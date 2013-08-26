《阳歌专栏》苹果将有重振中国市场新动作？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果将有重振中国市场新动作？**

媒体报道称，苹果(AAPL.O)在上海的第四家直营店将在中国国庆节前后正式开张，这显示该科技巨擘准备实施重大举措，重新推动中国业务增长。读者都知道，中国国庆黄金周是中国最火热的购物假期之一，最近的报道称中国电信监管部门可能在这个黄金周左右发放4G牌照。以上事实，以及苹果执行长库克最近的访华之举，似乎预示着苹果可能与中国移动(0941.HK)(CHL.N)在十一黄金周前后宣布达成有关iPhone销售的合作协议。

苹果在中国拥有重要利益，中国市场曾一度占其全球营收的约五分之一，不过最近这里却变得不似以往那么可靠了。苹果最新季报显示，大中华市场营收下降了14%，iPhone和iPad开始快速丧失市场份额。与此同时，苹果还接连遭遇有关售后服务和地震捐款进度不透明等负面报道。

在这个背景下，苹果计划在上海开设其第四家直营店的消息似乎没那么轰动，而且这个消息也只是出自上海当地媒体。将在上海淮海路开业的这家店将是苹果在中国内地开设的第九家直营店，目前苹果在上海和北京各开设了三家直营店，在成都和深圳各开设了一家直营店。

尽管开新店对苹果来说并非什么重要新闻，开店的时机却看似预示着苹果正计划重振其在中国市场的形象。我之前曾反复说过，苹果需要通过在华投资展示其对这个市场的重视。尽管开一家店并非一笔很大的投资，不过这至少也是个象征。苹果执行长库克今年年初来华时，有传闻称该公司正在磋商在中国设立一个大型研发中心，因此如果苹果确实在推进中国市场新战略，也许我们甚至能够看到有关研发中心的声明。

而备受期待的苹果和中国移动有关iPhone的合作也将最终浮出水面。苹果已经就iPhone销售与中国另外两家移动运营商达成了合作关系，与中国移动的合作则因技术原因等因素至今尚未成为现实。现在，双方面临的这些障碍已经基本消除，很多人揣测苹果将很快宣布与中国移动达成合作关系，也许最早在9月，很多人预计苹果届时将发布新的iPhone。中国移动或许将在中国国庆节前后获得4G运营牌照，之后开始提供4G服务，这也将是其借助新网络发售4G手机的良机。

这一切都预示苹果将在国庆黄金周前后在华推出重要举措。但是，这会奏效吗？与中国移动达成iPhone销售协议将是一项重要突破，加速开设新店也将有利于公司业务成长。

我仍然认为苹果需要给中国市场展现更多承诺，以改善公司形象，有关设立研发中心的声明将是在这方面最有意义的助力。无论苹果是否发布这个声明，我们仍可期待很快看到更多苹果在华的消息，其中包括与中国移动的合作，以及iPhone 5S全球发布时将中国内地市场包括在内。

一句话：中国国庆黄金周前后可能看到苹果在华会有多个新动作，以期重新恢复在中国市场的盈利能力。

**特斯拉在华业务遇阻 比亚迪业绩好转**

新能源汽车领域传出两则很有意思的消息，其一是特斯拉(TSLA.O)进军中国市场可能遇阻，其二是比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)的最新财报，该公司最新财报看似鼓舞人心，但却不会让人过于振奋。这些消息展示的共同主体是，即使中国新能源汽车市场一直进展缓慢，但新能源汽车厂商仍对中国市场抱有希望，且寄望于政府会出台强有力的政策提振市场。

我们先来看看关于比亚迪的消息。比亚迪由生产智能手机电池业务发家，随后进军汽车领域，最近则大规模投资豪赌新能源汽车业务。在比亚迪发展新能源汽车策略吸引下，股神巴菲特2009年收购了前者10%的股权。巴菲特的入股，一度刺激比亚迪股价大涨，但由于比亚迪传统汽车业务增速缓慢，该公司股价之后则回吐了之前的大多数涨幅。

过去一年，比亚迪股价从低点反弹一倍有余，主要得益于市场憧憬占该公司营收半壁江山的传统汽车业务有望好转。在这方面，投资者应当感到欣慰，今年上半年比亚迪营收增长13%，达到242亿元人民币，扭转了两年连降的局面。上半年比亚迪汽车销量增长25%，增速约为整个中国汽车行业销量增幅的两倍。该公司同期利润增长26倍，达到4.27亿元。

尽管这些财报数据喜人，但有意思的是比亚迪在财报中却没有单独提到电动汽车业务，表明该业务面临坎坷道路。比亚迪对电动汽车业务寄予厚望，但在赢得消费者认可方面迄今未取得太多进展，其大多数电动车销售只能依赖出租车和电动巴士等批量买家。

此类批量买家正在稳步增多，但相关的大多数项目目前仍处于试行阶段，尚不清楚最终能否为比亚迪带来需要的大宗订单，以协助该公司从大规模电动汽车投资中实现部分利润。眼下断言比亚迪电动汽车投资失败可能依然有些为时尚早，但随着该公司现用技术开始落伍，时间或许很快就会成为该公司的大敌。我觉得，在接下来的两年内，比亚迪将不得不对其电动汽车战略进行大规模撇账。

我们再来看看关于特斯拉的消息。特斯拉Model S上周开始接受中国预定，该公司已做好了今年交付首辆Model S的大多数必要准备，北京展厅也在筹建当中。但目前有媒体报道称，由于与“特斯拉”相关的商标已被一位中国商人抢注，这令该公司遇到意外挫折。

此事让人想起了苹果与唯冠科技(深圳)公司去年高调的iPad商标权纠纷。苹果与唯冠科技为了争夺iPad商标权对簿公堂，此事据报最终以苹果支付6,000万美元而了结。

此案在当时十分高调，我怀疑中国政府曾经介入，协调了结了纠纷。斯特拉如今的遭遇十分低调，如果该公司想在法庭解决此事，或许只能走常规的法律渠道。我觉得，斯特拉可能会与上述那位中国商人协商，通过支付一笔费用回购商标权，但支付金额可能会远低于苹果回购iPad商标权所支付的6,000万美元。

一句话：比亚迪最新财报显示，该公司推进电动汽车策略所剩的时间已经不多；特斯拉可能通过协商，达成回购在华商标权的协议。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：/王凤昌

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