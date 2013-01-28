《阳歌专栏》东风与沃尔沃联姻 大众进军中国低端汽车市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**国美和当当网或加强合作**

国美电器(0493.HK)宣布将关闭香港零售店后仅数日便出现国美在线裁员的消息，这似乎意味着国美在电商领域的回撤。电商市场很重要，但行业内竞争也很激烈。苏宁电器(002024.SZ)和京东商城在大幅亏损的同时继续增加人手。国美在线裁员或预示国美将加强与当当网DANG.N的合作，两家公司未来甚至可能合并，他们的电商和传统零售业务互补性很强。

报道称，国美在线启动裁员，涉及员工约200人。相关报道语焉不详，仅指出国美电商裁员目的在于内部优化。

国美2012年前九个月净亏损6.87亿元，全年或将大幅亏损。和苏宁不同，国美从未真正在意互联网，过去几年大部分时间在清理过于膨胀的实体网络。

去年4月，国美正式与当当网联手电商运营。我当时就曾预言，双方的合作将最终演变成两家公司合并，两家公司在各自的领域都是规模中等而且亏损的企业。合并对国美特别有吸引力。私募股权企业贝恩资本是国美最大的投资者之一。2009年，贝恩资本斥资约4.3亿美元收购国美18%股权。贝恩的投资起初升值，但随着国美出现财务困境而贬值，根据国美的股价，这部分股权投资当前价值约为3.66亿美元。

当当网也在试图寻找自己的出路，遏制大幅亏损势头。本月早些时候，媒体报道当当网进行大规模改革，包括削弱电子产品等不太成功的业务，专注于图书销售等更为成功的领域。两家公司合并的巨大阻碍可能是当当网的所有者，和很多中国企业家类似，他们可能宁愿看到当当网关门，也不愿交出控制权。

但或许贝恩资本能够找到可以被当当网所有者接受的合并方式，我认为合并对各方都好，打造出在线上和实体店都非常可靠的零售商。无论最终结局如何，我猜测两家公司都可能在今年晚些时候加强合作，以降低开支，增强协同效应。如果双方发现可以良好地合作，也许年底前两家公司真能合并。贝恩资本则会伺机退出。

一句话：国美在线裁员或预示国美与当当网加强合作，两家公司有望合并。

**东风与沃尔沃联姻 大众进军中国低端汽车市场**

汽车领域传出的两则消息凸显了该行业的竞争状况，其一是东风汽车与瑞典卡车厂商沃尔沃结成新的合作关系，其二是大众汽车(VOWG.DE)推进进军外国汽车厂商通常不愿涉足的中国低端汽车市场计划。这两则消息显示，不论是国内还是国外的知名汽车厂商，都必须寻找创新的方式，推动其中国市场业务继续增长，同时也表明单靠大规模投资建新厂带动业务增长的日子或许已成为过去时。

我们先来看看关于东风汽车的消息。该公司周末宣布，将与沃尔沃组建商用车合资公司。需要强调的是，这里所说的沃尔沃并非陷入困境、如今已隶属于吉利汽车(0175.HK)母公司的轿车制造商沃尔沃。

根据最新交易，沃尔沃将以约56亿元人民币（合约9亿美元），收购东风汽车旗下卡车制造业务的股权，而该业务将转型成为合资公司。沃尔沃指出，这项交易将打造全球最大的卡车生产企业，同时还会大大提高其在中国市场的地位。这项交易仍有待中国相关机构的批准。由于中国汽车监管机构拒绝为无法向市场带来重大新价值的许多交易放行，导致以往很容易获得的批准如今也变得日渐困难。

对于这项交易，由于涉及的是卡车制造领域，我觉得应该能获得监管机构的批准。此外，这项交易对于东风汽车而言可谓是明智之举，有助于减轻该公司对与本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)所成立合资公司的依赖。去年秋季，中日岛屿争端引发中国消费者抵制日系车，导致东风汽车与这两家公司合资企业的销售锐减。据悉，东风汽车同时接近与雷诺(RENA.PA)洽商组建新的合资公司，从而可进一步多元化业务。

我们再来看看关于大众汽车的消息。媒体援引大众汽车高管的话报道称，随着该公司计划进军通常由奇瑞和吉利等厂商主导的低端汽车市场，该公司可能很快在中国生产其首批低成本汽车。该高管称，该公司已在申请生产许可，此类汽车的售价低至5,000欧元，将与大众品牌分开运营。

大众最早在一年前谈论过此事，最新消息表明该公司正在推进此项计划，如今只是在等待必要的批准。面对竞争对手通用汽车(GM.N)首款低端车型雪佛兰赛欧的巨大成功，大众没有更快推进，令我感到意外。赛欧自推出以来已跃升为中国第二大畅销车型。通用汽车还在中国市场推出本土品牌宝骏，目标再次对准中国的低端汽车市场。大众汽车一旦获得相关批准，预计也会更积极推进这项计划，并可能在今年底开始生产。

一句话：东风汽车与沃尔沃新的联姻，是其多元化业务的明智之举，大众汽车则有望在年底进军中国的低端汽车市场。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

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