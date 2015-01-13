《陽歌專欄》春秋航空、萬達院線本周上市 中石化銷售公司考慮赴港上市

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作者陽歌（Doug Young）是資深財經記者，曾任路透社駐中國記者、編輯10年，主要報導中國上市公司新聞，現居上海。他的英文博客請見(www.youngchinabiz.com)，微博請見(weibo.com/youngchinabiz)

**春秋航空、萬達院線本周上市 中石化銷售公司考慮赴港上市**

一句話：春秋航空和萬達院線本周上市，首日交易應能錄得強勁表現；中石化銷售公司考慮赴港上市，如果市場人氣保持高漲，應能表現不錯。

新年才開始兩周，IPO市場就已經熱熱鬧鬧，春秋航空和萬達院線準備上市。媒體還報導稱，去年完成引資的中石化(0386.HK)銷售公司也準備赴港上市。

新年伊始就有這麼多公司上市並不尋常，是國內外市場對中國企業人氣高漲的直接結果。各家公司都急於借勢，而證監會也利用股市大漲試圖讓排隊很久的企業上市。

不清楚上市潮會持續多久，但春節將至意味著這波上市也許會持續兩周，之後可能出現長達一個月的中斷。如果未來幾個月中國股市出現降溫的跡象，這似乎可能性很大，新的上市批準可能也會放緩。

萬達院線和春秋航空等22家公司本周在A股上市，總計融資約122億元。我看好這兩家公司，因為他們都是私營企業而且運營良好。我更看好春秋航空，這是中國第一家、也是最成功的一家廉價航空公司。

報導稱，春秋航空發行1億股，市盈率約23倍。此前曾傳言該公司融資近3億美元。春秋航空盈利能力很強，2013年獲利7.32億元，2014年上半年獲利2.7億元。該公司今年的前景似乎更好，因為油價大跌將拉低成本，我認為春秋航空的上市應能表現很好。

萬達院線的情況似乎不那麼明朗。該公司原計劃在深圳上市，融資20億元，但融資規模削減到了13億元左右。削減融資規模顯然不是什麼好跡象，但萬達商業3699.HK去年底在香港上市時也削減了融資規模。我對此並不特別擔心，因為最近新股太多。我預計萬達院線上市表現相對不錯。

中石化銷售公司去年被中國政府選為引入民間資本的試點。該公司去年秋季引入25家公司買入其30%股份，目前有報導稱該公司準備赴港上市。中石化銷售公司擁有3萬個加油站和2.3萬個便利店。

中石化料在春節後選擇投行。該公司希望融資超過50億美元，去年出售30%股份已經獲得175億美元資金。坦白講，我不知道中石化為什麼急於為銷售公司融資，因為該公司的資金已經很多。假設人氣仍是正面的，中石化銷售公司上市應能表現不錯，因為這是中石化最賺錢的業務之一。（完）

編譯：李富強 發稿：王鳳昌

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