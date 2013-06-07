《阳歌专栏》百度与奇虎360“重燃战火”

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度与奇虎360“重燃战火”**

偃旗息鼓几个月后，百度(BIDU.O)和奇虎360QIHU.N之间的搜索大战又重新回到我们的视线中。有报道称，百度起诉奇虎360抄袭了百度站长平台的文档内容和格式。最新诉讼很可能只是两公司新一轮战斗的第一回合，我完全相信奇虎360会在未来几周发起针对性反诉讼。我或许还可以表达一下我对奇虎没有率先发起诉讼的意外，这家公司是出了名的爱打官司，它或许与中国每一家主要的互联网公司都曾对簿公堂。

根据最新的媒体报道，百度在北京起诉奇虎360抄袭了百度站长平台的文档内容和格式。除要求法院判决奇虎停止侵权行为，百度还索赔50万元(8.2万美元)。百度的行为看似没有直接针对奇虎搜搜引擎，因奇虎在今年1月才推出站长平台。

奇虎去年夏天推出了奇虎360搜索，整合了许多创新性功能，有助于其迅速挑战百度在中文搜索的业界领导地位。百度占中国搜索市场逾70%的份额。奇虎还通过大受欢迎的360浏览器，将用户引导至旗下搜索网站，帮助奇虎迅速占据了中国互联网搜索市场15%的份额。奇虎迅速对百度地位发起的挑战，也推升了奇虎的股价，自奇虎搜搜去年推出以来，该公司股价已增长两倍。

百度对这一突如其来的挑战采取了很多应对措施，包括大肆宣传创始人李彦宏关于百度需要“重拾狼性”的评论。据报道，百度也采取措施打压广告商使用奇虎软件。上述事件的发生均在百度股价长期低迷之时，百度去年股价下挫约20%。

平心而论，自百度2005年首次公开募股以来，公司股价几乎就没有停止过上涨，早就需要修正。在百度股价持续低迷且担心受到奇虎的威胁，百度的投资者似乎找到了一个可以抛售的借口。

当我看到这对宿敌又出现在媒体头条上时，我着实有点意外，因两公司在过去几个月似乎都在很大程度上放弃公开作对，倾向于暗中比拼业务。奇虎正寻找能借助搜索引擎盈利的方式，而这可能要比之前想象的更为困难。与此同时，百度正着力开发移动搜索业务，并寻求互联网其他领域的多元化。上月，百度斥资3.7亿美元收购在线视频网站PPS，且据报道，百度还有很多其他潜在收购计划。

百度对奇虎提起的最新诉讼说明，百度与奇虎的对抗在未来几年中还将继续，即便双方的斗争进入到了一个更新、更低调的阶段。我完全相信奇虎会在接下来几周提起针对性诉讼，如果奇虎不采取类似行动，那我反而会很意外，甚至感到有点失望。但说到底，谁将主导中国在线搜索市场是由市场说了算，而不是诉讼，或者一些幕后策略。

一句话:百度起诉奇虎360只是这场中国互联网搜索市场持久战的最新一波涟漪。

**兰亭集势重新开启中国企业赴美上市之门**

兰亭集势(LITB.N)在美国成功上市，值得大张旗鼓地庆贺一番，这不但是因其成为半年来首家赴美上市的中国企业，也是2012年初以来赴美上市的第三家中国企业。过去两年来，中国企业在华尔街遭受冷遇，影响了中资企业上市。

我觉得要祝贺兰亭集势能够顺利上市。该公司4月中旬首次提交上市文件后似乎遇到了麻烦，不过最终结果看起来还不错，每股美国存托股票（ADS）定价为9.50美元，位于8.50-10.50美元的定价区间中部。该公司筹集了约7,900万美元，与8,600万美元的上限差得并不多。

兰亭集势上市首日股价表现非常好，收高22%至11.61美元。以收盘价计，该公司市值约5.5亿美元，和当当网DANG.N相当。不过，它们仍远低于在线折扣零售商唯品会(VIPS.N)，后者目前市值已经达到约16亿美元。

唯品会是去年赴美上市的两家中国企业之一。该公司去年年初上市，起初因人气疲软股价低迷，不过随着人气回暖，股价开始大幅上涨。另外一家去年赴美上市的中国企业是社交媒体网站欢聚时代(YY.O)，上市后股价表现也相当不错。

上个月，赴港上市的中石化炼化工程(2386.HK)和银河证券(6881.HK)股价表现不佳。这两家企业的上市规模比兰亭集势要大。那么应如何解读兰亭集势的成功呢？对未来的IPO又有什么启示呢？

首先，我们需要密切关注兰亭集势股价在未来几周的表现，看首日的涨幅能够保持住。我曾说过，五家投行参与兰亭集势IPO反映投行多么渴望业务，因此上市成功对投行鼓励其他企业上市的作用巨大，这意味着兰亭集势上市首日股价大涨有可能存在一定的操纵，尤其是该公司市值不大。

如果兰亭集势维持首日涨幅并继续上涨，其他企业可能迅速提交上市文件。但是只有那些能够盈利或即将实现盈利的企业有可能申请上市，因为投资者对亏钱的企业基本没什么兴趣。

在线服装销售商凡客诚品和中国第二大电子商务企业京东商城都可能很快提交上市申请，两家企业都反复表达过上市的愿望。还需要对兰亭集势的股价表现观察至少几周。如果股价能够维持在目前的水平，7月底前料出现三四家申请赴美上市的中国企业。

一句话：兰亭集势上市取得些许成功，可能为下月底以前三四家类似上市申请铺平道路。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/王燕焜

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