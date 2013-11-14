《阳歌专栏》百度遭多家公司起诉 面临视频侵权诉讼

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度遭多家公司起诉 面临视频侵权诉讼**

中国数家网络视频公司联合国内外版权机构向法院起诉百度(BIDU.O)视频盗版侵权。这是我第一次看到西方企业与中国企业联合发起大规模诉讼，不仅给百度带来法律难题，也对其公众形象构成负面冲击。

我认为，优酷土豆YOKU.N、腾讯(0700.HK)、搜狐(SOHU.O)和乐视网(300104.SZ)等企业发起的行动看起来很明智。与代表所有好莱坞大型影业公司的美国电影协会联合发起行动，让这些中国企业在电影行业获得一个强大的伙伴。

美国电影协会参与联合行动则是含蓄地认可这些中国企业都是打击盗版的重要合作伙伴。百度显然成了异类，几年来有不少针对该公司允许音乐和印刷材料盗版内容出现在其网站上的类似抱怨。百度股价似乎未受影响，消息宣布后还上涨了2%左右。

联合行动发起方还包括万达影业。该公司起诉百度旗下的四个网站提供盗版视频内容的链接。该联合行动发起方要求索赔3亿元人民币。

行动的部分目的是阻止百度在网络视频领域的迅速崛起。网络视频在未来五年里可能挑战传统电视，因此潜力巨大。今年早些时候，百度斥资3.7亿美元收购了视频网站PPS，将其和旗下的爱奇艺合并，成为继优酷土豆之后的中国第二大网络视频企业。9月，百度与TCL(1070.HK)(000100.SZ)联合推出互联网电视产品。

回顾历史，百度和其他很多中国互联网巨头都曾以允许盗版内容出现在网站上而知名。百度音乐交换服务允许用户下载很多盗版歌曲，国内一些作家也曾起诉百度允许未经授权的文章出现在其网站上。百度已经努力清除了很多盗版行为，也被剔除出美国盗版网站黑名单，但问题显然仍存在。

至于长期影响，此前的诉讼似乎都对百度的快速增长没多大影响，因此这次情况可能也一样。不同的是，百度显然对爱奇艺寄予厚望，我猜测可能包括未来两三年让爱奇艺上市的计划。如果百度不能解决问题，诉讼可能影响爱奇艺的形象，降低其对投资者的吸引力。但我觉得百度会采取措施解决这个问题，或许能够说服这些企业放弃诉讼。

一句话：多家企业联合起诉百度视频盗版料不会对百度造成多大影响，但可能对爱奇艺的形象产生负面影响。

**工行进入全球主流银行大家庭**

中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)已真正成为全球领先银行。有消息称，全球银行监管机构将工商银行列入“大而不能倒”的系统性重要银行名单，反映出中国在世界经济中日益重要的角色。工商银行在伦敦首次成功发行人民币债券，也表明自身在世界经济中的重要地位，这也是中国努力实现人民币国际化的努力之一。

我之前写过关于工商银行迅速全球化的文章，我个人认为工行是中国四大行中最有意思的一家银行，因为工行的扩张政策很聪明。但同样有意思的是，这个新头衔对于该行小股东的意义。

简单来说，这一全新的头衔是全球银行业界对工行投出的一张信任票，可能会为未来几年工行的股价提供某种强劲支撑，因而具备上升潜力。与此同时，这个头衔也意味着，如果工行开始出现问题，这个问题不仅仅是中国的，也将是世界的。如果工行真陷入困境，这将会分散风险，其他大国政府若认为本国经济会受连累，或许愿意出手相救。

最新报道称，金融稳定委员会本周将中国工商银行列入了“大而不倒”的系统性重要银行名单之中。通俗地说，“大而不倒”的银行被认为是那些对于全球经济太过重要而不能倒闭的机构。中国银行已被列入该名单，因为它是中国最大的外汇服务提供商。

近日，工商银行在伦敦成功发行了价值20亿元离岸人民币债券。这个特殊的点心债受到了投资者的热烈欢迎，认购倍数超4倍。据媒体报道，大约30%的认购者来自欧洲，其余70%来自亚洲。

此次人民币债券的成功发行是工行在成为中国首家真正的全球银行道路上的一个重要里程碑。工行已进行多次重大并购，且过去三年在全球多数市场开设了分行，足迹遍布亚洲、中东、非洲、拉美和北美。据悉，工行正在与南非标准银行就购买后者部分大宗商品商品业务进行谈判。

工行在全球业务的活跃以及这一“大而不能倒”的头衔似乎足以支持我之前的断言：工行是四大行中最有意思的银行。至少在未来5年中，四大行的国内业务将继续接受中国政府的指示，如此看来，他们在国内市场的活动不会有太大的差异。但随着中国政府逐渐放松对这些银行在国内外业务的管控，工商银行在未来十年似将成为中国首个真正意义上的全球性商业银行。

一句话：工商银行在伦敦成功发行人民币债券以及“大而不倒”的最新封号使其未来会成为中国首个真正意义上的全球性商业银行。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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