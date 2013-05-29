《阳歌专栏》亚马逊Kindle即将登陆中国

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**亚马逊Kindle即将登陆中国**
大约六个月前，媒体最初报道了亚马逊(AMZN.O)可能很快将其热卖的Kindle平板电脑带到中国大陆市场。如今，又有媒体报道这款平板可能最快下月在华上市。坦率地说，我觉得亚马逊的动作慢了点，这里的平板电脑市场竞争已经很激烈，苹果(AAPL.O)的iPad与三星电子(005930.KS)以及联想(0992.HK)的同类产品已经占了先机。尽管如此，我要说这个市场还没有明显的领先者，也就是说亚马逊如果出招正确，还可能很快赢得可观的市场份额。
此外，Kindle的登陆标志着亚马逊欲进一步提升其在中国市场的份额，两年来该公司持续在中国努力推动其核心的电商业务。与竞争对手仅聚焦消费电子产品和电商业务其中之一不同，亚马逊实际上兼顾两大市场。苹果和三星电子等竞争者所缺少的这一优势最终可能令亚马逊获益，亚马逊将有能力利用其电商平台宣传和销售供Kindle使用的产品。
有关Kindle的消息早在去年12月就出现了，当时亚马逊在其中国网站悄然开设了一个中文版kindle商店。亚马逊同时还提供了令kindle商店的书籍可以在其他品牌平板电脑上兼容阅读的软件，因为当时Kindle还没有在中国上市。但是，亚马逊的行动引发了外界普遍猜测其可能在2013年将Kindle正式带到中国市场。
去年推出的Kindle商店很快引发了争议，就在开业一周后便陷入与中国出版监管机构的纷争。当时的媒体报道没有提供太多细节，只是引述监管者的话称亚马逊的网站违反了中国的法规。当时，我预计这都是小事情，亚马逊会很快解决问题，让监管者满意。今天快速浏览了一遍这家网站，发现Kindle商店仍然可以访问，不过被标记为试行产品，并且没有在亚马逊中国网站的主页隆重推荐。
这似乎预示亚马逊将于6月7日在华正式推出Kindle平板电脑的报道很可能符合实情。援引未具名消息人士的报道称，亚马逊将与苏宁(002024.SZ)合作推出Kindle平板，两家公司将是Kindle在线销售商。报道称苏宁和其他主要零售商还将在传统线下店面销售Kindle。
正如我前面所说，我确实认为亚马逊应该有很强的胜算，能够迅速在中国平板电脑市场占有一席之地。苹果的iPad已经在中国市场捷足先登，并得到苹果的中国应用商店的强有力支持。但是，去年的商标权之争令iPad的形象受损，中国媒体的一连串攻击也影响到了苹果的形象。三星电子、联想和微软(MSFT.O)也在中国市场销售平板电脑，不过没有哪一家拥有明显的市场主导力。
亚马逊已经拥有较强的品牌认知度，Kindle凭借在海外的受欢迎程度在中国也拥有很高的知名度。假设亚马逊不做任何令中国政府不安或令消费者不满意的举动，可以预见Kindle上市将获得较强的关注度，得到正面接受。到今年年底，亚马逊在中国市场迅速拿下最高20%的份额也不会出乎我的意料。
一句话：亚马逊Kindle下月在华上市之后，可能很快在中国平板电脑市场斩获高达20%的份额。
**Telefonica与中国联通即将分道扬镳？**
西班牙电信公司Telefonica(TEF.MC)低调提交的文件让我想知道该公司是否可能准备卖出所持的余下5%中国联通(0762.HK)(CHU.N)股份。我去年曾说过，出售不会让我感到吃惊，去年6月Telefonica卖掉了所持10%股份的一半左右。
从投资角度讲，Telefonica与中国联通的长期合作关系让双方都感到很失望。中国联通管理层过去两年出现一系列变动。这段时间里，该公司股价下跌了35%，中国移动(0941.HK)(CHL.N)则迅速上升，而中国电信(0728.HK)(CHA.N)相对稳定。
先来看看相关新闻。报道称，中国联通告知香港交易所，Telefonica所持股份从之前5.01%下降至4.99%。我不清楚Telefonica如何减持，因为所持有的股票数量未变。或许是Telefonica卖出了与中国联通股票相关的衍生品，导致股权减少。
减持比例显然非常小，大多数人会说Telefonica仍持有中国联通5%的股份。不过Telefonica的持股比例低于5%以后，下一步或许会彻底卖出所有股权。
这不会令人特别意外，因为媒体已经猜测好久了。今年早些时候一个报道称，Telefonica正在寻求卖出所持中国联通的股份。上个月另外一个报道称Telefonica需要现金支付巨额债务，卖出所持中国联通的股份是最容易作出的选择之一，当时所持股份的市值为13亿欧元。
Telefonica卖出所持中国联通的股份不是件难事，因为两家公司除了股权关系外，几乎没有什么实际的业务联系。三年前，双方加强了合作关系，那时Telefonica充满希望，意图进军中国。但是最终什么进展都没有，而与此同时，中国联通管理层不停变动，欧洲债务危机又让Telefonica面临债务不断增长的问题。
去年6月，Telefonica将所持的中国联通股份的一半左右卖给了中国联通的母公司，或许是因为找不到其他买家。我认为未来几周Telefonica卖出剩余的中国联通股份很正常，而中国联通的母公司可能再次成为买家，以防止中国联通的股价进一步下跌。
这一发展将令中国三大电信运营商10多年来首次出现均无大型外资参股的情况。沃达丰(VOD.L)于2010年卖出所持中国移动的股权，此前10年一直是中国移动的主要股东之一。Telefonica和韩国SK Telecom(017670.KS)多年来一直是中国联通的主要股东，而中国电信一直没有大型外商投资。
沃达丰和Telefonica卖出所持股份的原因相同，两家公司都未能通过与中国电信运营商的合作关系进入中国。我估计未来一两年料不会有类似的合作，随后也许会出现转机，因为中国准备向虚拟网络运营商开放电信市场。
一句话：Telefonica可能很快出售剩余的中国联通股份，结束对双方都没有好处的不成功合作。（完）
编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜/程芳
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。