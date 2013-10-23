《阳歌专栏》百度似看中人人网 互联网金融恐尝苦果

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度似看中人人网 互联网金融恐尝苦果**

百度(BIDU.O)最近成为新闻焦点：与社交网站人人网(RENN.N)关系的递进、推出百度金融理财平台，凸显出其认为自己亟需发展核心搜索业务之外的领域。关于百度收购人人网的传言让我最感兴趣，因为这强调出社交媒体对于多数中国大型互联网公司发展战略的重要性，可能也预示着最终的收购结局。金融理财平台的推出也反映出中国互联网巨头突然集体杀入金融领域，但看似百度的动作晚了一些。

让我们先来看看社交网络领域。有媒体报道称，百度已签署收购人人网资产的协议。有人曾认为人人网有望成为中国版的Facebook(FB.O)，因其与Facebook颇为类似，且是中国社交网络的先行者。但自从2011年首次公开募股以来，人人网便没能找到一条实现长期盈利的途径，目前其股价大约为4美元，不到其IPO发行价的三分之一。

在过去两年，人人网在社交网络领域基本已经被更大的互联网公司所超越，例如新浪(SINA.O)的微博和腾讯(0700.HK)的微信。人人网今年8月与百度实现首次重大合作，后者以1.6亿美元收购人人公司旗下团购网站--糯米网59%的股份。现在媒体报道称，百度签署了另一项收购人人网资产的协议，但人人游戏不在出售之列。在这种背景下，我对百度最终会在不久的将来以相对便宜的价格收购人人网不感到意外。

此外，我忍不住提到另外一则关于糯米网和拉手网员工发生争执的最新报道。此事据悉发生在厦门市的一间酒店，并造成至少一名拉手网员工受重伤。糯米表示围殴事件是员工的个人行径，不代表公司。这件事故本身没什么意义，但反映出中国互联网团购领域的激烈竞争。

最后，让我们再看看百度的金融理财平台。百度与华夏基金联手推出了一款新的投资产品。这款产品允许百度“百付宝”在线支付服务的用户用账户内多余的资金购买华夏基金提供的投资产品。百度说，这款产品的年化收益率高达8%，很多观察人士称这一水平可能很难达到。

我对这项金融服务没什么可说的，只是想说，百度又迟到了。阿里巴巴今年早些时候宣布了一项名为“余额宝”的类似计划，腾讯也推出了类似产品。更重要的是，阿里巴巴和腾讯都有强大的网民基础，从而为他们新的金融服务产品积攒了庞大的用户基数。相形之下，百度的用户相对较少，因其多数营收来自广告。最后，我对百度新的金融服务产品不会有太多期待，但与人人网合作的不断加深可能更为有趣一点。

一句话：百度新近推出的金融服务产品很可能失败，而其与人人网关系的不断加深可能最终会导致百度以相对便宜的价格收购人人网。

**阿里巴巴突然对社交网络兴致勃勃**

阿里巴巴突然发现亟需在社交网络行业发展业务，创始人马云还亲自上阵，我对此很感兴趣且一直关注事态进展。过去几天的媒体报道称，阿里巴巴在该行业进行全新的大规模收购，马云也积极为近期推出的即时通讯服务“来往”做宣传。今年早些时候，阿里巴巴入股新浪(SINA.O)微博，这是具有里程碑意义的行动。

从战略角度看，社交网络无疑是今后任何重大互联网战略的关键元素之一，这从全球行业先锋Facebook(FB.O)和Twitter的快速崛起便可见一斑。但依我之见，对于试图在该领域迎头赶上并希望有所建树的阿里巴巴而言，包括合作和推出服务在内的全新战略似乎有点凌乱。

我们先来看看最新的并购传言。媒体报道称，阿里巴巴已同意以2亿美元，收购在线购物网站蘑菇街。报道没有提供详情，仅称两家公司都不愿置评。我对蘑菇街做了简单了解，发现其实际上是一家销售各类商品的传统电商网站。但若传言属实，再假设该网站拥有一些强大的社交网站功能，那么阿里巴巴可能对其进行收购，并将其用在淘宝和天猫平台上。

再来看看“来往”，该移动即时通讯服务是阿里巴巴8月推出的，目的是与腾讯(0700.HK)微信等类似产品以及美国Whatsapp、日本Line等国际对手竞争。“来往”推出之初，并没有引起媒体的太多关注，这或许也正是马云亲自力推的原因。

据报，马云称“来往”对阿里巴巴的未来成功至关重要。与此同时，媒体还报道称，为了快速提升“来往”人气，阿里巴巴要求所有员工至少有100个公司之外的“来往”用户，否则年底将无红包可拿。

对于阿里巴巴突然想发展“来往”的兴致，我觉得应当受到称赞，但却对使用上述强制手段分流微信用户的效果表示怀疑。就在半年前，阿里巴巴斥资5.86亿美元入股新浪微博，取得了18%股权。

阿里巴巴这一系列突如其来的向社交网络发力的举动，看起来似乎有点混乱，也许因为确实如此。这些举动中，单看每一个都很吸引人，但纵观全局会发现，其实是阿里巴巴突然意识到在进军社交网络领域方面落后，所以才推出一连串步伐凌乱措施，以求弥补丢失的时间。最后要说的是，我对阿里巴巴与新浪的合作抱有最大的希望，但觉得“来往”举动似乎为时已晚且作用不大。

一句话：阿里巴巴近期看重社交网络领域，似乎是明智的觉醒之举，但其诸多突如其来的举动缺乏协调性，可能很难成功。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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