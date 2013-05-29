《阳歌专栏》亚马逊Kindle即将登陆中国

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**亚马逊Kindle即将登陆中国**

大约六个月前，媒体最初报道了亚马逊(AMZN.O)可能很快将其热卖的Kindle平板电脑带到中国大陆市场。如今，又有媒体报道这款平板可能最快下月在华上市。坦率地说，我觉得亚马逊的动作慢了点，这里的平板电脑市场竞争已经很激烈，苹果(AAPL.O)的iPad与三星电子(005930.KS)以及联想(0992.HK)的同类产品已经占了先机。尽管如此，我要说这个市场还没有明显的领先者，也就是说亚马逊如果出招正确，还可能很快赢得可观的市场份额。

此外，Kindle的登陆标志着亚马逊欲进一步提升其在中国市场的份额，两年来该公司持续在中国努力推动其核心的电商业务。与竞争对手仅聚焦消费电子产品和电商业务其中之一不同，亚马逊实际上兼顾两大市场。苹果和三星电子等竞争者所缺少的这一优势最终可能令亚马逊获益，亚马逊将有能力利用其电商平台宣传和销售供Kindle使用的产品。

有关Kindle的消息早在去年12月就出现了，当时亚马逊在其中国网站悄然开设了一个中文版kindle商店。亚马逊同时还提供了令kindle商店的书籍可以在其他品牌平板电脑上兼容阅读的软件，因为当时Kindle还没有在中国上市。但是，亚马逊的行动引发了外界普遍猜测其可能在2013年将Kindle正式带到中国市场。

去年推出的Kindle商店很快引发了争议，就在开业一周后便陷入与中国出版监管机构的纷争。当时的媒体报道没有提供太多细节，只是引述监管者的话称亚马逊的网站违反了中国的法规。当时，我预计这都是小事情，亚马逊会很快解决问题，让监管者满意。今天快速浏览了一遍这家网站，发现Kindle商店仍然可以访问，不过被标记为试行产品，并且没有在亚马逊中国网站的主页隆重推荐。

这似乎预示亚马逊将于6月7日在华正式推出Kindle平板电脑的报道很可能符合实情。援引未具名消息人士的报道称，亚马逊将与苏宁(002024.SZ)合作推出Kindle平板，两家公司将是Kindle在线销售商。报道称苏宁和其他主要零售商还将在传统线下店面销售Kindle。

正如我前面所说，我确实认为亚马逊应该有很强的胜算，能够迅速在中国平板电脑市场占有一席之地。苹果的iPad已经在中国市场捷足先登，并得到苹果的中国应用商店的强有力支持。但是，去年的商标权之争令iPad的形象受损，中国媒体的一连串攻击也影响到了苹果的形象。三星电子、联想和微软(MSFT.O)也在中国市场销售平板电脑，不过没有哪一家拥有明显的市场主导力。

亚马逊已经拥有较强的品牌认知度，Kindle凭借在海外的受欢迎程度在中国也拥有很高的知名度。假设亚马逊不做任何令中国政府不安或令消费者不满意的举动，可以预见Kindle上市将获得较强的关注度，得到正面接受。到今年年底，亚马逊在中国市场迅速拿下最高20%的份额也不会出乎我的意料。

一句话：亚马逊Kindle下月在华上市之后，可能很快在中国平板电脑市场斩获高达20%的份额。

**Telefonica与中国联通即将分道扬镳？**

西班牙电信公司Telefonica(TEF.MC)低调提交的文件让我想知道该公司是否可能准备卖出所持的余下5%中国联通(0762.HK)(CHU.N)股份。我去年曾说过，出售不会让我感到吃惊，去年6月Telefonica卖掉了所持10%股份的一半左右。

从投资角度讲，Telefonica与中国联通的长期合作关系让双方都感到很失望。中国联通管理层过去两年出现一系列变动。这段时间里，该公司股价下跌了35%，中国移动(0941.HK)(CHL.N)则迅速上升，而中国电信(0728.HK)(CHA.N)相对稳定。

先来看看相关新闻。报道称，中国联通告知香港交易所，Telefonica所持股份从之前5.01%下降至4.99%。我不清楚Telefonica如何减持，因为所持有的股票数量未变。或许是Telefonica卖出了与中国联通股票相关的衍生品，导致股权减少。

减持比例显然非常小，大多数人会说Telefonica仍持有中国联通5%的股份。不过Telefonica的持股比例低于5%以后，下一步或许会彻底卖出所有股权。

这不会令人特别意外，因为媒体已经猜测好久了。今年早些时候一个报道称，Telefonica正在寻求卖出所持中国联通的股份。上个月另外一个报道称Telefonica需要现金支付巨额债务，卖出所持中国联通的股份是最容易作出的选择之一，当时所持股份的市值为13亿欧元。

Telefonica卖出所持中国联通的股份不是件难事，因为两家公司除了股权关系外，几乎没有什么实际的业务联系。三年前，双方加强了合作关系，那时Telefonica充满希望，意图进军中国。但是最终什么进展都没有，而与此同时，中国联通管理层不停变动，欧洲债务危机又让Telefonica面临债务不断增长的问题。

去年6月，Telefonica将所持的中国联通股份的一半左右卖给了中国联通的母公司，或许是因为找不到其他买家。我认为未来几周Telefonica卖出剩余的中国联通股份很正常，而中国联通的母公司可能再次成为买家，以防止中国联通的股价进一步下跌。

这一发展将令中国三大电信运营商10多年来首次出现均无大型外资参股的情况。沃达丰(VOD.L)于2010年卖出所持中国移动的股权，此前10年一直是中国移动的主要股东之一。Telefonica和韩国SK Telecom(017670.KS)多年来一直是中国联通的主要股东，而中国电信一直没有大型外商投资。

沃达丰和Telefonica卖出所持股份的原因相同，两家公司都未能通过与中国电信运营商的合作关系进入中国。我估计未来一两年料不会有类似的合作，随后也许会出现转机，因为中国准备向虚拟网络运营商开放电信市场。

一句话：Telefonica可能很快出售剩余的中国联通股份，结束对双方都没有好处的不成功合作。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜/程芳

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