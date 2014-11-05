《阳歌专栏》支出大增吞噬阿里巴巴的获利

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
一句话：阿里巴巴股价或面临回调，因为投资者知晓了阿里巴巴激进的支出和获利下滑，这可能有利于更加保守的腾讯和百度。
刚刚上市的电商巨头阿里巴巴(BABA.N)首次公布业绩，营收同比增长强劲，获利则迅速下滑。我将对比阿里巴巴与腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)的业绩。
阿里巴巴和百度都积极投资并购、产品开发和移动平台，这导致获利受到较大影响。腾讯在支出上更加专注和保守，我认为这样的做法更加健康，在当前维持获利增长的同时确保将来的成功。
阿里巴巴上个月在纽约上市融资250亿美元，创下IPO规模纪录。IPO价格高于招股区间，上市后股价屡创新高。阿里巴巴公布业绩后，股价又涨了4%，目前较68美元的发行价高出了56%。
我觉得阿里巴巴的获利表现一般，但投资者似乎并不在乎。阿里巴巴三季度营收同比增长54%至27亿美元，这让投资者感到兴奋。该公司的支出大幅增加86%至9.12亿美元，用于推广电商服务、并购和上市前的造势。支出增加导致阿里巴巴的获利同比大幅萎缩39%至不足5亿美元。
百度上周公布了三季度业绩，营收增长52%至22亿美元。百度的支出也大幅增加73%，导致其获利仅增长27%，约为营收增速的一半。
腾讯将在未来一周公布三季度业绩。腾讯二季度营收增长37%至32亿美元，略低于阿里巴巴和百度的增速。但腾讯的支出仅增加15%，因此获利增长了58%。三家公司中只有腾讯的获利增速快于营收增速。
这些都不是什么新趋势，仅仅反映每家公司在投资、推广和成本控制上的不同战略。我觉得阿里巴巴的估值过高，因为阿里巴巴的营收比不上腾讯，获利能力也相差甚远。阿里巴巴目前的市值为2,610亿美元，比腾讯1,470亿美元的市值多77%。巨大的差异是阿里巴巴大规模造势的结果。但造势大多是虚的，当投资者开始转向基本面的时候，阿里巴巴的股价几乎难免要调整。阿里巴巴的股价明年上半年可能大跌，这可能令腾讯甚至百度受益。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。