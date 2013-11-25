《阳歌专栏》500彩票网和久邦数码上市大涨

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**500彩票网和久邦数码上市大涨**

500彩票网和久邦数码在纽约上市首日大涨，获得媒体一片喝彩，并称他们的强劲表现反映投资者对中资股的信心恢复。我在一定程度上认同这种评论，但是也要表达不同观点：这两家上市融资规模很小，大行承销商施加影响推高股价只是举手之劳。

上市首日表现强劲，上市企业及其承销商都将从中受益。投行能够借此在中资企业里获得更多承销业务。要检验投资者的人气，还要看未来几个月的股价走势如何演变。

接下来具体看看它们的上市情况。这两家也是中国科技企业年末前赴美上市再掀高潮的最新案例。500彩票网上市并非一帆风顺，曾一度因市场反应冷淡而将发行规模削减一半。但是，投资者对这家公司的兴趣随后好像抬头，500彩票网随即将招股价区间由每单位美国存托凭证（ADS）9-11美元提高到11-13美元，并最终确定为13美元。

500彩票网最终上市发行了580万单位ADS，融资7,500万美元，是原计划筹资1.5亿美元的一半。该股票在上市首日最高上涨了70%，最终收在20.01美元，较招股价升54%。当日成交高达690万单位ADS，意味着多数入围的认购者可能在首日都已成功转手。这并不稀奇，但却表明投资者可能对这家公司并不抱有信心。

久邦数码也发行了700万单位ADS，融资7,900万美元，接近其原定目标；每单位11.22美元的招股价接近9.50-11.50美元的区间高端。久邦数码上市首日一度大涨44%，成交900万单位ADS，收在13.35美元，较招股价涨19%。

这两家公司首日成交量均高于其发行规模，意味着认购其股份的投资者多数在上市当日出脱。

两家公司都受益于找到大型投资银行作为承销商，德银为500彩票网承销，瑞信和摩根大通联合承销久邦数码。一些分析师指出，聘请这些巨头承销给投资者传递了正面信号，因为大行都非常小心，避免卷入争议。两年前，多起会计丑闻让中资企业失去了华尔街投资者的信任。

我同意上述看法，正如我以前所说的一样。但是，500彩票网和久邦数码两家合计融资规模也就1.5亿美元左右，和信任危机爆发前中资公司融资规模相比，无论如何算不上大手笔。如此小的融资水平，投行能够轻易影响其IPO表现。摩根大通、德银和瑞信的客户的资产规模都有数十亿美元，1.5亿美元对它们来说也就是点零用钱。

我并非指责这些银行有任何不当之处，它们只是努力促成其IPO客户和投资者客户牵手。但是，我并非完全相信500彩票网和久邦数码能够维持上市当日的强劲表现，更倾向于认为它们将在未来几周缓慢下滑，并接近招股价水平。

一句话：500彩票网和久邦数码的股价在上市当日涨势凌厉，但未来几周可能表现迟滞，甚至可能跌回招股价水准。

**高通、搜狐借微博应对负面影响**

高通(QCOM.O)和搜狐(SOHU.O)高管上周分别发表微博，似乎意在应对各自近期面对的不利局面。高通中国区副总裁沈劲宣传3G和4G在中国的潜力，只是因为该公司执行长承认受斯诺登事件影响，高通在华业务面临压力。搜狐因牵头多家企业起诉百度(BIDU.O)盗版侵权，招致外界批评其含有私心。搜狐创始人张朝阳发微博谈保护知识产权的重要性，似乎是在对批评声音作出回应。

此举凸显了企业高管借助新浪(SINA.O)>微博等社交媒体传递信息的一大优势。简而言之，这些社交媒体为企业高管提供了无需任何背景和内容就能发表观点的平台，允许他们发表不太全面、通常具有误导性的信息。企业的新闻稿和官方微博账号也有类似作用，但在这种情况下读者会更加起疑，觉得此类渠道是营销工具。

在看沈劲的微博言论之前，现看看高通执行长PaulJacobs上周的言论。Jacobs接受采访时称，斯诺登事件无疑对该公司的中国业务带来负面影响，但他没有具体阐述。这番言论其实不足为奇，因为思科(CSCO.O)、IBM(IBM.N)等其他电信相关企业过去几周也就其在华业务发表过类似言论。在这样的大背景下，再加上中国可能在年底发放4G牌照，沈劲的言论似乎意在强调高通在中国市场所扮演角色的重要性。高通是全球最大的3G和4G手机芯片制造商，也曾大规模投资研发3G和4G芯片，专供中国移动(0941.HK)(CHL.N)应用本土技术的3G和4G移动网络。

沈劲微博言论本身并不是很有意思，主要谈中国从3G向4G过渡将比从2G向3G过渡更顺利。他还预言4G的普及速度会远远快于3G。依我之见，这似乎是对高通在华受到负面影响的回应，以便让他本人及其他人相信高通仍在中国市场仍是一家重量级企业。

再来看看张朝阳的微博言论。鉴于搜狐和数家互联网企业两周前联手起诉百度盗版侵权，张朝阳这次采取了防守策略，此举不仅对搜狐而言带有私心，对优酷土豆YOKU.N、腾讯(0700.HK)等其他参与起诉的在线视频公司来说亦然如此。

张朝阳似乎尽力为他们的行动作辩护，他发表几条微博讨论保护知识产权的重要性，细数保护知识产权对大家都有利。我总体上认同张朝阳的看法，但也有些怀疑，觉得他的言论至少部分带有私心，与搜狐旗下的视频服务过去两年投入数百万美元购买大量国内外视频产品的播放权有关。

也许是因为自身不受欢迎导致张朝阳对其举动进行这种方式的辩护，也可能是大家对张朝阳的诚意有质疑。不论如何，他发表的微博虽然言之有理，但似乎是一家企业高管的防御之举，目的是支撑搜狐摇摇欲坠的市场地位，而且有报道称该公司考虑让在线视频业务上市。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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