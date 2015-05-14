《阳歌专栏》阿里巴巴签约NCAA 乐视体育融资8亿

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴签约NCAA 乐视体育融资8亿**

一句话：乐视网、万达和阿里巴巴签署的体育相关协议反映各家公司都在争夺体育赛事在华转播权，未来料出现更多类似协议。

媒体报导称中国顶级民企涉足全球体育赛事转播，此事涉及阿里巴巴(BABA.N)和乐视网(300104.SZ)。万达也对娱乐业雄心勃勃，过去一年里签署了两项重要的全球体育投资协议。

阿里巴巴与美国大学生体育协会（National Collegiate Athletics Association, NCAA）签署协议，将美国大学生篮球联赛引入中国。乐视体育融资8亿元，万达集团董事长王健林的儿子王思聪是融资的主要支持者之一。

上述协议显示渴望涉足娱乐业的中国企业正在争相购买全球体育赛事的转播权，欧洲足球联赛和NBA吸引了大量中国观众，这些体育赛事在中国很受欢迎。此外，与外国电视剧和电影相比，体育赛事没有那么多争议。中国对外国影视产品实施严格审查。

阿里巴巴创始人马云去年入股恒大足球。王健林入股西甲马德里竞技队和瑞士盈方体育传媒集团。腾讯(0700.HK)今年早些时候获得NBA在华独家网络转播权。

这样的背景下，阿里巴巴与NCAA的协议就不那么令人意外了，甚至看起来是未拿到NBA转播权的安慰奖。阿里巴巴将获得NCAA在华赛事的独家转播权，首场比赛将于11月举行，由华盛顿大学对阵得克萨斯大学。

这将是NCAA常规赛首次在华举行，未来可能有更多场比赛。NBA也会在华举行比赛。我个人更喜欢NCAA篮球赛，但阿里巴巴让中国观众像喜欢NBA一样爱看NCAA赛事可能面临困难。

乐视体育在融资中获得28亿元估值，意味着投资者获得的股份接近30%。之前的报导称马云也参与了融资，但融资报导中并没有提到马云。

乐视体育一直是乐视网的子频道，直到去年底才剥离成独立的公司。该公司的前景还有待观察，但王健林之前的投资应有助于乐视体育获得很多欧洲体育赛事的转播权。估计未来会签署更多篮球、足球和网球等体育运动赛事在华转播权协议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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