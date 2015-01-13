《DIXON專欄》銀行發生擠兌是希臘致命的弱點

(本文作者是路透專欄撰稿人，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Hugo Dixon 編譯 戴素萍/陳宗琦/鄭茵

路透倫敦1月12日 - 銀行可能發生擠兌是希臘的致命弱點。

希臘或許不會被迫退出歐元區。但以下這種情況卻有可能發生。像是左翼激進聯盟黨(Syriza)在即將舉行的大選中勝出，之後來不及執行必要的政策大轉彎來爭取債權人的認同。然後儲戶或感到驚慌。

左翼激進聯盟黨在1月25日大選中顯然會占上風。如果該黨勝出，那麼很有可能和其歐元區債權人爆發一場衝突。該黨已承諾要削減希臘的債務並擴大公共支出，但在這方面恐怕難以達成協議。

對德國來說，並不太擔心希臘若是發生債務違約並退出歐元區會在金融領域泛起漣漪，倒是比較擔憂如果對希臘大發慈悲會導致政治問題蔓延。因為其他國家，尤其是法國和意大利可能會起而效尤，執行經濟改革的腳步變得溫吞。

這並不是說希臘就不應得到某種形式的額外債務寬免，前提是希臘必須繼續努力進行改革。令人鼓舞的是，左翼激進聯盟黨已承諾會痛擊逃漏稅和寡頭政治問題。但對債權人來說，問題是削減債務水平在政治上幾乎是不可能的事。

最明顯的折衷方法就是將利率固定在極低水平，並且延長償還貸款的寬限期。現任希臘政府與歐元區已經討論過折衷方案的大致要素。

但左翼激進聯盟黨(Syriza)能接受這樣的債務處理方式嗎？該黨也能夠同意克制不作大舉支出嗎？

有可能，如果給他們足夠時間的話。但毫無疑問將有立場180度大轉彎。Syriza的許多活動成員會將此視為一種徹底背叛。

左翼激進聯盟黨甚至會認為他們可以來硬的。常見的論調就是，在不計算利息支付的情況下，希臘目前已經出現預算盈餘，因此希臘可以片面債務違約，還是照樣過得下去。

不過這麼做將是危險而不智。雖然如果希臘政府拒絕償還債務，確實有可能自力籌足資金，但債務違約可能引發銀行存款戶的恐慌。在這種情況下，歐洲央行將不再提供對希臘銀行的流動性--發生銀行擠兌是合乎邏輯的。

誠然，歐洲央行上周已經示警，實際上就是說，除非希臘政府在紓困計劃2月底到期之前爭取到延長，否則2月底之後，歐洲央行將不再為希臘銀行扮演最後的資金來源。

必要要，希臘央行或仍有能力提供所謂的“緊急流動性支持”。但如果新政府甚至沒有認真協商延長紓困計劃的話，歐洲央行應該也會封殺這條路。

如果出現銀行擠兌而又沒有安全保護措施，政府唯一的選擇就是實施資本管制。到那時如果不去求債權人開恩，希臘也就只能把本國以前的貨幣重新拿出來用了。

而且，希臘政府自身的財政狀況也已非常緊張，由於還沒有答應債權人提出的最新要求，希臘未能得到最近的紓困資金。如果不能從其它地方籌到錢，政府到2月底就將無錢可用。

所有這些都意味著，如果左翼激進聯盟黨在將要到來的大選中獲勝，將立刻面臨極為緊迫的時間壓力。當務之急是要組建政府，但卻並不容易，因為該黨不太可能贏得壓倒多數。尋求聯盟看來不可避免，最顯而易見的結盟對象是中間黨派大河黨(To Potami)，但該黨又固執己見，絕不會同意達成一項讓希臘的歐元區成員國地位受到威脅的協議。

大河黨堅持自己的強硬路線，就意味著要求左翼激進聯盟黨設法延長希臘的紓困計劃。而要達到這一目的，左翼激進聯盟黨就得接受自己多年來一直在譴責的紓困條件，其領導人齊普拉斯必須完全轉變態度。這麼看來，最後的結果很可能是達不成聯盟協議，並在2月底或3月初再次舉行大選。

到了那一步，情況就真的不好收拾了。屆時歐洲央行在2月底斷絕支持的決定要麼已獲通過，要麼也為期不遠了。存款外逃可能已經開始。要記得，希臘在2012年兩次選舉之間就出現了銀行擠兌。

如果這次還要搞二次選舉，那麼看守政府在這段艱難時期的主要工作將是，請求將紓困計劃至少延長到希臘成立一個靠譜的政府。

不過，對於歐元區債權人以及左翼激進聯盟黨中的溫和派而言，目前的當務之急是彼此加強試探，想辦法促成左翼激進聯盟黨轉變立場，同時又不能讓他們太丟臉。債權人應該作出暗示，只要左翼激進聯盟黨真誠地請求，他們就會延長紓困協議。畢竟，希臘被逐出歐元區，對誰都沒有好處。(完)

(譯文審校 李爽/蔡美珍)

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