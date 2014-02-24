《阳歌专栏》余额宝被指责为“吸血鬼”

图为2012年6月20日杭州市郊阿里巴巴集团总部媒体参观日，一名员工经过印在地板上的公司标识。 REUTERS/Carlos Barria

**余额宝被指责为“吸血鬼”**

阿里巴巴创始人马云被很多词语形容过，但他肯定也对央视评论员钮文新所说的“吸血鬼”一词感到吃惊，有所警觉。我通常不会在敏感的政治辩论中站队，但我认为央视的指责大体上是毫无道理的。我猜测央视攻击阿里巴巴与国有银行巨头脱不开干系，因为它们对阿里巴巴余额宝的迅速崛起不满。

央视评论员对余额宝的攻击不只会令阿里巴巴头痛，也会让去年下半年推出类似服务的效仿者头疼。钮文新发表这一评论很可能与中资银行进行的大量幕后游说有关。这些银行对用户将资金转入余额宝等能提供更高回报的理财服务感到担忧不已。

我们曾在电信行业看到类似的幕后游说。官方引导的改革催生一批新的民间虚拟网络运营商，与三大电信巨头竞争。这些民间企业至少有成功的机会，因为推动改革的是工信部。余额宝和类似产品的迅速崛起则不同，因为这完全是民间行为，没有政府监管，可能成为政府打压的牺牲品。

下面看看钮文新有关余额宝是吸血鬼的评论。钮文新称，余额宝是趴在银行身上的“吸血鬼”。他指出，阿里巴巴吸引大量资金进入余额宝，导致全社会的融资成本上升，它并未创造价值，却从中渔利。

钮文新的观点存在根本性问题。余额宝的资金大部分都流向了货币市场，为经济增长提供资金。阿里巴巴发布声明称，余额宝的收入仅0.63%。

如果我是马云，我现在会非常不自在。被央视如此公开地指责可不是什么好事，苹果(AAPL.O)、肯德基和沃尔玛(WMT.N)去年都被上了一课。那几家企业被指责的都是小问题，很好解决；而阿里巴巴遭到指责则是因为进军金融业，对国有银行构成了冲击。我猜测事情会以今年晚些时候监管部门的打压而结束，这可能对余额宝的未来增长潜力构成很大冲击。

一句话：央视评论员炮轰阿里巴巴余额宝，预示今年晚些时候将出现针对民间金融服务业的打压，可能严重冲击余额宝未来的增长。

**展讯超低价芯片组或助长智能手机价格战**

对于芯片厂商发布新品，我通常都不是很关注，因为这些厂商为了招揽生意，正在一波接一波的推出新品。但对于展讯通信（Spreadtrum）SPRD.O推出的价格超低廉的新款手机芯片组，我却要破例说一说，原因是这款新品价格如此低廉，预示着竞争对手也会推出类似产品，从而可能引发新一轮智能手机价格战。展讯通信的新款芯片组仅售25美元，同时支持Firefox开放源移动操作系统。

中国去年超越美国，成为全球最大的智能手机市场，去年三四季度该市场手机出货量均接近一亿部。不过，去年四季度中国市场手机出货量却较三季度下降4%，为两年多来首次下降。分析人士指出，这种下滑趋势今年不仅将在中国市场延续，在全球市场亦是如此，因为高消费人群已经购买了智能手机，而最注重价格的消费者则不太可能花100美元或更多的钱购买目前市面上最廉价的智能手机。

展讯发布新品，可能对上述评估构成挑战，因为25美元的芯片组可让大量成本只有50美元甚至更低的智能手机涌入市场。该公司在巴塞罗那的世界移动通信大会（WMC）宣布了这款价格超低的芯片组。

根据公告，该公司与是Mozilla携手推出上述新品，后者是Firefox浏览器及Firefox移动操作系统的开发商。Firefox期望借助自己的操作系统挑战苹果(AAPL.O)iOS和谷歌(GOOG.O)安卓系统的主导地位。目前市面上的大多数智能手机运营的是这两大操作系统。

展讯的新款芯片组将自己的低端智能手机芯片与Firefox的操作系统整合在一起，打造出一款可让手机支持WCDMA和EDGE的产品。这两家公司表示，新的芯片组允许手机厂商“以与更低廉的功能行手机类似的价格生产智能手机”。我最近也买了一部此类手机，是一款诺基亚低端机型，售价只有130元，折合后还不到22美元。

该公司没有说是否为这款产品找到买家，但我怀疑华为、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)、酷派、联想(0992.HK)等大多数中国手机厂商可能成为其客户。此外，我还怀疑Mozilla正在与联发科技(2454.TW)、Marvell(MRVL.O)等低端芯片厂商联手研发类似产品。

以上种种表明，入门级智能手机的成本在2014年全年可能进一步下滑，甚至可能跌破我上文所言的50美元，这将为本就过热的市场再添价格压力。不过，由于Firefox操作系统属于新生事物且尚待考验，因此能否得到消费者的喜欢是很重要的问题。如果该系统获得不错的反响，并且成为主流系统，那么随着许多最低端消费者购买智能手机，预计智能手机价格战今年将在中国及其他新兴市场继续下去。

一句话：展讯发布新款超低廉芯片组，可能导致智能手机价格在今年跌至50美元甚至更低，从而在低端手机市场引发新一轮价格战。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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