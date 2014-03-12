《阳歌专栏》阿里巴巴和腾讯试点民营银行

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴和腾讯试点民营银行**

互联网圈子今日盛传中国两大互联网巨头阿里巴巴和腾讯将跻身首批获得民营银行试点的企业之列。从宏观经济角度而言，中国向民营资本开放银行领域当然是受欢迎之举，应该会给墨守成规的国有银行带来一些竞争和冲击。

但从具体公司角度，我个人看不到腾讯或者阿里巴巴能如何与其核心的互联网业务进行契合，有些担心二者的新举措会让其偏离核心业务。我预期腾讯可能会延续近期剥离旗下资产的策略，让其新成立的银行成为一个单独的公司，此举看起来是正确的。我建议阿里巴巴也这么做，不过其创始人马云显示出将其所有业务聚集在一个集团下的倾向。

有关中国政府向民营银行发放牌照的传言过去一年一直不绝于耳，不过迄今尚未见到重大进展。银监会近期宣布参与试点工作的10家民营资本，算是朝这一方向迈出一大步。10家民营资本按照不少于2个共同发起人的试点要求，两两配对，组成了首批5家民营银行试点。

腾讯是与同在深圳的百业源组合，阿里巴巴则是与同样位于杭州的汽车配件制造商万向联手。中国另一大互联网巨头百度稍早表示已提出申请民营银行牌照，但未进入第一轮试点名单，不过我个人预期会在今年稍晚的下一轮试点名单中上榜。首轮试点中另一对值得关注的组合是均瑶与复星两家上海企业的组合，两者都属中国规模最大、最具企业家精神的民营联合企业之列。

我个人认为首批试点可能会限定各民营银行的地区经营范围，因此由于地处上海，均瑶-复星组合最为有利。腾讯与百业源组成的合资银行也会受益于深圳的地域优势，而地处杭州的阿里巴巴-万向组合略占下风。但我确实看好各民营银行有良好的发展空间，他们在为规模稍小的实业企业提供融资服务方面的表现会远远优于大型国有银行。

我几乎毫不怀疑阿里巴巴、腾讯和复星-均瑶等民营银行会取得成功，这三对组合都是资本雄厚，在与迫切融资服务的小型企业打交道方面经验丰富。但从长远角度看，我确实认为上述企业需要认真考虑银行业务与其整体业务是否契合。

像我前面说的，预期腾讯会把银行业务剥离成一家独立机构，让其在母公司的一定帮助下独立壮大。这会与腾讯的整体策略吻合，该公司常常会与其它机构的合作中拥有较小的股权份额，让这些合资机构自我发展。阿里巴巴创始人马云则不太可能采取这一策略，他喜欢插手旗下所有企业的经营。当阿里巴巴规模尚小、还主要聚焦于互联网行业时，他的掌控还算游刃有余，但当阿里巴巴日渐壮大且业务更趋多元化时，难度就越来越大了。

一句话：阿里巴巴与腾讯参与成立的民营银行专注于为私营企业机构提供金融服务会有不俗的表现，不过这些银行应该从集团当中剥离出来独立运营。

**康宝莱在华业务遭做空者攻击**

做空者越来越紧盯在华拥有大规模业务的跨国企业，有消息称美国投资大佬、对冲基金经理阿克曼（WilliamAckman）对康宝莱(HLF.N)发起攻击，称该公司在华业务涉嫌违法行为。这是迄今对与中国相关企业的最高调攻击，暗示在华拥有大规模业务的跨国企业今后还会遭到类似攻击。

过去两年，针对在美上市中国企业的这类做空攻击时有发生，是清理该行业常见的激进、甚至违法的会计行为的主要催化剂。此类做空攻击大多数来自名气一般的做空机构，目标则是在美上市的中国企业，而浑水（Muddy Waters）是其中最知名的做空机构。

阿克曼与这些较小的做空机构相比名气响当当，选择的攻击目标也更知名，康宝莱是跨国企业，市值达66亿美元，年销售额接近50亿美元。阿克曼攻击该公司绝非巧合，此前有消息称该公司的主要竞争对手如新(NUS.N)遭到中国当局调查，康宝莱眼下也受到密切关注。这两家公司的营销都以直销为方式，并非通过传统的店铺营销，通常被指责实施“金字塔销售计划”。

我们来详细看看阿克曼发起攻击的情况及其针对康宝莱的赌注能否成功。据最新报道称，阿克曼在300余人参加的电话会议上言之凿凿地讲述了康宝莱在华的一些违法行为。他称，该公司向应聘人员索要报名费，还允许分销人员招募下线，违反了中国的法律规定。

康宝莱发表声明作出回应，称对公司在华业务充满信心，阿克曼的说法表明其对该公司的业务模式不了解。投资者似乎对阿克曼的指控置若罔闻，至少初步反应如此，这从该公司股价在最近交易时段基本持平可见一斑。需要指出的是，康宝莱股价自1月初以来已下跌25%左右，当时有消息称如新遭到中国当局调查，让人担心康宝莱也面临类似调查。

康宝莱股价的最新走势表明，如今投资者的担心较当时有所缓和。不过，阿克曼的指控仍有可能促使中国当局对康宝莱发起调查。我怀疑此类调查至少已在非正式地进行，而康宝莱正在密切配合调查，以展示对中国法律的遵守。

从更广泛角度看，阿克曼的攻击表明，中国开始引起大型做空者的关注。阿克曼针对康宝莱的攻击可能已经失败，很可能是因为该公司的股价走势已经反映了对其或遭调查的担忧。但是，由于中国当局近期对外企发动调查举动，加上许多跨国企业益发依赖中国市场，意味着今后还会出现更多类似攻击。如果真是如此，在华业务销售额占比为20%或者更高的企业，会成为最可能受到攻击的目标，而那些已经成为中国媒体和监管机构抨击目标的零售和科技行业的企业则更容易成为攻击目标。

一句话：在华业务规模较大的跨国企业未来一年遭到做空攻击的情况将会增多，在华销售额占比20%以上的企业可能成为攻击目标。（完）

编译：王燕焜/侯雪苹 发稿：王凤昌

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