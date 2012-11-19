《阳歌专栏》阿里巴巴或牵手新浪微博 建行发行次级债

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴或牵手新浪微博**

周末传出消息称，新浪(SINA.O)微博寻求与电商巨头阿里巴巴进行战略联姻。如果此事属实，我觉得这是一桩十分明智的交易。新浪微博十分受欢迎，但如何盈利却面临挑战。此外，还有消息称，网易(NTES.O)旗下的网易社区（Club163）将停止服务，这再次表明社交网络服务（SNS）虽然流行，但因资金匮乏，要想盈利并非易事。

我们先来看看新浪微博与阿里巴巴可能结盟的消息，这可以说是推动新浪微博走向盈利的一大举措。媒体报导称，阿里巴巴将与新浪微博进行战略结盟，持有後者15-20%股权。新浪微博也在努力实现盈利，之後还可能通过首次公开募股（IPO）上市。报导援引一家广告服务公司在腾讯(0700.HK)微博发布的消息称，阿里巴巴对新浪微博的估值可能约为20-30亿美元，言下之意是阿里巴巴目前欲对後者投资6亿美元。

依我之见，此事若是属实，则是新浪进行的最明智的举动之一，将有助於提升新浪微博的营收能力。目前，新浪微博的注册用户已超过3亿，其中有3,650万为活跃用户，这些用户基本上为年龄不到35岁的年轻人，他们喜欢通过微博查看最新消息，与各路名人、亲朋好友及其他用户交流互动。但这些用户认为付费使用微博为无稽之谈，也似乎对使用许多付费服务不感兴趣。

相比之下，阿里巴巴旗下的天猫和淘宝的用户却在这两个电商平台上大肆花钱，当然这也是这些平台的主要功能。与此同时，阿里巴巴的主要用户大多都比较注重节省成本，同时也属於年龄在35岁以下、比较爱上网的人群，这与新浪微博的用户群大致相同。

由此可见，阿里巴巴与新浪微博似乎是互补的完美结合，能为各自网站带去许多用户。对於新浪微博而言，这还意味着其可与阿里巴巴的许多商户和支付宝服务合作，在其微博网站推出定向的电商服务，从而为最终推出部分用户可能愿意付费的产品铺路。不过，这则消息是否属实还有待确定，但若果真如此，对新浪微博而言可以说是新的篇章，不仅会推动该业务走向盈利，甚至还能带动其在明年底进行IPO。

再来看看其他相关消息。媒体报导称，网易决定停止网易社区的服务，这表明社交网络业务面临的商业环境十分艰难。对於网易社区，我并不是很了解，但觉得其业务模式应当与Facebook(FB.O)更为相似，而非新浪微博。据我了解，网易旗下的微博业务仍在照常运营。不论如何，网易社区停止服务表明该业务的运营环境十分艰难，这对人人网(RENN.N)和开心网等其他社交网站无疑不是好兆头。

一句话：媒体报导的新浪微博可能与阿里巴巴结盟似乎为明智之举，此事若属实，可助新浪微博实现明年底盈利的目标。

**建行获准发行400亿元人民币次级债**

中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)称，获准在全国银行间债券市场公开发行不超过400亿元人民币次级债券。不到一个月以前，中国银行(3988.HK)(601988.SS)宣布发行不超过230亿元人民币次级债。

建行此次发债并不令人意外，因去年已经获准发行不超过800亿元人民币次级债，该行於2011年11月在全国银行间债券市场公开发行了400亿元人民币次级债券。

建行需要进行融资，因中国大型银行处於大规模坏账危机的边缘。全球金融危机爆发後，中国政府实施了规模达4万亿的经济刺激计划，导致2009-2010年出现大量政府引导的贷款。当时很多贷款都有问题，行业观察人士认为目前银行正在尽全力掩盖和处理大量不良贷款。

去年下半年和今年早些时候，很多大型银行和保险机构都进行了大规模融资，我进而预计2012年将出现大规模融资。不过本土和海外市场人气低迷以及中国政府对如何处理即将到来的危机拿不定主意，导致年初以来融资暂缓。目前来看暂缓的局面已经结束，未来几个月其他银行料推出类似的大规模融资计划。

近期发行的债券大多卖给了拥有政府背景的机构，反映出民间投资者向银行提供融资的意愿下降，建行此次发债料也如此。

外媒本月早些时候报导，建行考虑在伦敦发债。如果建行真的在伦敦发债，投资者的反应值得关注。我猜测接受度略偏正面，因为大多数投资者将押注建行会还贷，即使需要中国政府注资。不过我不禁也会一些怀疑，因为投资者可能开始质疑建行债券的优越性，该行的业绩主要依赖中国政府的决定。

一句话：建行获准发行不超过400亿元人民币次级债，其他银行料紧随其後，全球投资者的反应或喜忧参半。

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。