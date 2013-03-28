《阳歌专栏》苹果再遭中国官媒炮轰

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果再遭中国官媒炮轰**

中国官方最近对美国苹果公司(AAPL.O)的攻击已经近乎让人诧异，《人民日报》近日向苹果发起新的攻击。我在中国已经有些年头，也见过少数几次中国官媒对大型外企发起责难。但是，多数这类攻击往往与特定事件相关，通常也就持续一两周，随后就销声匿迹了。

然而，这次针对苹果的攻击看似持续了更长时间，而且实际上似乎也没有特别的核心事件。今年稍早的媒体报道称苹果正在磋商在华建立首家研发中心，这家科技巨擘看似在中国终于朝正确方向发展。

稍后再说研发中心的话题，首先来看有关《人民日报》刊发时评，批评苹果公司的消息。我承认我还未读过这篇评论，但是媒体报道称这篇批判性的时评名为“打掉苹果‘无与伦比’的傲慢”。在这篇评论中，苹果被指存在很多过错，包括贪婪和缺乏诚信。但是评论指出最令人不满的是苹果“‘无与伦比’地耀武扬威”。

这篇评论似乎和中国中央电视台（CCTV）3月15日针对苹果的批评性报道有关。CCTV在中国的消费者权益日播出长篇报道，称苹果在产品维修的保质期方面欺骗部分消费者。说句公道话，苹果并非CCTV批评的唯一对象，在当天的3·15晚会上，央视揭露了多家国内外企业的欺骗行为。

但是，苹果显然是当晚众多报道中最受关注的对象。我此前曾说过央视对苹果的不满相对较小，仅影响到少数iPhone买家，苹果很可能被故意找茬的编辑盯上了。很多中国网民也为苹果抱不平，但是或许最让人感到尴尬的是，一些网民发现有证据显示央视在自己的报道播出后，实际上出钱雇佣名人在其微博上批评苹果，以欺骗性的手段显示其报道的影响力。

鉴于以上背景，也许可以将苹果遭遇的最新攻击看成是《人民日报》在尝试维护兄弟媒体。不论出于何种原因，攻击对苹果肯定不是好事，中国毕竟是苹果在海外最重要的市场之一。

尽管我觉得最近的攻击似乎不太合理，但在很多方面我并不同情苹果。《人民日报》所说的“傲慢”是苹果公司文化的一部分，这家公司极少就将推出的产品计划接受外部采访，更不提供信息。但是尽管如此，苹果还是取得了巨大成功，因其做了所有公司都应该做的最重要的一件事，那就是制造人们想买的高质量产品。

至于《人民日报》指出的贪婪和不诚信，看似也缺乏根据。赚钱是任何私营公司的主要目标，无论中外皆是如此。因此，苹果想从中国或其他国家尽可能赚钱的想法并没有错。至于说缺少诚信，能够达到如此大规模的公司可能都会有点这种“缺乏诚信”的行为，并非有意为之，而是因为这种大公司在某些市场的一些雇员难免会做出一些不符合公司规定的事情。

因此，更大的问题是：上述媒体攻击的动机是什么？会持续多久？这对苹果在华业务有何重要影响？对于第一个问题，最新攻击似乎部分缘于央视陷入的争议，以及中国政府对苹果在实现快速成长后在华投资力度不够有所不满。

苹果若能够敲定在华建立研发中心的计划，这将有助公司形象的改善，自从最初媒体报道之后，苹果还未正式宣布任何消息。在华设立研发中心对中国来讲是很有面子的事情，可能会有助于平息一些对苹果的批评声音。同时，我预计这轮批评指责可能会很快过去，《人民日报》或其他主要媒体可能还会再刊发一两篇负面评论。

只有在苹果表示建设研发中心或进行其他投资以展示对华友好之时，引发官媒评论的负面情绪才会消散。相应地，苹果应该寻求以更多方式在华投资，同样重要的是，该公司需要摒弃保密做法，公开自己将作出的努力。如果苹果不改变其游戏规则，非常有可能面临中国官媒的一再攻击，而这将有损苹果的公司形象、声誉以及最终在华销售业绩。

一句话：中国媒体针对苹果的最新炮轰源于多种因素，其中包括对苹果未在华进行更多投资的不满等。

**盛大游戏任命新总裁 人人网拟进军移动游戏**

互联网企业盛大游戏GAME.O和人人网(RENN.N)正采取新举措提振他们疲弱的前景，前者任命了一名高管，后者则宣布计划发起新产品开发活动。对于盛大来说，这一举动可能会很有意思，因为这很可能是其母公司新总裁的主意。盛大集团近期任命该新总裁，以便使公司各部门更好合作。而随着人人网追寻获得盈利这一终极目标，该公司的举动看似也很不错。

我们先来看一下盛大游戏，作为一个上市公司其绝大部分时间都困境重重。仅在过去一年，该公司股价就跌去大约一半。近期公布的财报也无助提振市场人气。该公司宣布，任命钱东海为公司总裁，他此前曾担任盛大游戏商务拓展高级副总裁。消息宣布后，投资者似乎并未很兴奋，盛大游戏股价周三在纽约上涨1%。

这项任命似乎出自邱文友之手，他去年底被任命为盛大集团总裁。在担任总裁4个月之后，邱文友可能开始进行这种调整。在我看来，这一举动看似将很有意思，可能会提振盛大游戏的前景。我很看好钱东海来自公司内部这一点，这意味着他能很快在新岗位上积极发挥作用。同时他与邱文友都具有台湾背景这一事实，也有助于二人的合作。

当然，至于对钱东海的任命是否真的会有意义，仍需拭目以待。但我谨慎乐观地认为，他可能会为盛大游戏的公司战略注入一些新的想法，可能会引入一些有意思的新游戏以及营销观点，从而令该公司在未来一两年内重整旗鼓。

我们再来看一下人人网，该公司正准备着手扩张其游戏业务。据中国媒体报道，人人游戏将进军谷歌(GOOG.O)安卓市场。中国绝大多数智能手机运行安卓系统。报道还援引人人网一名高管的话称，该公司将大力推动代理模式的发展。这一策略看似旨在推动该业务快速增长。

人人网类似Facebook(FB.O)的社交网络平台是其核心业务。但是和Facebook同样，该公司在让社交平台盈利上困境重重，去年第四季净亏损扩大46%。盈利困难也让人人股价承压，在过去一年其股价下跌60%，当前股价接近历史低点。

在社交网络业务处境困难的同时，人人网在网络游戏业务上则表现较好，此前甚至暗示可能让该业务分拆出来进行IPO。在去年第四季度，人人网游戏业务营收翻逾一番至2,600万美元，占该公司总营收的逾一半。

人人网当然不是首个以另一业务起家然后逐步转型为网络游戏企业的中国互联网公司。网易(NTES.O)在2000年代中期门户业务停滞之后，也进行了类似转型；腾讯(0700.HK)从社交网络服务起家，现在成为中国主要网络游戏运营商。

人人网面临的挑战将是同腾讯、网易和盛大游戏等在网络游戏运营上经验更为丰富的企业竞争。不过人人网自身网络游戏的快速增长也很喜人，眼下大举进军移动游戏领域的计划也看似为一步好棋。如果一切顺利，可能未来1-2年内人人网的游戏业务就会进行IPO。不过更可能的情形是，人人网将追随腾讯和网易的步伐，最终停止以社交网络平台这一标签描述自身，转而成为中国最新的网络游戏企业。

一句话：盛大游戏任命新总裁，人人网计划大举进军移动游戏领域，看起来都是很明智的举措，将助这两家公司重新展现活力。（完）

编译：王凤昌/张家伟 发稿：程芳

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