《阳歌专栏》阿里巴巴盯上好莱坞：将进行投资？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴盯上好莱坞：将进行投资？**

有消息称，阿里巴巴(BABA.N)执行长马云将前往好莱坞，与主要的电影公司进行接洽，以寻求让公司在中国繁荣兴隆的电影和在线视频市场占有一席之地。报导称，马云此行可能寻求进行更大规模的交易，主要是投资大型或中型电影公司，这是引起我关注的地方。

此类收购目前看无疑合情合理。1980年代和随后的2000年代初期，日本企业和欧洲企业相继在好莱坞进行大规模收购，当中包括日本的索尼、松下、法国的维旺迪等企业。与阿里巴巴一样，这些企业当时资金充裕，寻求扩大国际业务版图。但由于经验不足，加上外国老板经营此类美国文化浓郁的企业面临种种困难，多数此类收购最终都以失败收场。

先来看看相关的报导。报导称，马云将率领一支高管团队在接下来几天前往好莱坞，与美国电影公司进行接洽，当中包括迪士尼(DIS.N)、派拉蒙VIAb.N、华纳兄弟(TWX.N)、索尼(6753.T)、环球影业以及狮门影业LGF.N。

报导还称，他们此行将主要寻求达成内容方面的交易。阿里巴巴正在追赶搜狐(SOHU.O)、百度(BIDU.O)支持的爱奇艺等在线视频竞争对手，后者已经与签署了诸多此类协议，在国内的在线视频平台引入了诸多很受欢迎的美国影视剧。阿里巴巴目前持有优酷土豆YOKU.N近20%的股票，去年还收购了一家本土的电影公司并将后者更名为阿里巴巴影业。

外国影视剧在中国很有市场，但目前尚不清楚像爱奇艺、优酷土豆这样的在线视频平台运营商是否从该业务中盈利，原因是中国监管机构过去几个月开始对引进外国影视剧进行整顿。

面对监管机构的整顿，马云目前寻求收购在线内容看起来就有些不寻常，因为如果中国当局出台措施严厉限制引进外国影视剧，此类交易就非常没有价值。但是，向好莱坞电影公司投资看起来更合理，特别是在阿里巴巴有充足的资金进行此类投资的情况下。阿里巴巴上月通过首次公开招股(IPO)融资250亿美元，而且该集团的利润情况本来就很好，资金十分充裕。

阿里巴巴目前的投资欲望非常强烈，之前进行的一些交易显然无法满足其胃口。鉴于此，投资于迪士尼这样的好莱坞电影公司看起来更现实，直接收购像狮门影业这样的中型公司也是一种选择。目前尚不清楚是否有美国企业对此类投资表示欢迎，但我觉得马云及其团队在接下来几天的好莱坞之行中会提出这种可能性。

一句话：鉴于资金充裕的阿里巴巴寻求增加娱乐资产，马云即将进行的好莱坞之行，可能促使该集团投资美国中型或大型电影公司。

**中金董事长离任 其IPO料受影响**

报导称，中国最早的本土投行中金董事长金立群将离任，中金香港IPO迅速失色。本月早些时候出现金立群将离开中金的传言；一周前中金CEO朱云来也辞去职务。据报导，朱云来将在互联网金融领域进行创业。

短期内两名高管离职显然不是什么好事，在IPO之前尤其不好。中金之前的辉煌很大程度上源于其政府关系，随着中金失去中国最好投行的地位，这样的政府关系可能迅速破裂。

中金正式确认金立群将在两周内离任。中投CEO丁学东将接任。报导称，金立群可能将出任正在筹建中的亚洲基础设施投资银行高管。这样的职位可能更加适合金立群，他曾担任亚洲开发银行副总裁，此前在财政部工作了20年，最高职位为财政部副部长。

朱云来比金立群在民间部门的背景要更丰富一些，他1998年加入成立仅三年的中金。中金是中国政府与美国投行摩根士丹利(MS.N)的合资企业。朱云来的父亲朱熔基曾担任中国总理。

1995-2010年期间，很多中国大型国企在海内外上市，金立群和朱云来强大的政府背景帮助中金获得了很多大型投行项目。但近期中信证券(6030.HK)(600030.SS)等本土券商后来居上，中金去年仅名列中国第五大投行。

坦白说，2010年摩根士丹利决定出售所持有的中金股权后，我一直对中金有所怀疑。如果中金运营良好，在中国拥有巨大优势，摩根士丹利为什么要卖出所持有的三分之一股权？中金此后开始走下坡路以及近期两名高管离职似乎确认幕后还有其他深层次问题。

这些对中金IPO意味着什么呢？最新报导暗示朱云来和金立群的离开可能会令中金上市时间推迟。中金原计划年底前上市，融资超过30亿美元。这似乎表明朱云来和金立群的离去都并非事先计划好的，中金可能很快进行大规模内部调整，从而增强商业竞争力。如果这样，IPO可能无限期推迟，很可能要明年下半年或更晚才可能上市。

一句话：中金董事长金立群将离任，可能反映公司将进行大规模内部调整，或许会令计划好的IPO推迟一年甚至更久。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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