《阳歌专栏》阿里巴巴“双11”成交火爆 股价回落

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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**阿里巴巴“双11”成交火爆 股价回落**
一句话：阿里巴巴将专注于全球化以维持股价势头，但高估料导致明年上半年股价回落。
今年的“双11”属于阿里巴巴(BABA.N)，天猫全天销售额达到571亿元，较去年的“双11”增加63%。但投资者似乎并不为所动，阿里巴巴的股价当日大跌了3.9%。
阿里巴巴在“双11”当日不断更新其电商平台的成交额。与此同时，创始人马云则表示支付宝计划在国内上市。在纽约上市的阿里巴巴并不包括支付宝。
还有报导提到了阿里巴巴与eBay(EBAY.O)旗下的支付工具PayPal联手的可能性。小米也公布了创纪录的“双11”销售额，不过也是借助的阿里巴巴电商平台，这表明小米在商业规模和造势能力上与阿里巴巴相距甚远。小米称，今年“双11”前四个小时的销售额就超越了去年“双11”全天的销售额。
阿里巴巴股价录得9月上市以来的最大跌幅之一，收报114.54美元，仍比IPO价格高68%。买消息、卖事实在股票中是比较常见的，因此阿里巴巴股价下跌也就不足为奇了。我曾说过阿里巴巴股价将面临大幅调整，或许这就是下行趋势的开始。
支付宝上市确实是新消息，马云此前没有谈及支付宝的长期计划。支付宝最初曾是阿里巴巴的一部分，后来被剥离出来，因为中国法律不允许外资拥有这样的金融服务企业。支付宝此后被并入阿里巴巴旗下的蚂蚁金融服务集团。马云在接受央视采访时表示，支付宝一定会上市，希望是在A股市场。我估计蚂蚁金融会整体上市，料获得市场的强烈认可。
报导称，阿里巴巴正在与PayPal谈合作，eBay打算将PayPal剥离为独立的公司。报导没什么实质性内容，只是援引了阿里巴巴首席财务官蔡崇信在接受采访时的一些评论。这样的合作显然符合逻辑，因为PayPal拥有很强的全球影响力，将助力阿里巴巴电商业务的全球化。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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