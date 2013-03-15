《Kaletsky专栏》不要担心股市下跌

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Anatole Kaletsky;编译 许娜/王翔琼
路透3月14日 - 在华尔街股市逼近纪录高位，全球股市亦攀升至2007年以来最高的情况下，感到头晕目眩似乎是正常的。
目前标普500指数较2007年高位1,565点仅低0.5%，道指几乎天天都创新高，那么当指数爬到山顶后投资者希望看到什么呢？以登山来比喻股市走势意味着，之后出现的最好情况是，市场长期缓慢下滑；最糟的情况则是市场急剧下跌。但是，我们应该如何按字面来理解这个比喻呢？
看空的分析师通常认为，股市见顶后总是会大跌，例如2007年10月触及纪录高位后，股市便在2008-09年暴跌57%。他们补充道，股市上次在2000年3月见顶后大跌了37%，而此前在1987年8月触及高位后，更在1987年10月创下有史以来最惨崩盘。这些先例以及日股和美股分别在1989年和1929年创下让人更加眩晕的高位，听起来无疑让人有些惊慌，但目前看来，这并没有多少意义。
市场每次触及重要顶点后就会大跌或许是实情，但这是因为顶点本身的定义，而非金融或经济原因。按照定义，顶点之后走势必然向下。如果市场触及新高后没有下跌，那肯定不能称之为见顶。这种形式的创纪录新高，不但不是大跌的前奏，反而往往是价格进一步上扬的准备阶段。回顾历史，就会发现这种良性形式的创纪录新高--为价格继续上涨铺平道路，其实很普遍。
根据此分析所定义的较前纪录高位上涨逾3.0%的情况，在过去100年出现过八次，分别是1924年12月、1954年9月、1963年9月、1967年8月、1972年5月、1980年7月、1982年11月和1989年7月。这几次市场触及纪录高位后都继续上扬，且在之后至少六个月内都未出现过大跌。
这种情况最早出现在1924年，当时美国股市终于摆脱了一战前开始的为期10年的熊市。继当年12月刷新战前纪录高位后，股市在接下来的12个月里继续上涨了23%，之后涨势加快，最终合计上涨了216%。仅约五年后，股市上演了一轮登山行情，即在1929年9月触及纪录高位后，迎来有史以来最惨烈的熊市。
股市花费25年才突破1929年高点，但当这一幕最终发生时，显然更值得庆祝而非恐慌。当1929年高点终于在1954年9月被突破以后，标普指数12个月内上涨36%，并且在下次大跌之前累计上升121%。这一波跌势是在七年后的1961年12月稍晚开始的。
由于1960年代初经济状况普遍向好，这一熊市相对短暂，不到两年股价就在1963年9月创下纪录高位。触及这一新高后，标普指数在接下来的一年进一步上涨16%，且在1966年1月、1967年8月和1968年12月触及一系列新高，涨幅达到50%。
只不过在1960年代末股市表现才确实有所恶化，因为当时全球经济面临通胀危机、战后货币体系瓦解、而且1973年爆发石油危机。结果股价在1968年12月触及峰值后历经三年多的低谷期。当股市反弹至1972年5月的纪录新高以后，仅上涨了9.0%就在1973年1月触顶，当时全球股市陷入1930年代以来最深且最冗长的熊市中。
标普指数耗费七年才回升至1973年1月峰值，尽管1980年7月所及高点为后来几个月的续涨铺平了道路，但很快就遭遇到1980年12月展开的另一轮可怕熊市，因为当时面临第二波石油冲击，而且美国陷入前所未见的二次衰退。
在1982年底投资界才最终走出漫长的一系列经济灾难。美股在1982年11月3日改写新高证明经济复苏。这一纪录高位当然同样不必担心而应庆祝。那日之后，全球股市几乎一路扬升直到1987年8月，到那时标普指数已从1982年11月高位上升138%。之后的涨势更为可观，尽管牛市在1987年因股市暴跌而被突然打断，但1989年7月再次创下纪录高位，为最长的连涨纪录奠定了基础--从1989年7月纪录高位到2000年3月24日的牛市峰值1527点，标普指数累计上涨360%。
13年后，标普500指数仍未果断超越2000年高位。若要实现突破，该指数不只得升穿2000年高位，还要比2007年纪录高点略高几个百分点才行。这种情况可能不会发生。如果美股未能攻克2007年纪录水准，全球股市则可能大幅回落。就另一方面而言，如果标普500指数的确触及重要纪录水准，历史传达的信息将很明显：美股创下的新高更有可能是进一步上涨的跳板，而不是股价跳水来临前的峰值。(完)
(译文审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。