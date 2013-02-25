《阳歌专栏》百思买会将收购国美视为明智选择吗？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**百思买会将收购国美视为明智选择吗？**
今天新闻相对淡静，所以我想借此机会说个有趣的传言：处境艰难的美国电子零售巨头百思买(BBY.N)收购同样岌岌可危的中国同业国美电器(0493.HK)。有相当多理由可以解释这些传言的不真实性，但同时也有迹象显示，或许确有事情正在发生，值得我们留意这宗潜在的合作交易。
从更广的战略视角来看，若收购国美，百思买将在两年前关闭所有在华业务之后作出重大转折。百思买将可由此快速跻身于中国电商行业，这是一个有利可图但竞争惨烈的行业。从负面角度来看，这两家公司都存在大量的内部问题，百思买或许想把重点放在清理自家门户而非分身应对国美所有问题。
言归正传，让我们看看这起最新要闻，这种重量级的交易最近十分罕见。引起我注意的是国美称百思买的收购“纯粹是传言”。国美的声明对网络传言作出回应，同时也对传闻表达了不满，称这种说法损害了自己的业务。投资者似乎并未对该传闻过多在意，在国美发布声明之后的几个交易日里，国美股价小幅下跌。
既然我们已经看到事实，让我们看看类似交易已经或者并未进入谈判阶段的理由。从纯粹的技术角度来看，国美没有直接否认传言的事实说明，或许确实有事发生。就我多年来在中国的报道经验来看，多数中国本土企业都会坚决否认传言，即便这些传言为实。
西方企业总是更为小心，一般总是说他们不会就市场传言或猜测置评，而不会直接否认。因而国美没有直接否认传言的事实可能意味着确有事情发生，即便这仅意味其与百思买的谈论尚处于非常早期的阶段。
谈判或在进行的另一个原因与国美最大投资商之一贝恩资本(Bain Capital)有关。贝恩资本于2009年购买了国美大约10%的股权，很可能希望在价值进一步缩水前卖出。随着国美股价的继续下滑，出售股权似乎不可避免。如果百思买感兴趣，贝恩很可能会动用其美国的关系，轻松将百思买纳入谈判中。
尽管自身存在问题，但百思买相比国美拥有更多资源，很可能会为国美的绝地大反击提供强有力的帮助。国美上个月发布警告称，2012年国美或出现亏损。进一步来说，百思买此前就对中国显示出浓厚的兴趣，并通过对五星电器的控制权依然在中国保有影响力。五星电器是一家总部位于南京市的电子零售商。
我们已经说过了支持此宗交易可能存在的理由，接下来再看看那些认为交易可能并不存在的证据。最重要的就是并没有其他媒体对该传言进行报道。如果谈判确有发生，这种报道通常会很多，中外媒体都会动用其广泛的资源网证实传言。
正如我所说，说明此宗交易可能永远不会发生的另一个理由在于，百思买需要修复其自身问题，现在不太可能希望被国美分散注意力。总的来说，我认为，百思买与国美进行过谈判的几率为50%，就算这种谈判程度很浅。但即便确有此事，我对直接收购发生的可能性仍持怀疑态度。相反，百思买或许会购买贝恩资本在国美10%的股权，并在修复自身问题后的未来一两年更积极地参与国美的经营管理。
一句话：百思买正在就收购国美进行谈判的传言只有50%的真实性，即便确实在谈判，也不太可能实施直接并购。
**盛大牵手淘宝 合作失败可能性大**
中国难以驾驭、竞争激烈的互联网行业催生出各种各样的合作关系，最新报道称阿里巴巴与盛大游戏GAME.O展开合作。此类合作中的大多数的背后，是获取更多网络流量的渴望。盛大游戏与阿里巴巴旗下淘宝宣布，双方将在互联网领域展开全方位的战略合作，打造集网游与电商于一体的B2C模式新形态。双方似乎想向盛大游戏玩家销售电子商务平台上的产品。
投资者显然不感兴趣，盛大在美上市的股票价格周五持平，距离2009年上市后的记录低位不远。网络企业间的一些合作看起来是明智之举，存在互补性的公司可以互相帮助提升业务。不过大多数合作似乎噱头的成分要大于战略的考虑，盛大与淘宝的合作看起来也如此。
宣布与淘宝合作的同时，盛大甚至公开谈论了此前与1号店合作令人失望的结果。去年沃尔玛(WMT.N)收购了1号店。合作成功的基础是两家企业设计出好的产品，并提供取得成功必要的资源。而且合作需要有很强的经济基础，这点看起来是盛大与淘宝合作的软肋。
原因很简单：盛大游戏的玩家大多是年轻人，尽管越来越多的年轻人拥有了自己的电脑，很多仍买不起，只能选择去网吧。这样的玩家缺乏消费能力，我认为这也是盛大与1号店合作失败的部分原因。此外，与电商企业的最优质顾客--年轻白领相比，线上玩家对外表不那么重视。因此，即使这些年轻玩家有钱，他们也不大可能会购买衣服、化妆品和其他生活用品等受欢迎的电商产品，反而会更加青睐游戏周边产品。
综上所述，我认为盛大与淘宝的合作失败的机会很大，一两年内料因结果令人失望而低调搁浅。
谈到互联网合作，我想提一些更加具有战略意义的合作。其中一起是，2012年底，阿里巴巴洽购新浪(SINA.O)微博部分股权。报道称，因双方无法在价格上达成共识，谈判搁浅，但也有报道称谈判随后恢复。长期沉寂之后，我猜测入股一事或许没戏，至少现在如此。不过我还是觉得双方的合作看起来是明智的，因为很多新浪微博的用户也是淘宝买家。
我相信在盛大与淘宝建立合作关系之后，互联网企业间一系列合作今年将继续，因为高度竞争的环境迫使各家企业寻找任何可以利用的优势。大多数合作将以失败告终的事实不会让任何人气馁，因为合作即使不能创造经济利益，至少可以制造噱头，有利于宣传。
一句话：盛大游戏和阿里巴巴的新合作看起来将以失败告终，因两家公司的客户群不匹配。（完）
编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/张家伟
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