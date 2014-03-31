《阳歌专栏》阿里巴巴IPO获众投行追捧 中信集团拟在港借壳上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴IPO获众投行追捧 中信集团拟在港借壳上市**

中国今年最大两宗首次公开募股(IPO)均已成为媒体关注的焦点，随后还会出现更多有关阿里巴巴和中信集团上市的消息。中信集团是中国历史最悠久也最成功的企业集团之一。相比阿里巴巴，中信集团的IPO更引人关注，因其拟借壳旗下的中信泰富(CiticPacific)(0267.HK)在香港整体上市。与此同时，有媒体报道称，各家投行争相为阿里巴巴IPO承销，并愿意为此接受低廉的承销费用。

让我们先从中信集团说起。据悉中信集团已获得了在香港借壳上市的批复。根据公告，中信泰富与中信集团签订框架协议，将以现金和发行新股方式，向中信集团收购其持有99.9%股权的中信股份100%股权，以方便中信集团在港上市，合并后的集团市值也将从目前中信泰富的60亿美元飙升至逾360亿美元。

中信集图旗下拥有多间公司，包括中国最大券商中信证券(6030.HK)(600030.SS)以及私募投资公司中信资本以及中信银行(0998.HK)(601998.SS)。中信集团还拥有大量的非金融机构，涉及领域包括钢铁、百货等众多门类。目前尚不清楚集团上市后会对旗下其他上市公司有何影响，但如果IPO火爆的话，我预计我们最终会看到中信集团会把旗下部分公司私有化。

从一个投资者的角度来看，新上市的中信集团显然会成为中国金融服务市场的一支生力军。中信集团业务遍及银行业、私募业和券商服务，这是中国多数上市公司所没有的。同样有趣的是，中信集团尽管属于国有企业，却是中国更具创业精神的企业之一。

我个人不喜欢任何中资国有金融企业，因为其投资以及所有的指令均来自政府，并不总是为企业提供最优质服务。但如果我必须从中挑选一两家企业，我很可能会考虑中信集团，还有工商银行(601398.SS)(1398.HK)，以及刚刚上市的中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)。

接下来我们再看看关于阿里巴巴的最新消息。数月来一直暗示要在香港上市的阿里巴巴本月突然宣布要在纽约上市。几乎所有的主要投行都想分一杯羹。阿里巴巴此次IPO拟筹资最多150亿美元，有望成为2012年Facebook上市以来全球IPO规模最大的互联网公司。

现在有媒体报道称，各家投行都希望承销该宗交易，并愿意接受相当于其筹资额1%的承销费用。这可能是Facebook上市以来美国IPO市场最低的承销费用，而承销费通常是IPO规模的3%-5%，这说明各家投行都非常希望分得一杯羹。

最后，承销商和阿里巴巴最终获得的收益实在并不重要。因为各家投行追求的是承销此次IPO的名声，而不仅仅是金钱，阿里巴巴本身也已经财大气粗。阿里巴巴的IPO显然有望成为自Facebook后全球最大也最受人关注的IPO。幸运的话，阿里巴巴不会经历同Facebook一样的命运，Facebook的IPO最终被过度炒作，以至于上市当天就遭遇技术故障，股价也在上市的头几个月下挫。

一句哈：在香港借壳上市后，中信集团将成为中国一家多元化经营的金融企业；承销阿里巴巴IPO的各家投行只会得到很低的承销服务费。

**中概股掀私有化浪潮 中国应采取措施吸引其回来上市**

柯莱特信息系统CIS.N上周正式完成私有化，从纽约证交所即刻退市，让纽约的投资者又失去了一只中概股。近期，在美上市的中概股企业纷纷选择放弃纽约，柯莱特则是最新加入其中的一员，因投资者兴趣索然，这些企业的股价多年来一直停滞不动。这或许可让中国从中受益，因为许多中国投资者可能喜欢购买这些既盈利又有很强增长潜力的本土企业的股票。

对于柯莱特及其他许多企业来说，在中国再次上市面临诸多障碍，监管机构对国企的偏心是最显而易见的障碍之一。监管机构应当采取措施去除偏见，欢迎这些民企回来上市，为本土投资者提供新的投资选择，从而为萎靡不振的本土股市注入活力。

过去两年，一系列规模较小的中国企业纷纷从那斯柯达和纽约证交所退市，柯莱特则是最新进行私有化的中国企业。这些企业中的许多处于盈利状态，并且呈低双位数增长。但与百度(BIDU.O)、唯品会(VIPS.N)等增速很快的大企业相比，这些企业则显得相形见绌。

柯莱特曾经也是华尔街的宠儿，受到过投资者的青睐。该公司2010年上市，在中国有望成为外包软件生产中心之一的憧憬带动下，其股价很快就升越25美元。但随着该公司增速放缓，加上一系列会计丑闻影响投资者对在美上市中概股的信心，投资者在2012年开始对该公司失去兴趣。受此影响，该公司股价在当时跌破4美元，此后则一直徘徊在该价位附近。

由于投资者兴趣索然，许多中概股纷纷放弃在美国上市，柯莱特就是其中之一。该公司最大的在美上市竞争对手文思海辉PACT.O也在进行私有化，很有可能于下月退市。率先进行私有化的中概股企业是昔日网游巨头盛大网络，随后跟进的企业包括分众传媒、先声药业、亚信联创等。

这些新近进行私有化的企业均未宣布他们的下一步计划。但由于这些企业的私有化大多数由短期私募股权企业资助，这就意味着多数企业在接下来的五年可能被出售或是在其他市场重新上市。鉴于此类闯劲十足的民企在中国两大证交所几乎不存在，而且几乎可以肯定会受到本土投资者的欢迎，那么中国似乎是这些企业重新上市的理想之地。

然而，中国证券监管机构尚没有采取举措，来欢迎这些企业回归。中国的创业板本该是吸引高增长的创业企业，但却以波动和诸多上市企业存在的各种问题而闻名。而中国的监管机构长期以来又比较青睐国有企业，这意味着上交所和深交所较少能看到此类企业的身影。

中国监管机构多年来一直在计划在上海推出国际板。对于许多最近进行私有化的企业而言，国际板或许是理想的上市之地，因为几乎所有这些企业当初为了在纽约上市，都在海外注册。由于目前国内股市低迷，中国国际板的推出已被推迟数年，目前基本处于停滞状态。

中国证券监管机构应当抓住这波中概股退市潮，采取启动国际板计划、去除对国企的偏心等更多措施，来吸引这些企业回来上市。如果不能张开双臂欢迎这些企业，则意味着像腾讯、阿里巴巴这些中国最有价值的企业的股票，只能供海外投资者购买，本土投资者则是购买无门。

一句话：中国应当采取更多措施吸引从纽约退市的中概股回来上市，以便为本土投资者提供更多品质更好的投资选择。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

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