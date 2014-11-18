《阳歌专栏》苹果牵手银联 百度盯上快钱

图为银行卡上的中国银联标志。 REUTERS/Barry Huang

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果牵手银联 百度盯上快钱**

一句话：苹果牵手银联，意在中国市场推出Apple Pay；百度或收购快钱，是加强电子支付能力的必要动作，虽然有些晚。

有关电子支付的两篇新闻反映出中国银行业市场正发生迅速变化，电子支付正迅速取代现金甚至是传统的信用卡。一篇报导称，苹果(AAPL.O)宣布App Store已针对中国大陆用户新增了银联支付选项；另一则新闻称，百度或出资20亿元收购第三方支付企业快钱。

最近我和以前的学生共进晚餐，一名学生用信用卡付账，我拿出现金来分摊我那份，但发现其他人都没有拿出钱来给他。我问他们是怎么回事，原来他们都用手机通过阿里巴巴(BABA.N)旗下的支付宝完成了转账。

中国的电子支付在经历的情况与10年前的手机发展状况类似。那时中国人从固定电话直接跳到了手机时代，现在似乎要从信用卡和支票等支付方式直接跳到电子支付。

手机带来的变化让中国迅速成为全球最大的电信市场，用户超过10亿。电子支付似乎会发生类似的事情，这也是苹果和百度等后来者在努力加强产品和服务的原因。

苹果称，App Store已针对中国大陆用户新增了银联支付选项。中国人所拥有的银行卡和信用卡几乎都走银联的网络，和Visa(V.N)在西方的Plus支付网络类似。

几周前，苹果CEO库克称苹果与支付宝进行合作。这些合作的大背景是苹果近期推出了Apple Pay服务。作为电子支付的后来者，苹果正努力与阿里巴巴和银联等企业合作，以帮助推广其服务，特别是在重要的中国市场。

报导称，百度或收购快钱，两家公司都拒绝予以置评。一则报导指出，快钱CEO和百度一名高级管理顾问是夫妻，这说明两家公司已经有一定的关系。

百度收购快钱看起来确实有可能，因为在中国互联网三巨头中，百度在电子支付上显然是落后的。阿里巴巴凭借支付宝领先，而腾讯(0700.HK)拥有财付通，而且微信上也有新的相关服务。因此采取这种大的举措对百度有利，但百度相对缺乏可供线上销售的消费者产品，这可能限制推广快钱带来的作用。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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