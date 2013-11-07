《阳歌专栏》宏基董事长辞职 联想冷落黑莓

**宏基董事长辞职 联想冷落黑莓**

台湾PC厂商宏基(2353.TW)宣布，董事长王振堂辞职。大陆PC巨头联想(0992.HK)或许期待在黑莓BBY.TO上再现2005年成功收购IBM(IBM.N)个人电脑业务。但媒体报道称，联想被告知：加拿大政府会因为国家安全担忧阻止联想收购黑莓，因此联想不需要正式发出收购要约。

一些人可能会说，上述迹象表明这两家企业都遭遇了巨大挫折。现在人们正在放弃传统的台式电脑和笔记本电脑，选择智能手机和平板电脑等移动性更好的设备，这两家公司都试图在迅速变化的技术世界里找到方向。但在我看来，投资者应该对这些进展表示欢迎。

宏基公布第三季度亏损4.42亿美元。工程师出身的王振堂与宏基前首席执行官GianfrancoLanci通过正确地押注笔记本电脑会取代传统的台式电脑趋势，携手将公司打造成全球PC巨头之一。

但宏基未能预见到从台式电脑和笔记本电脑到平板电脑和智能手机的迅速变迁，结果公司业绩迅速下滑，2011年Lanci辞职，现在王振堂也辞职了。这看起来像是历史的重演，10多年前，宏基也经历过迅速的崛起后的陨落，差点关门大吉。如果宏基是幸运的，那么历史可能重演，宏基可能再次崛起。至少王振堂的离去可以给宏基一个机会，在新领导层的带领下修正自己，这对投资者来说应该是好消息。

联想对收购黑莓仍保持着沉默。苹果(AAPL.O)、三星05930.KS和其他品牌的崛起，导致夕日的智能手机之星黑莓迅速陨落。我一直猜测联想可能会收购黑莓，并预测联想将因此获得知名的高端智能手机品牌。

最新的报道显示，联想确实对黑莓感兴趣，但获知加拿大政府会因国家安全担忧阻止联想收购黑莓后，谈判就不再进行了。黑莓与加拿大电信网络关系密切，该公司提供加密邮件服务。关注联想的人应该记得，2005年联想收购IBM个人电脑业务时，也涉及到了国家安全担忧，但是美国政府最终批准了收购。

具有讽刺意味的是，加拿大政府阻止联想收购黑莓可能导致黑莓最终关门，因为似乎没有其他对黑莓感兴趣的公司了。从联想的角度讲，我觉得联想最终可能要对没有机会收购黑莓心存感激。收购将耗资巨大，而且黑莓可能无法挽救，联想在整合黑莓时将面对很多问题。

一句话：宏基董事长辞职，加拿大政府阻止联想收购黑莓，对宏基和联想来说都是利好消息。

**中国光伏行业：几家欢喜几家忧**

中国光伏行业好消息不断，有报道称中国政府提高光伏发电装机容量目标，以协助该行业发展并期望藉此帮助改善空气质量。但对于刚宣布正式启动清算程序的行业先锋尚德电力STP.N而言，这些好消息来得太晚了。在一连串正面迹象显示光伏产业最终开始摆脱持续近三年的低迷状态之际，尚德电力传出如此阴郁的消息其实也并不意外，

天合光能TSL.N将三季度光伏组件出货量预测上调了20%，并表示利润率较之前预测会大有提高。阿斯特阳光电力(CSIQ.O)在此之前也上调三季度业绩预测，并表示有望在三季度扭亏为盈。

最新消息称，中国政府提高光伏发电建设目标，将2014年光伏发电装机容量目标提高两成，达到12GW(吉瓦)。

中国政府一直都是光伏产业的积极支持者，对该行业推出过各种引发产能兴建热的优惠措施，结果导致该行业供应严重过剩，陷入了近期的低迷期。不过，中国政府在支持兴建产能的同时，并没有支持国内光伏电站建设同步发展，从而导致光伏企业的绝大部分销售依赖欧美市场。

如今，中国政府试图纠正这种失衡问题，计划大规模推动光伏电站建设，光伏发电总装机容量目标是到2015年达到35GW。依我之见，鉴于2014年光伏发电装机容量目标为12GW，这样的目标似乎有点不太现实。但话说回来，也许突然会涌出大波光伏电站建设热潮，以响应政府治理空气污染的号召，同时呼应政府支持光伏企业的决心。

大规模兴建光伏电站，对英利绿色能源(YGE.N)、阿斯特阳光电力等状况相对较好的企业来说是好消息，对尚德电力而言则来得太晚，该公司刚在注册地开曼群岛申请临时清算，此举或许意味着尚德电力已是日薄西山。尚德电力旗下的主要资产无锡尚德刚刚被顺风光电(1165.HK)以30亿元收购。

对于这方面的进展，除了速度比我预想的快之外，没有其他太多新消息能跟大家分享。我之前说过，受纽约和意大利的诉讼案影响，尚德电力的重组进程可能会被拖后，但如今看来情况并非如此，负责无锡尚德破产案的中国法院希望推进并趁早进行清算。

最后来看看尚德电力的股价走势，也很有意思。公司申请破产通常会令股票变得几乎一文不值，因为此类重组会令股东一无所获。但尚德电力的股票仍有所值，两天前还曾触及1.58美元的高位。如今，随着结局的日渐明了，股东们最终似乎意识到他们可能一无所获。周三交易中，尚德电力股价重挫16%，盘后交易中再跌11%至1.12美元。该公司股价预计还会继续下跌，最终则会变得一文不值，届时尚德电力将会进入全面破产程序。

一句话：中国提高光伏发电装机容量目标，有助于本土光伏产业复苏，但随着尚德电力进行清算，该公司股票很快将会变得一文不值。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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