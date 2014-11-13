《阳歌专栏》百度进行内部反腐

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度进行内部反腐**

一句话：百度进行内部反腐，追随中国反腐大潮流，但这不太可能消除该公司操纵搜索结果让自己和广告商受益的猜测。

报导称，百度(BIDU.O)进行内部反腐，通过内部邮件通报员工违纪行为。从宏观角度看，此事凸显很多中国企业都存在的腐败问题：员工利用职权收取商业贿赂。

同时，此事也是民营企业正加入中国反腐大潮流的最新信号。此外，此事也暴露了一些百度不那么透明的从广告商身上赚钱的方式；这些广告商愿意多付钱，从而提高在搜索结果中的位置。

财新网报导称，本周早些时候，百度发出内部邮件，指控五名员工涉嫌职务侵占和商业受贿。此举是百度迈向更高透明度的良好一步，也是对其他有类似行为员工的一个警告。

其中两名员工被控参与流量黑市交易谋私利，另外两名员工被控涉嫌商业受贿，第五名员工被控职务侵占公司财产。百度已经向司法机关举报立案，其中三人已经被有关部门拘押。

两个月前，电信设备巨头华为查实116名员工涉嫌腐败。我当时曾说这是糟糕的公关行动，因为这凸显了华为加入中国反腐的意愿；当时反腐大多只涉及政府机构和大型国企。

华为试图显示自己是一家民营企业，不是一些西方政府认为的那样受中国政府控制。因此无论华为的出发点有多好，加入政府发起的反腐大潮似乎只会强化西方政府认为华为与中国政府有关系的看法。百度与政府的关系不太值得担忧，因为百度的业务大多在中国。百度进行内部反腐对其来说是件好事，可能有助于减轻对百度操纵搜索结果让广告商获益的猜测。

操纵搜索结果和自我审查相关行为是百度面临的两大问题，限制其未来增长潜力，特别是海外市场。百度在中国取得了巨大成功，因为谷歌(GOOG.O)和雅虎(YHOO.O)等全球巨头不愿根据中国法律进行自我审查而避开大陆市场。

但自我审查可能不利于百度在海外市场的发展，因为其他大多数国家的用户可能怀疑百度操纵搜索结果。操纵搜索结果是所有搜索企业都面临的大问题，但对百度来说问题尤其大，因为很多人认为百度经常将付费广告商和自然的搜索结果混在一起，不披露其中的差别。百度进行内部反腐料很难缓解外界对其这种不透明行为的担忧。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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