《阳歌专栏》阿里巴巴和神州租车上市首日大涨

9月19日，阿里巴巴首日登陆纽交所，图为纽交所门前的中美两国国旗和阿里巴巴公司的旗帜和横幅。 REUTERS/Lucas Jackson

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴和神州租车上市首日大涨**

阿里巴巴(BABA.N)上市首日的强劲表现让我感到意外，该公司已经是全球第二大互联网企业，仅次于谷歌(GOOG.O)。与此同时，神州租车(0699.HK)在香港上市首日的表现也相当好。跨度近一年的中国企业海外上市窗口继续开启。

2011年的财务丑闻导致海外上市中国企业遭遇两年的下滑期，我曾预计今年海外上市的情况会比较好。但我没有想到人气高涨的时间会如此之长。我认为阿里巴巴的上市是延续强劲人气的主要因素，投资者的情绪最终将开始降温，上市窗口可能在年底前关闭。

阿里巴巴上市首日股价大涨38%至93.89美元。阿里巴巴的市值超过2,300亿美元，远超此前市值最大的中国互联网企业腾讯(0700.HK)，腾讯的市值为1,500亿美元。谷歌目前的市值约为4,000亿美元，亚马逊(AMZN.O)和Facebook(FB.O)的市值分别约为1,500亿美元和2,000亿美元。

阿里巴巴上市取得如此大的成功值得祝贺。我曾说过，我认为阿里巴巴难以维持人气多久，投资者将很快开始质疑阿里巴巴的估值。我预计阿里巴巴的股价能够在目前的水平上再维持一两个月，随后缓慢下跌至与腾讯市值相当。

神州租车的风头都被阿里巴巴抢走了，但该公司在香港的上市也非常成功。神州租车的股东包括美国租车巨头赫兹(HTZ.N)和华平投资集团等。其IPO价格为8.50港元，上市首日大涨29%，收报10.96港元。

神州租车两年多以前曾试图赴纽约上市，融资3亿美元，最终因投资者人气低迷而放弃。此次上市该公司最终融资规模为4.67亿美元，IPO定价位于招股区间的高端。神州租车的龙头地位和强劲增长潜力吸引了投资者，未来五年中国租车市场料年均增长27%。

阿里巴巴的巨大成功似乎也让神州租车受益，投资者争相买入“上市”和“中国制造”股票。这并不是说神州租车不是良好的长期投资标的，因为租车市场显然会有增长。但我预计神州租车的股价在中短期会回调，明年内股价可能接近IPO价格。

一句话：阿里巴巴股价未来一两个月可能小幅上涨，随后开始回调；神州租车上市首日表现强劲，但未来股价可能持续走软。

**葛兰素史克案以‘天价罚款’收尾**

中国对英国制药商葛兰素史克的调查终于得出了坚决且合理的结论，有消息称中国法庭判处葛兰素史克折合近5亿美元的罚款，并判处多名高管入狱。我从来都对这种调查不感兴趣，不是因为我认为葛兰素史克在此案中是无辜的，而是因为应该因腐败行为受罚的企业并非仅此一家，但唯有葛兰素史克受到重罚。行贿受贿在中国的企业文化中是很普遍的现象。

这次特别的处罚至少划定了红线，并发出强力警告信号，即从事这种系统性腐败的公司未来可能面临类似的待遇。最后，对于一个市值逾1,000亿美元，去年药物年销售额达到逾400亿美元的公司而言，针对葛兰素史克的罚款虽然数额巨大，但也不是不能接受。

根据最新报导，长沙市中级人民法院周五宣布，判处葛兰素史克（中国）投资有限公司罚金人民币30亿元，同时，该公司的5名高管被判有期徒刑2-4年。

葛兰素史克前中国区负责人马克锐被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处驱逐出境。葛兰素史克总公司发布致歉声明，称它已经“深刻反思并从错误当中吸取教训。” 中国政府似乎急于让此案翻篇，新华社在一篇评论中称，如果葛兰素史克能吸取教训、依法运营，该公司可能还会重获中国人民的信任。

在去年针对外企的各种调查中，葛兰素史克只是其中一例，引发了部分人士对于中国歧视外企的投诉。但不同于其他多数事关反垄断调查的案例，葛兰素史克只是事关会引发牢狱之灾的犯罪行为的一件大案。

对葛兰素史克所处以的罚金也是迄今针对外企调查所开出的最大罚单。相比之下，豪华汽车生产商奥迪近期因价格垄断被处以大约4,000万美元的罚款，不及葛兰素史克的十分之一，12家日本汽车配件企业也因类似原因被共罚2亿美元。

当葛兰素史克的案件在大约一年前被首次曝光时，市场上有传言称其他外资药企或许也会面临类似指控。但迄今为止还没出现这种状况。这让我不禁认为，中国政府意在“杀鸡儆猴”，告诫国内外企业，他们需要整顿其行业行为，否则会面临类似的刑事调查和罚款。

从观察者的角度来看，葛兰素史克案的这个最终结果看似公平合理。罚金数额最然很大，但肯定不会伤及葛兰素史克作为一个企业的“元气”，且基本不会影响葛兰素史克中国的运营。缓期执行也发出了一个重要信号，即未来再有人越轨会面临实实在在的刑期。中国政府在此事上的立场现在已经清楚，或许所有企业都可以继续经营，但是要在大幅减少行贿等类似行为上作出努力。

一句话：对葛兰素史克的罚款及其高管的判处看似公平合理，同时也发出一个重要信号，即中国未来不会容忍大公司的类似行为。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。