《阳歌专栏》支出大增吞噬阿里巴巴的获利

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

一句话：阿里巴巴股价或面临回调，因为投资者知晓了阿里巴巴激进的支出和获利下滑，这可能有利于更加保守的腾讯和百度。

刚刚上市的电商巨头阿里巴巴(BABA.N)首次公布业绩，营收同比增长强劲，获利则迅速下滑。我将对比阿里巴巴与腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)的业绩。

阿里巴巴和百度都积极投资并购、产品开发和移动平台，这导致获利受到较大影响。腾讯在支出上更加专注和保守，我认为这样的做法更加健康，在当前维持获利增长的同时确保将来的成功。

阿里巴巴上个月在纽约上市融资250亿美元，创下IPO规模纪录。IPO价格高于招股区间，上市后股价屡创新高。阿里巴巴公布业绩后，股价又涨了4%，目前较68美元的发行价高出了56%。

我觉得阿里巴巴的获利表现一般，但投资者似乎并不在乎。阿里巴巴三季度营收同比增长54%至27亿美元，这让投资者感到兴奋。该公司的支出大幅增加86%至9.12亿美元，用于推广电商服务、并购和上市前的造势。支出增加导致阿里巴巴的获利同比大幅萎缩39%至不足5亿美元。

百度上周公布了三季度业绩，营收增长52%至22亿美元。百度的支出也大幅增加73%，导致其获利仅增长27%，约为营收增速的一半。

腾讯将在未来一周公布三季度业绩。腾讯二季度营收增长37%至32亿美元，略低于阿里巴巴和百度的增速。但腾讯的支出仅增加15%，因此获利增长了58%。三家公司中只有腾讯的获利增速快于营收增速。

这些都不是什么新趋势，仅仅反映每家公司在投资、推广和成本控制上的不同战略。我觉得阿里巴巴的估值过高，因为阿里巴巴的营收比不上腾讯，获利能力也相差甚远。阿里巴巴目前的市值为2,610亿美元，比腾讯1,470亿美元的市值多77%。巨大的差异是阿里巴巴大规模造势的结果。但造势大多是虚的，当投资者开始转向基本面的时候，阿里巴巴的股价几乎难免要调整。阿里巴巴的股价明年上半年可能大跌，这可能令腾讯甚至百度受益。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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