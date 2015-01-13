《阳歌专栏》春秋航空、万达院线本周上市 中石化销售公司考虑赴港上市

图为一名顾客走进中石化在南京一家加油站的易捷零售店。 REUTERS/Sean Yong

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**春秋航空、万达院线本周上市 中石化销售公司考虑赴港上市**

一句话：春秋航空和万达院线本周上市，首日交易应能录得强劲表现；中石化销售公司考虑赴港上市，如果市场人气保持高涨，应能表现不错。

新年才开始两周，IPO市场就已经热热闹闹，春秋航空和万达院线准备上市。媒体还报导称，去年完成引资的中石化(0386.HK)销售公司也准备赴港上市。

新年伊始就有这么多公司上市并不寻常，是国内外市场对中国企业人气高涨的直接结果。各家公司都急于借势，而证监会也利用股市大涨试图让排队很久的企业上市。

不清楚上市潮会持续多久，但春节将至意味着这波上市也许会持续两周，之后可能出现长达一个月的中断。如果未来几个月中国股市出现降温的迹象，这似乎可能性很大，新的上市批准可能也会放缓。

万达院线和春秋航空等22家公司本周在A股上市，总计融资约122亿元。我看好这两家公司，因为他们都是私营企业而且运营良好。我更看好春秋航空，这是中国第一家、也是最成功的一家廉价航空公司。

报导称，春秋航空发行1亿股，市盈率约23倍。此前曾传言该公司融资近3亿美元。春秋航空盈利能力很强，2013年获利7.32亿元，2014年上半年获利2.7亿元。该公司今年的前景似乎更好，因为油价大跌将拉低成本，我认为春秋航空的上市应能表现很好。

万达院线的情况似乎不那么明朗。该公司原计划在深圳上市，融资20亿元，但融资规模削减到了13亿元左右。削减融资规模显然不是什么好迹象，但万达商业3699.HK去年底在香港上市时也削减了融资规模。我对此并不特别担心，因为最近新股太多。我预计万达院线上市表现相对不错。

中石化销售公司去年被中国政府选为引入民间资本的试点。该公司去年秋季引入25家公司买入其30%股份，目前有报导称该公司准备赴港上市。中石化销售公司拥有3万个加油站和2.3万个便利店。

中石化料在春节后选择投行。该公司希望融资超过50亿美元，去年出售30%股份已经获得175亿美元资金。坦白讲，我不知道中石化为什么急于为销售公司融资，因为该公司的资金已经很多。假设人气仍是正面的，中石化销售公司上市应能表现不错，因为这是中石化最赚钱的业务之一。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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