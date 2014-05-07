《阳歌专栏》阿里巴巴提交招股书 余额宝或面临监管

**阿里巴巴提交招股书 余额宝或面临监管**

据报道，中国电子商务巨头阿里巴巴终于在纽约正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书。那些期望阿里巴巴IPO规模超过Facebook(FB.O)2012年的IPO筹资额，成为史上规模最大的科技企业上市案的投资者要失望了，因为阿里巴巴此次拟融资仅10亿美元。另有媒体报道称，阿里巴巴推出的闲钱理财产品“余额宝”或被中国央行要求交存款准备金。

围绕阿里巴巴IPO的最大新闻莫过于其规模一般的筹资额。我曾经做过多年记者，知道媒体总愿意选择最大的数字来报，因为数字越大，越吸引眼球。但10亿美元的融资目标相较之前的报道实在是少很多，此前的报道称阿里巴巴或通过上市融资最高至150亿美元。

阿里巴巴公布的融资规模并不是那么令人意外，因对于中国科技企业赴纽约和香港IPO，过去三周市场热情正迅速冷却。阿里巴巴依然是行业领头羊，且得益于其在中国电商市场巨大的增长前景，它的上市应该会激起投资者的热情。

除融资目标外，招股说明书还披露了很多财务数据。我在此不再赘述具体的公司数据，因其主要股东雅虎上个月在发布第一季度财报时已公布阿里巴巴的相关财务信息。但有趣之处在于，阿里巴巴援引一份研究报告称，电商目前占中国总零售额的7.9%，但这一比率可能会在2016年前增加至11.5%。

招股说明书还称，阿里巴巴创始人马云拥有公司8.9%的股份，这意味着，以2,000亿美元的市值计，马云的个人身家将达到大约180亿美元，成为中国最富有的人。当然这一数字有点夸张，近期科技企业估值下降，这意味着阿里巴巴的最终市值介于1,000-1,500亿美元之间。这基本上与腾讯(0700.HK)的市值相当，后者的价值约为1,200亿美元。

另有报道称，中国央行拟要求余额宝交存款准备金，使其要接受银行已然必须遵守的存准规定的管理。

余额宝是阿里巴巴去年夏天推出的产品，与银行的储蓄账户功能类似。但该产品投资于货币市场，并不是一家银行，所以没有受法定存款准备金管理。

这一差别令余额宝能够提供高于银行储蓄账户的回报，因银行的利率要受到政府的严格管理。这一优势令余额宝一经推出便出现爆炸式增长，在短短几个月里便令余额宝背后的天弘基金成为国内最大的基金管理公司。

因缺乏监管，传统银行对此十分不满，它们认为余额宝获得了太多不公平优势。在这一背景下，央行或要求余额宝交存款准备金一点都不令人意外，或许算是很恰当。但这势必会迫使余额宝降低收益率，预计未来几个月会出台更多针对余额宝的规定，进一步降低其对用户的吸引力。

一句话：阿里巴巴计划融资10亿美元，这反映出近期市场热情趋冷，公司市值很可能介于1,000-1,500亿美元之间。

**汽车之家股价受创 聚美优品继续推进IPO计划**

阿里巴巴正式提交期待已久的上市申请，是今日IPO领域传出的重磅消息，但其他一连串类似消息却继续显示该市场状况恶化的迹象。聚美优品确定发行价区间以及智联招聘申请上市也引人关注，但情况看似都不妙。此外，近期上市的汽车之家(ATHM.N)也传出同样负面的信号。该公司发布相当不错的首季财报后，其股价下跌。

所有这些最新迹象表明市场目前已是精疲力竭，可能只有一周、最多两周的气数。在此之前若骤然涌出众多企业上市，一些企业的发行价和上市首日的表现会很难看，而市场气数甚至会因此提前完结。

聚美优品大约在一个月前提交上市申请，此后便开始艰难地寻找投资者，融资规模也从起初的6亿美元调降至4亿美元。如今又有消息称，该公司正式确定发行价区间为19.5-21.50美元。如果以发行价区间高端定价，融资规模甚至更低，只有2亿美元。随着时间推移，我预计该公司会以发行价区间的低端甚至更低的水平定价，意味着其最终融资规模只有1.5-1.8亿美元。

再来看看智联招聘的情况，与备受关注的阿里巴巴几乎在同一时间提交上市申请，对该公司而言可谓噩梦。据媒体报道称，智联招聘的目标是融资大约1亿美元，有望成为前程无忧(JOBS.O)之后第二大在美上市的人力资源服务企业。

该公司的财报数据让人不太兴奋。根据其发布的数据，最近报告期的营收仅增长12%，利润实际下降7%。财报表现如此疲弱，再加上市况迅速恶化，我对该公司能够完成上市持严重怀疑态度，甚至怀疑该公司最终会废止IPO计划。

最后来看看汽车之家的情况。该公司在去年12月市况正盛时上市，如今则刚刚发布了首季财报。财报数据看似大多都还不错，当季营收和利润增幅双双超过60%，其中营收大约为5,500万美元，实现利润则为2,000万美元。该公司还预测，当前季度营收会以类似水平增长。

虽然财报数据还算不错，但该公司股价却在财报出炉后下跌8%。即便其股价已经下跌至31.70美元，仍较发行价17美元高出86%左右，不过较3月初时接近52美元的高位却已大幅回落，当时市场对中国科技类股的看法还算不错。

在未来几个月，汽车之家及其他大多数在美上市的中国科技企业股票预计会进一步承压，跌幅最高可能达到30%。与此同时，预计包括聚美优品和猎豹移动在内的一些企业上市首日的表现不会太好。对于像智联招聘等已经申请上市、但仍处于初期阶段的企业而言，他们将会遭到冷遇，最终会被迫推迟上市计划。

一句话：聚美优品的招股计划及汽车之家的股票走势传递出的最新迹象表明，市场人气对于新赴美上市企业而言在继续恶化，这些企业若继续推进IPO计划，上市首日可能表现疲软。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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