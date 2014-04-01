《阳歌专栏》阿里巴巴入股银泰或以失败告终

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴入股银泰或以失败告终**

电子商务巨头阿里巴巴显然是钱多到不知该怎么花了，我认为这是其入股百货运营商银泰商业(1833.HK)的最佳解释。我对于阿里巴巴此举非常不解，这似乎与阿里巴巴不拥有任何实际零售业务的做法背道而驰，不拥有实际零售业务是阿里巴巴与所有竞争对手的区别。众多零售商入住阿里巴巴运营的电商平台，并向阿里巴巴交纳租金和其他费用，促成了阿里巴巴的快速成长。

报道称，阿里巴巴将出资近7亿美元购买银泰9.9%的股份以及可转债，如果三年内转股其持股比例将达到35%。银泰在中国运营36家百货商店及购物中心。双方的合作意在帮助阿里巴巴打造其结合线上商铺与线下百货商店的O2O（线上到线下）业务。

我对此有很多疑问。银泰只运营36家门店，显然不是龙头企业，很难理解阿里巴巴为什么选择银泰。我不知道阿里巴巴能从合作中得到什么，因为阿里巴巴并不直接销售货品。除了给银泰开家网店，阿里巴巴没什么其他协同性可以提供了。

阿里巴巴显然不是第一个试水O2O的电商企业。今年早些时候，腾讯(0700.HK)与王府井(600859.SS)开展合作，寻求利用微信平台。苏宁(002024.SZ)也在大规模尝试O2O。上个月，京东商城与一家大型连锁便利店运营商合作，允许客户在便利店取货。

我不明白阿里巴巴与银泰的合作能对两家公司有什么益处，除非阿里巴巴决定自己出售货品。但我觉得短期内这不大会发生，尽管作为电商平台的阿里巴巴相对其竞争对手的优势在减弱。出售自己货品的竞争者能够对产品质量和运输施以更多控制。

我觉得阿里巴巴就是钱太多了。去年该公司并购金额超过20亿美元，遍布社交网络、地图和电影制作等领域。阿里巴巴也感觉到了开发O2O领域的必要性，虽然这可能并不非常符合其商业模式。长期来看，阿里巴巴与银泰的合作将以失败告终，不过这对规模庞大的阿里巴巴来说可能没多大影响。更大的风险是多种多样的并购导致注意力分散，最终可能影响阿里巴巴的核心业务。

一句话：阿里巴巴大举入股银泰缺乏协同性，从战略上看没什么道理，可能以失败告终。

**华为摘取全球最大电信设备商桂冠**

媒体正在热议电信设备制造巨擘华为刚刚公布的年报，但每个人看待这些数字的角度都各有不同。有些人关注华为恢复了强劲的利润增长，而其他人则关注华为未来五年的宏伟计划。但我的关注点是华为跃居为全球最大电信设备制造商，因华为去年的营收超越瑞典公司爱立信(ERICb.ST)。

在网络设备这个尖端领域赢得“桂冠”的确是个很大的成就，但我不禁想与近期也跃居老大地位的中国PC制造商联想(0992.HK)做个比较。去年，联想超越之前的全球PC领头羊惠普(HPQ.N)，成为世界上最大的PC制造商。但很快，联想突然转变方向，称公司将苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等手机制造商视为其主要竞争对手，而非惠普。

这让我不禁想到，随着网络技术日益复杂以及与个人消费者和企业的关系越来越密切，大型电信运营商控制通讯的时代可能很快终结。这不是说，未来十年传统的电信运营商将不复存在，但我的确认为，随着技术的进步以及资费更为低廉和网络更为普遍，这些运营商的支出会大幅放缓。

综上所述，华为的年度表现的确可圈可点。华为2013年利润同比跳增34%，达到210亿元(34亿美元)，这也是自2011年利润大幅下滑以来连续第二年录得强劲增长。营收增长9%，达到2,390亿元，基本与前一年持平。

华为还为未来五年设定了宏达的目标，称希望2018年营收将达到700亿美元。这意味着华为未来五年的销售收入几乎要翻番，华为需实现年均增幅15%-18%。这并非完全不可能，但相较过去两年这确实是很大的增幅。而且，随着公司日渐壮大，维持增长总是相当困难。

华为去年385亿美元的营收足以让它超越爱立信，爱立信去年的销售收入为353亿美元。当然这里需要指出的是，爱立信依然致力于向大的电信运营商出售网络设备，而类似交易现在只占华为总营收的70%。华为的其他营收主要来自企业客户以及智能手机等消费终端。这两块业务要比对运营商的销售增长要快很多，去年华为对电信运营商的销售仅增长4%。

华为和中兴(000063.SZ)的智能手机战略，以前爱立信和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA也做过类似尝试。爱立信最终将手机业务放入与索尼(6758.T)(SNE.N)成立的一家合资公司中，近期又将其股权出售给索尼。同样，阿尔卡特-朗讯多年前将自己的手机业务出售给中国的TCL。

那么我们从这些最新消息中能得出什么结论呢？最重要的是，我对华为是否有能力实现2018年的销售目标持严重怀疑态度。华为在智能手机领域面临着联想和小米等对手的激烈竞争，其中很多对手在消费电子设备领域经验更丰富。由于中国电信运营商将大幅投资4G网络，华为今年或许会录得强劲增长，但接下来几年的增长很可能会大幅放缓。

一句话：得益于中国大力发展4G网络，华为今年很可能录得强劲增长，但因其智能手机业务部门面临激烈竞争，华为未来的日子或许不会很好过。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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