《阳歌专栏》居民区官僚主义拖累中国电动汽车计划

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**居民区官僚主义拖累中国电动汽车计划**

一句话：中国居民小区层面的官僚主义严重阻碍政府雄心勃勃的新能源汽车计划，政府的最新举措看似也不大可能解决这个问题。

一则报导显示为什么新能源汽车未能获得中国消费者青睐，尽管政府采取很大努力推广这样的技术。主要问题在于中国严重的官僚主义，影响着大到政府项目、小到在公寓内安装电动汽车充电桩等所有问题。

在大多数西方国家城市，独栋住宅中安装电动汽车充电桩是简单的事情，找一位专家安好合适的设备就是了。公寓可能会更复杂一点，因为将需要对整栋公寓进行调整，但也是可以做到的。中国人大多居住在单元房中，这里的官僚主义令安装电动汽车充电桩的难度达到了全新的级别，形成了短期内不太可能消除的巨大障碍。

《中国日报》的报导首先提到了电动汽车的牌照问题。和西方不同，北京和上海等中国特大城市的车牌价格非常昂贵，因为存在拍卖和摇号制度等控制新车牌数量。为了鼓励电动汽车，大城市都推出了低价电动汽车车牌。

北京2月开始新能源汽车摇号，首期发放1,424个新能源汽车指标。其中980个指标过期未用，弃号比例接近七成。弃号者大多表示无法找到合适的地方给电动汽车充电。

这就是中国的官僚主义，安装电动汽车充电桩这么简单的事情竟然这么复杂。物业公司、业主委员会等对建筑物严加控制。物业公司对业主安装电动汽车充电桩的要求大多置之不理。电费也让问题变得复杂，因为需要不同的电表对电动汽车充电进行计量。

为了解决这个问题，北京市政府规定，新小区18%的停车位必须配备充电桩。这是中国的典型做法，但企业和个人往往能找到对策阳奉阴违。

这些对中国的电动汽车项目来说都不是好兆头，对比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)、上汽集团(600104.SS)和吉利(0175.HK)等本土厂商来说尤其不好，因为他们的新能源希望都寄托在了主流消费者需求上。高端品牌特斯拉(TSLA.O)也存在一些局限性，这部分反映在该公司建设更多充电桩的计划上。特斯拉这样的小众企业受到的影响应该会小一些，因为其客户财大气粗，往往有办法在家中安装充电桩。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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