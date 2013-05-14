《阳歌专栏》AIG向中国财团出售ILFC交易尚未流产

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**投资者对亚信联创退市反应平平**

电信软件生产商亚信联创ASIA.O最终与中信资本牵头的财团达成私有化协议，在最初宣布私有化计划一年多之后终于接近退市。投资者对该私有化提议不为所动，亚信联创宣布以每股12美元价格出售给中信资本为首的财团之后，在美国Nasdaq市场的股价收跌0.7%报11.60美元。新加坡国有的投资机构淡马锡控股也参与了该财团。

就在上述消息公布不久，专门代理股东诉讼的一家律师事务所发表声明，暗示相对较低的出价可能惹上官司。这表明，即使很多美国上市中资公司在已经鲜有美国投资者垂青的当口，要想完成私有化仍难以做到一帆风顺。

亚信联创在美上市时间很长了，也是过去两年中赴美中资上市公司股价经历过山车巨变的典型。就在2010年，受益于投资者对中国经济增长的预期，该公司股价曾向上突破了30美元。但是，转年开始，在美国和加拿大上市的中资公司曝出一连串会计丑闻，投资者开始疏远包括亚信联创在内的中资企业。去年稍早时候首次披露中信资本的收购意图之时，亚信联创的股价已经跌至7美元左右。

当时收购消息并未透露具体价格，但是仍然刺激亚信联创股价跳涨。随后，该公司称雇佣财务顾问评估其他收购报价，进一步刺激股价上扬，最终在投资者预期可能爆发竞购战的背景下，股价一度升至接近14美元水准。然而，竞购战始终未见，至少没有公开的竞购，亚信联创股价最终又回到当前水平，整体市值在8.4亿美元左右。

这次私有化消息出来后，亚信联创股价跌至11.6美元，实际上并不一定是坏事，这较收购出价仅低3%，差距相对较小，表明投资者认为这桩交易将能够完成。但是，投资者很明显对收购价格感到失望，他们原本希望亚信联创的估值至少达到10亿美元。

如我之前所说，所有这一切表明，完成这样的私有化交易并非易事，尤其是当公司市值达到10亿美元以上之时。去年，多家同等规模的上市公司发起或考虑私有化，但是截至目前成功的仅有盛大一家。户外广告公司分众传媒FMCN.O宣布私有化已接近一年，不断有传言称其难以为私有化凑齐37亿美元的回购资金。

7天连锁酒店集团SVN.N、柯莱特信息系统CIS.N、先声药业SCR.N等正在推进私有化的中资公司的市值都在7亿美元以下。我猜测对于某些案例，帮助筹资的私募股权公司与投资者有同样的疑虑，对这些公司的会计账簿不放心。

最后，亚信联创的私有化似将会成功完成，最终要么被出售，要么在未来几年在香港或沪深市场重新挂牌。但是，漫长的私有化过程和最终不尽人意的价格对很多仍在私有化过程中的公司来说不是个好兆头。因此，在目前已提出私有化的四家大型公司中，最终若有至少两家以失败收场，也不会令我感到吃惊。其中，分众传媒的市值最大，面临的挑战也最大。

一句话：出资者对在美上市中资公司远景的疑虑加深，这可能让它们的私有化之路坎坷难行。

**AIG向中国财团出售ILFC交易尚未流产**

中国财团斥资55亿美元收购美国国际集团（AIG）(AIG.N)旗下飞机租赁业务ILFC的消息去年末一度成为媒体头条，如今又悄然传出有关该交易的消息，有报道称AIG将达成协议的期限延长了一个月。相关报道语焉不详，只是援引AIG在证交所的公告称，交易的截止期限已被推迟到6月14日。显然，该交易的进展不如双方预测的迅速，但截止期限延后一个月，意味着双方仍相信可以达成协议。

依我之见，这项交易虽然有些争议，但却尚未流产，或许才是最有看头的地方。鉴于ILFC是全球最大的飞机租赁公司，客户遍及全美所有的主要航空公司，我曾预测这项交易至少会遭到美国政客的一些反对。当然，ILFC与中国航空公司也有重要的业务关系，这可能也是美国政客未加干涉的原因之一。

我觉得，这种沉默背后应该隐藏着许多其他原因，如果中国财团可筹集到必要的资金，这样的沉默对这项交易应当算是好消息。首先，美国选举季已于去年11月正式结束，意味着政客不再需要打出“反华牌”来吸引选民，可将重心回归到治理国家上。

在两项重大且有争议的交易决定中，美国政客明显突然变得沉默，这些交易没有引起太多愤怒，已悄然获得政府批准。首先是美国政府1月批准中国万向集团收购美国破产电池厂商A123 Systems。美国政府决定为这项交易放行时，有些竞争的竞购企业还投诉称，A123曾在政府资助下研发尖端的电池技术，因此不应当出售给外国买家。

又一大考验在一个月后接踵而至，当时奥巴马政府悄然批准中海油(0883.HK)(CEO.N)150亿美元收购加拿大石油巨头Nexen的交易，为这宗中国企业迄今进行的最大规模海外并购交易的完成铺平道路。与A123交易类似的是，中海油收购Nexen在鲜有美国政客的阻力下完成。

美国选举季结束无疑对中国财团收购ILFC交易有利，但该项交易未遭反对可能还另有隐情。在全球金融危机最盛之际，AIG获得美国政府的援助最多，但近期才偿还了当时获得的1,820亿美元政府紧急援助金。因此，反对这项交易的政客很容易就会被视为恶人，因为他们是在阻止AIG通过出售该业务获得尽可能多的资金。

最后要说的是，中国财团收购ILFC其实并没有什么争议，竞购该公司90%股权的中国财团只是财务投资者，可能不会试图干涉该公司的经营。与此同时，飞机租赁本身不会对国家安全构成重大威胁，该行业竞争十分激烈，不存在进行间谍活动的可能性。

对于自由贸易支持者以及中西方的重大并购投资，AIG最新释放的上述信号应当算是好消息。截止期限延长一个月，意味着这项交易尚未流产，而且我怀疑双方可能已从各自政府得到了少许积极暗示，即如果双方达成最终协议，交易可能会获得政府放行。

一句话：AIG将向中国财团出售ILFC的期限延长一个月，意味着这项交易尚未流产，仍有达成协议的机会。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟

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