艰难时期的主要工作将是，请求将纾困计划至少延长到希腊成立一个靠谱的政府。

不过，对于欧元区债权人以及左翼激进联盟党中的温和派而言，目前的当务之急是彼此加强试探，想办法促成左翼激进联盟党转变立场，同时又不能让他们太丢脸。债权人应该作出暗示，只要左翼激进联盟党真诚地请求，他们就会延长纾困协议。毕竟，希腊被逐出欧元区，对谁都没有好处。(完)

(译文审校 李爽/蔡美珍)

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