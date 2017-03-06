《DOLAN专栏》今年政治风险高涨 但普通经济面脱颖而出令市场振奋

(本文作者为路透欧洲市场新闻部编辑，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Mike Dolan

路透伦敦3月3日 - 今年本应是政治及大选风险大放光彩，但普通的经济面却不遑多让，让全球市场振奋不已。

2008年银行业危机及2012年欧债危机以来，经历了多次假曙光后，让人不太敢再谈全球经济持续及强劲扩张。

尽管美国总统特朗普承诺已久的经济刺激计划尚无任何新细节，但全球工厂、办公楼、商店和托运人似乎已经跃跃欲试。而且单凭竞选誓言好像就足以激励投资者相信，特朗普会兑现他的承诺。

虽然企业减税程度和时间表、基建支出及放松监管方面的信息少得可怜，但这些计划可能实现的前景被视为就像经济扩张的一张保单。在特朗普执政之前，美国经济成长已经有所加速。

这种想法在鼓励着动量投资者和股市中的“逢低买入”行为。

有了这么高的预期，或许这些政策措施的实际模样，会比再三重覆的模糊承诺更令市场忧心。

似乎不只是特朗普。这样的经济戏码不只是在美国上演，特朗普的保护主义和坚持“美国优先”的威胁，也还没有太多地伤害其它地区的信心。

上月的全球工厂调查并没有信心受损或组装线放缓的迹象。摩根大通预估，从地理位置看，在诸多行业之间，以及基于对新订单和库存情况的回复，这些数据目前与全球工业生产增长近4%的情况吻合。

今年美国、欧洲甚至中国经济方面的好消息层出不穷，你或许会认为这已经推高了平均预期，但实际情况比预期还要好很多。

花旗的10国集团(G10)“经济意外”指数创下六年来的最正面表现。该指数衡量即将公布的经济数据与预期之间的差异。

因此，与制造业产出、企业和消费者信心增长以及全球依然超宽松的信贷相比，全球股市上涨要靠谱许多。衡量全球股市的MSCI明晟全球指数(MSCI All Country World Index)涵盖46个国家及2,484家企业，以及大约85%的可投资股票。

自美国大选以来，全球股市市值增幅高达4万亿美元，并在本周触及56.7万亿(兆)美元的新高。

本周各方突然竞相预测，美国最快会在3月15日再度加息，这在以前通常会干扰这方面的看法。但这主要还是反映出经济活动和通胀的强劲程度超出预期，至少是好于美联储本身的预期。美联储已开始担心，相对于已成本美国有史以来最长的增长周期，自己可能已落后于形势。

**笨蛋，问题在经济！**

那么，为何欧美及英国政治面风险未迫使经济或市场退缩？

有几个原因较突出。英国公投退欧和特朗普胜选的2016年大惊奇，以及这两大事件对英美经济的后果也意外地没有那么严重，显示一般所认定的政治不确定性与经济活动间的关连，比之前所想的要淡薄得多。

至少在短期内，人们不需同意或确认政策真的兑现，似乎就能继续买进。

当新政策实际执行时，可能就是另一回事了。但目前两者均尚未出现多少具体改变，企业和家庭似乎对就此继续发展下去感到满意。

更重要的是，近几十年，对经济和企业信心的冲击倾向于源自金融市场，之后迅速在实质经济中回响。

因此，特朗普胜选、英退或今年的欧洲选举迄今明显尚未造成严重的金融困境--英镑下跌的余波可能是个例外--帮助了各经济体继续前行。

但近来投资者行为及风格丕变，或许也起到一定作用。

投资者资金从对冲基金等主动型管理资产大规模出逃，主要是因为高收费和近年来的不佳表现。仅去年一年的赎回规模就超过1,000亿美元，很多所谓的“宏观基金”则关门大吉。

这些宏观基金的平均回报率多年来一直表现平平。很多人认为他们本应在政策和政治不确定性，或是汇市和利率大幅波动的环境下大发利市。

不管是什么原因，他们围绕六年欧元危机、英国退欧以及特朗普等题材的对冲和投机活动显然没有赚到什么钱。这至少说明，拿政治风险来炒作其实可能是吃力不讨好。

另一方面，被动式的指数基金和交易所上市基金(ETF)则对这些头条新闻没那么敏感或担忧，他们更倾向于顺应经济形势而动，常常把难以捉摸的政治问题排除在外。

根据美银美林的数据，今年迄今为止，投资者通过ETF向全球股市注入了大约500亿美元新资金，而传统型、较主动式操盘的基金同期则流出了175亿美元。

整体而言，这两部分的市场目前旗鼓相当。全球ETF资产管理总额去年增加了3万亿美元，与对冲基金大致相当，分别占所有共同基金全球资产管理总额的10%左右。

谁能在下一次市场滑坡、金融冲击或是衰退中胜出，也许就是最终极的考验了。(完)