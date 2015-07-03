《DIXON专栏》乱摊子和烂摊子 希腊民众选哪个？

(本文作者是路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 刘秀红/汪红英/蔡美珍

路透雅典7月2日 - 在本周日的公投上，希腊人要在乱摊子和烂摊子之间选一个。如果我是希腊人，我会选前者，投出赞成票。

说正式点，就是投票支持希腊债权人6月25日提出的救助条件，其中包括要求希腊承诺以更多改革和撙节换取现金，以防止该国破产。如果公投结果为赞成，会发生什么呢？

最有可能的情况是，鼓动民众投反对票的激进左翼总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)辞职。然后希腊重新举行大选。反对党可能会结成统一战线，赢得选举，并与债权人达成新的协议。

这其中很重要的一点是，新政府势必会达成比齐普拉斯在任时更好的协议。欧元区国家和国际货币基金组织(IMF)会更加信任新政府，因为新政府曾为达成协议而奔走活动，而且从公投和大选两方面获得了执行协议的有力背书。

新政府或许能达成这样一个协议：着重于解决国内深层次问题、财政撙节只是蜻蜓点水。而且如果适当执行了协议，甚至还有可能获得重新安排希腊巨额债务的承诺。

问题是在这次大选后，希腊的境况要比上次大选时糟糕得多。希腊经济刚刚开始恢复增长，但过去五个月摧毁了人们对希腊经济的信心，而本周银行关闭又加剧了经济滑坡。

鉴于希腊的资本管制仅会逐步取消，最好的情况可能也就是和2013年塞浦路斯银行业被关闭后该国所经历的一样。塞浦路斯经济在2013年衰退5.4%，在2014年再度衰退2.3%，之后才恢复增长。

现在再来看看选烂摊子，即投“反对”票会怎样。齐普拉斯表示，投反对票将授权他去和债权人达成一项条件更好的协议。但很难看出他这么说有什么道理。债权人对齐普拉斯已没有一丁点信任可言。他们或许会认为，投票“反对”就是“不接受协议条款”，因此再谈什么达成协议已无意义。

投票反对的直接后果就是银行业将继续关闭。现在，储户还可以每天提领60欧元，但再过一周，他们可能就一个子儿也提不到了。

希腊政府会对欧洲央行违约，后者会认为希腊银行业已无力偿债。希腊银行业要想重新营业只有两条路可走：要么重新启动德拉克马(drachma)，要么没收部分储户的资金并将其转为新的银行资本。事实上，希腊政府或许会选择重新采用德拉克马--而这将引起大混乱，并遭致持续数年的诉讼。

很多希腊人将不再纳税。因此，为了支付薪资和养老金，政府将不得不求助于打欠条--这将是希腊将采用新货币的前兆。新货币兑欧元将有大幅折让，其价值或许只有欧元的一半。

希腊能够用来支付进口的资金将所剩无几，就连基本的石油及药品等也不例外。希腊几乎没有外汇储备，而如今在对IMF贷款违约之后，希腊政府根本难以向IMF求助。

希腊经济将走向崩盘。商店将出现物资短缺。所有人都希望付现，然后囤现自保。消费将会一蹶不振。企业因为无法付钱给供应商，将会破产。希腊最重要的财源--观光业，将因为外国游客取消旅程而受到重创。

这种种并发症都已经有某种程度的出现。但等到“否决”的公投结果正式出炉，届时的悲惨程度会让现在完全无法比拟。欧盟大概会出手提供人道援助。

理论上，经过这样的危机洗礼，希腊经济或许能够从一个大幅缩水后的基础再度成长。毕竟，希腊在重重惨跌一次之后，相对竞争力会有所恢复。游客将被便宜的旅游行程吸引，消费者将改买较为廉价的本国产品，而非昂贵的进口品。

但这还有另一项风险。一旦齐普拉斯开始大印希腊旧货币德拉克马(drachma)，以弥补税率偏低，他会发现很难戒掉印钞的瘾头。而这可能导致恶性通胀。

因此，若周日公投出现支持纾困条件的结果，最多只是两年的经济衰退。而如果公投结果是否决纾困条件，后果可能先是短期的经济浩劫，然后是通胀，以及更多混乱。这对希腊人民来说是糟透的抉择。但选择支持才是正确答案。(完)

(译文审校 王颖/孙茉莉/戴素萍)

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