《阳歌专栏》苹果再遭央视攻击

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果再遭央视攻击**

“网络安全”无疑会成为2014年中美关系的关键词之一。这一年，中美间围绕这一话题的口水战就没有停过。最新案例就是，中央电视台报导称苹果iPhone手机定位服务可能对国家安全构成威胁。这似乎暗示，苹果与美国政府的特工人员合作，秘密收集iPhone用户的行踪数据。实在想不明白为什么会有人想要这样的数据，但这一点似乎对央视不重要。

当然我说这话显然带有开玩笑的成分，主要还是想说明中美在网络安全问题上的争论有多荒唐。央视似乎认为，由于中国所有的电信运营商和很多智能手机制造商都属于国有企业，与政府的关系深厚，因此西方也肯定是这种情况。

我不应该完全驳斥这种说法，因为早在斯诺登事件刚刚曝光时就有报导称美国网络安全官员定期要求美国一些顶尖级科技公司提供数据。尽管在理论上美国政府随时可能提出要求，但这不能说明此案中华府也对苹果作出了类似的要求。

在我们进一步论述前，让我们先仔细看看央视的这篇报导。央视指责iPhone“常去地点”功能会记录用户行迹，泄露用户信息。报导还称，这样的手机定位服务可能还会对国家安全构成威胁。

苹果对此回应称，“从未与任何国家的任何政府机构就任何产品或服务建立过所谓的‘后门’”。苹果还表示，用户可关闭定位功能，且第三方也无法获得定位数据，该数据只存在手机中，不会存到其他地方。

一些观察人士或许意识到，苹果没有否认该公司有能力追踪用户的位置，我认为，任何掌握足够先进技术的人都可能入侵iPhone并找到此人的行踪。或许该报导的确引发了社会对于追踪个人行动先进技术的关注。

现在已然有很多追踪并监控个人行动的方式，央视对于苹果“定位门”的曝光似乎只是冰山一角。我因技术知识有限不便多做评论，但我认为，任何带有定位功能的智能手机都可能用于类似途径，移动运营商和腾讯微信等APP也可轻易定位个人位置。

与提出真正的安全忧虑不同，这篇报导看似更像是中国媒体试图对苹果的又一次抹黑行动，更宽泛点说，就是诋毁西方的技术。美国也在玩儿类似的游戏，多次指控中国政府和中国科技企业，不过西方媒体对此采取更为平衡的立场。

最后，这种报导确实也反映出一个新的现实，即在互联网时代，人的隐私很容易被侵犯。但中国媒体的报导很难说得上公正，反而充斥着无用的与政治相关的言外之意。

一句话：央视对苹果的最新攻击或许基于部分现实情况，但也暗含政治动机和抹黑苹果公司和西方科技的设计。

**阿里巴巴上调自我估值 加强合伙人控制**

电商巨头阿里巴巴公布更多信息，其新估值与腾讯(0700.HK)不相上下。该公司还进一步披露了公司管理结构：投资人对公司的控制权很少，决策权实际掌握在少数合伙人手中。这些信息并不十分出乎意料，只是反映大家对阿里巴巴可能成为最大科技IPO的关注。

近期的媒体报导还暗示，阿里巴巴的上市可能会推迟，可能无法于8月8日上市。不过持有阿里巴巴股票的人已经很幸运了，上市可能让很多阿里巴巴的老员工一夜之间成为百万富翁。阿里巴巴的融资规模可能为100-200亿美元。

阿里巴巴将自我估值从6月的1,170亿美元上调至1,300亿美元。半年前，一些分析师预计阿里巴巴的估值能达到2,000亿美元。春节期间对估值的预测为1,200-1,500亿美元。

腾讯目前的市值约为1,460亿美元，较春节时高约10%。百度目前的市值为650亿美元，较春节时高约20%。

一些观察者可能注意到，尽管百度和腾讯的市值上升，阿里巴巴的估值似乎却在下降。真实的情况可能是对之前过高的分析师预估的修正。媒体过去倾向于报导较宽估值区间的高端，因此实际的共识可能一直比报导的低。

阿里巴巴和腾讯究竟哪家能够成为最有价值的中国互联网企业？战斗一触即发，最终结果可能要看阿里巴巴上市第一天股价是涨是跌。如果我要猜一下的话，我会猜阿里巴巴上市首日股价小幅上涨，但市值仍小幅逊于腾讯。

阿里巴巴提交的最新文件凸显公司上市后核心合伙人对公司的控制。阿里巴巴此前曾表示，27名合伙人可任命9人董事会的4名成员。最新的文件称，合伙人能够在不经过股东批准的情况下再任命2名董事会成员。这意味着董事会最多可能有11名成员，其中6人由合伙人直接任命。

这样的管理结构对在美国或香港上市的中国企业来说并不重要，这些企业的股东从来就对管理没什么控制力，即使他们有权选举董事会成员。持有中国互联网股票的投资人最终会认识到，中国高管最适合管理公司，在复杂的市场环境下做出重大决定。不愿意接受这种管理结构的投资人可以选择不参与，这也是投资人唯一能做的。

一句话：阿里巴巴的估值可能与腾讯不相上下，合伙人管理结构不会影响其对投资人的吸引力。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王琛

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