《阳歌专栏》阿里巴巴或很快启动IPO

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴或很快启动IPO**

各种消息显示，电商龙头企业阿里巴巴继续快速增长，频繁的动作或许暗示，该公司很快就会启动备受期待的首次公开募股（IPO）计划，甚至有可能已在着手进行。这些消息中，最惹人关注的是该公司谈判80亿美元新贷款。此外，该公司最大股东之一雅虎(YHOO.O)刚刚发布了一些数据。还有就是，巴克莱的一位分析师发布了其对阿里巴巴的估值，数额高达550亿美元，这或许是最引人关注的消息。

依我之见，这样的估值似乎有些偏高，但像巴克莱这样的投行开始发布此类数据，表明他们渴望参与阿里巴巴的IPO。这也意味着投行为了承销该宗交易，可能已开始讨好阿里巴巴。阿里巴巴的IPO或会成为迄今规模最大的中国互联网企业IPO，如果市场状况依然有利，该公司IPO可能在今年进行。

我们先来看看关于阿里巴巴的一些具体消息。媒体报道称，阿里巴巴正在谈判80亿美元贷款的事宜。若能谈成此事，其中的40亿美元将用于对去年私有化在香港上市的阿里巴巴网站的贷款进行再融资，以及为回购雅虎所持40%股权提供资金。据报道，该公司会将余下的40亿美元贷款用作一般用途。

从观察人士角度看，阿里巴巴拿一半的新贷款对之前的债务进行再融资，这一点其实并不是很引人关注。该公司会将其中的40亿美元用于普通用途，才是更令人关注的地方，因其可能会将这些资金用在将来部分或全部回购雅虎所持股权的交易中，而这可能也是其最终进行IPO的一部分。

我们再来看看雅虎上周在证交所发布的阿里巴巴最新财务数据。媒体报道称，在截至去年9月的12个月中，阿里巴巴营收增长74%至41亿美元，归属于阿里巴巴集团的净利润增长81%至4.84亿美元。这些业绩数据看起来相当不错，特别是在当前多数电商企业因无休止的价格战而亏损之际。

我们接着来看看关于阿里巴巴备受期待的IPO的时间窗口，该公司藉此可能募集巨额资金。阿里巴巴可能想趁早进行IPO，以便能抢在竞争对手京东商城之前上市。很多人认为，京东商城准备在今年晚些时候进行IPO。此外，阿里巴巴可能还想抓住过去三个月中出现的投资者看好中国网络股的难得窗口期。在此之前，中国网络股遭遇长期的的负面市况影响。

最后，我们来看看巴克莱对阿里巴巴所作的550亿美元的最新估值。这一估值有些偏高，因为雅虎去年出售部分阿里巴巴股权时，阿里巴巴的估值介于300-400亿美元。而就在两周前，摩根士丹利发布了一份报告，观察人士称该报告认为阿里巴巴的估值达660-1,280亿美元。

依我之见，一个尚未上市的公司估值就达如此之高，表明投行纷纷在讨好阿里巴巴，以便能成为该公司IPO的承销商。如果情况真是如此，市场状况若依然有利，阿里巴巴可能会快速推进IPO计划，最早可能于5月或6月进行IPO，但更可能的时间是今年下半年。

一句话：关于阿里巴巴的最新消息表明，投行可能纷纷在争取承销该公司的IPO，而阿里巴巴最早可能在今年中期进行IPO。

**尚德电力清算日临近 英利绿色能源业绩好坏不一**

最新进展显示尚德电力STP.N的清算日正迅速临近，而英利绿色能源(YGE.N)的业绩则表明光伏产业出现初步回暖迹象。行业观察人士知道，3月15日，尚德电力将有近6亿美元债务到期，而该公司没钱还。

尚德电力去年10月聘请瑞银帮助协商债务问题，不过再就没有下文了。而在去年8月，尚德电力创始人施正荣辞去了首席执行官一职，但继续担任董事长。

尚德电力3月4日宣布，施正荣已经辞去董事长职务，但仍作为董事继续留在董事会，美国高科技行业资深人士Susan Wang料接任董事长一职。这或许是施正荣彻底离开尚德电力的序曲，下次董事会选举时若施正荣低调退出董事会，我也不会觉得奇怪。

中国媒体曾报道，施正荣离开尚德电力是政府主导救助的主要条件之一。在未来不到两周的时间里，尚德电力有5.75亿美元的债务到期。看来施正荣无法与债权人达成协议。我猜测施正荣拿不出多少钱，也许只能偿还20%的债务，很多债权人认为等待政府主导救助将获得更好的条件。

在这样的背景下，施正荣辞去董事长职务或意味着尚德电力即将宣布接受政府主导的救助，救助或以政府及其他政府实体向尚德电力注资10亿美元以上从而获得主要股权的形式进行。尚德电力发布公告后，投资者或许感觉到股权有被稀释的风险，因此选择抛售，周一早盘尚德电力股价下跌3%。

下面来看看英利绿色能源的最新业绩报告，上周该公司曾预先公布业绩报告的重点。该公司第四季净亏损2亿美元，好于上年同期约6亿美元的亏损，但略高于第三季亏损。

第四季出货量环比增长40%，营收环比上升30%，反映价格继续承压。该公司预计2013年出货量仍能保持40%左右的增长，因行业回暖以及公司市场份额增加。业绩公布后英利股价持平，因为业绩既有好的方面也有差的方面，而且上周预先公布了很多数据。

一句话：未来两周尚德电力料宣布大规模政府救助计划，英利绿色能源最新的业绩显示光伏产业整合加速。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：张家伟/程芳

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