《DOLAN专栏》欧元泰然自若 政治风险等利空不敌瑞士央行等抢买

2015年1月26日，图为瑞郎和欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

(本文作者为路透欧洲市场新闻部编辑，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Mike Dolan

路透伦敦3月15日 - 零利率、政治风险，加上不确定的未来？尽管如此，欧元泰然自若，或许还能从邻国获得些许帮助。

由于整个欧陆对疑欧民粹派的支持不断升高，对欧洲2017年接二连三的大选恐威胁欧元的普遍担忧，看来对欧元本身并没有造成直接的冲击。

欧洲央行的欧元汇率指数自去年底以来实际上升值了0.3%。2017年迄今50个交易日中也只有一天该指数的波动幅度有超过1%，而且还是涨幅。

自美国去年11月大选后美元飙涨以来，欧元兑美元主要在0.04美元的区间内交投，过去四个多月在1.06美元上下波动不到2%。

甚至欧元/美元三个月隐含波动率也一直低于10%，还不到2011年欧债危机高峰时期数值的一半。

进一步来说，三个月期欧元风险逆转指标倾向欧元卖权的溢价在1月至2月期间有所上升，但在最近三周也发生逆转，并已回到2016年底的水平。

这是不是因为面对法国民族阵线主席勒庞与荷兰自由党党魁威尔德斯等日益崛起的极右翼政治领袖的反欧元攻势，外汇市场人士全都无动于衷呢？对于有可能导致默克尔下台的德国大选或者意大利今年夏季可能提前举行选举，所有人真的都无所谓吗？

当然并非如此。从美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的周度数据中，至少可以一窥市场人士的心头盘算。数据显示上周欧元净空仓创下1月初以来的最高水平。

抛开政治因素不谈，也不难看到市场偏向看空欧元，因为两年期欧元利率低于同期限美元利率的差距，已扩大至欧元面世以来的最高水平，而且欧美货币政策前景亦出现分歧。

债券市场对政治焦虑的反应更为明显。10年期法国公债与可比德债收益率之差虽然仍远低于2011年的峰值，但过去四个月已扩大一倍至逾60个基点。

所以，到底是什么在如此有力地支撑欧元呢？

**资本流**

最根本的解释就是过去五年来欧元区的经常帐盈余不断增加，最新数据显示，月度经常帐盈余超过300亿欧元。相比2011年经济动能熄火时外部账户仅勉强打平的情况，如今的经常帐盈余形成一股日均10亿欧元的天然支撑力量。

欧元区进口需求相对较弱，而德国出口强劲，可部分解释经常帐盈余。然而，外资持有欧元区国家公债的回报接近于零、甚至是负；与此同时，欧元区投资者持有等量海外公债却得到更高回报，这也是原因所在。

欧元汇率走势平稳显示出，欧元区任何基于政治或利率理由的资本外流，都未曾超过经常帐盈余带来的资本流入。

这看似脱钩的情形有部分是因为海外大型债券投资人并未一口气撤离，而是在欧元区内转换持仓--这可从多个报告中看出端倪，报告显示日本投资人近几个月卖出法国政府公债，但买进德国公债的数量是卖出法国公债的两倍。

瑞士及捷克央行持续扮演着欧元大买家，是限制资金外流的另一道利器。

尽管瑞士央行技术上在2015年扬弃了瑞郎兑欧元的上限，但其临时干预以避免瑞郎过度升值的举动仍使其积累了庞大的欧元仓位。瑞士外汇储备目前超过6,000亿欧元，而光是在过去14个月就增加超过1,000亿欧元，增幅超过20%。

捷克央行对捷克克朗兑欧元汇价设限已有三年之久，尽管该行承诺将在今年撤除限制，但此一举措已经造成其外汇储备自去年初以来增加460亿欧元或80%，到上月时已超过1,000亿欧元。这相当于捷克国内生产总值(GDP)的约60%。

合计起来，瑞士及捷克央行平均每月买进近130亿欧元，其中约有半数存入欧元区债券市场，这很大程度地抵销了区内资本外流。

资本外逃可能终将削弱欧元，但显然外逃的资金规模要够大，才会对汇率造成持久的影响。(完)