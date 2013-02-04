《阳歌专栏》北汽将上市 吉利进军电动车

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**北汽将上市 吉利进军电动车**

媒体报道显示北汽股份终将很快上市；吉利(0175.HK)在电动车和海外市场有所动作。

先来看看北汽的消息。媒体报道称，北汽合作伙伴德国戴姆勒DCXGn.DE将出资6.4亿欧元收购北汽股份12%股权。戴姆勒称，这是跨国车企首次直接入股中国本土汽车制造商，并称，其投资也是为北汽股份上市做准备。

根据协议，戴姆勒将获得北汽股份董事会中的两个席位。更为重要的是，北汽在北京奔驰的股权将增加至51%，这意味着北汽可以将该合资公司的全部收益并入其财务报表。北汽和其他大型中国车企类似，合资企业是其最重要的资产之一，增长潜力最大。

尽管北汽是中国最大的汽车厂商之一，去年中国前10大畅销品牌中却没有北汽的身影，被大众汽车(VOWG.DE)和通用汽车(GM.N)等外资品牌主导。北汽股份谈论上市已经几年了，戴姆勒入股看起来暗示今年晚些时候北汽股份将上市，或许是在香港。大型战略投资者通常在上市当年提前入股，既为彰显对公司的支持，如果上市后股价上涨，还能获利。

我个人并不特别兴奋，因为我并不觉得北汽在中国车企中鹤立鸡群。戴姆勒也是中国高端车市场的后来者，目前这部分市场被德国宝马和奥迪主导，这两家公司也通过合资企业在中国生产。当然，上市可能会表现不错，因为戴姆勒仍是全球化品牌，而且也有一阵子没看到有意思的中国车企IPO啦。

再来看看吉利的消息。吉利宣布，出资1,100万英镑收购英国历史悠久但陷入破产的出租车生产商锰铜控股。2006年，吉利出资8,500万美元收购了锰铜控股20%股份。锰铜控股因成本结构不可持续而处于困境，去年10月被迫宣布破产。

我个人认为，吉利应该专注于2010年出资18亿美元收购的沃尔沃。收购锰铜控股只会分散吉利的注意力，我觉得锰铜控股最终还是会破产。

吉利还宣布与美国上市的康迪科技(KNDI.O)组建合资企业生产电动车。康迪的投资者显然看好该交易，周五该公司股价上涨近12%。我认为吉利的该动作看起来更像是作秀，意在迎合政府，并非真的试图发展新能源汽车业务。所以我对合资企业没多少期待，估计会低调开发汽车，或许能卖出几千辆，但不可能成为真正的赚钱机器。

一句话：戴姆勒入股北汽股份意味着后者今年晚些时候将上市，吉利收购破产的锰铜控股看起来是战略错误。

**奇虎和百度硝烟再起**

百度(BIDU.O)和奇虎360QIHU.N的暗战又有新情况。有传言称，百度或许正尝试让其广告商弃用奇虎360的网络浏览器。我个人认为，这种口水战非常具有娱乐性，但我的确认为，奇虎360最好专注于业务经营，而不是指控别人利用不光明的策略发起攻击。毕竟，奇虎360才是运用这种策略的大师，这也令其多年官司缠身。

现在来看看这则最新报导。在我看来，这个消息似乎是去年夏天开始的那场争斗的延伸。当时奇虎发布了最新的网络搜索产品，挑战百度在搜索市场的长期领头羊地位。

现在，奇虎正起诉百度强迫广告商弃用奇虎360的网络浏览器。奇虎称，百度的广告服务网页不再支持奇虎360的浏览器，这意味着百度的广告商必须使用其他浏览器，例如火狐或IE，进入百度的广告页面。

百度拒绝直接就此事置评，称只是不支持某些或带来安全风险的网络浏览器。奇虎以提供免费的杀毒软件声名鹊起，但讽刺的是，奇虎也以在软件中安装后门或其他让用户很难卸载的东西而闻名。

所以回归我们的主题，如果奇虎360的网络浏览器的确存在某些百度希望避免的安全风险，我当然不会感到意外。但同时，如果属实，百度此举的确可视为是其在这场与奇虎的战争中发起的最新进攻。奇虎360去年夏天推出了搜索引擎so.com，由此引发了这场战争，这也是百度多年来遭遇的首个重大挑战。百度拥有中国搜索市场逾三分之二的份额。

为迅速获取市场份额，so.com添加了大量创新功能，例如利用多种搜索引擎整合搜索，so.com目前拥有中国大约10%的市场份额。此前也有报道称，百度通过倡导客户不使用奇虎360产品发起回击，最近有传言称，百度或正寻求建立联盟，生产一款杀毒产品抗衡360。

同时，奇虎也一直在筹建自己一系列的同盟，旨在利用互联网行业对百度多年主导搜索市场的不满。百度对搜索市场影响力的增加发生在过去两年，就在中国搜索市场另一个主要竞争对手谷歌在2010年关闭其大陆搜索服务后。

奇虎360称，它将向中国监管部门控诉百度这种迫使广告商弃用360浏览器的行径。我严重怀疑监管部门会乐于听取该案例，因百度有权支持或不支持任何一种浏览器。

最后要说的是，眼下的争端或许也没那么重要，因百度的广告商相比互联网用户要少得多，这些广告商还可以用奇虎的浏览器作其他的上网活动。更重要的是，最新情况显示，百度与奇虎的这场争斗很可能会脱到至少明年。奇虎将在搜索领域稳步推进，而百度会将目标对准奇虎的其他业务发起反击。

一句话：奇虎与百度的战争至少会持续到明年，奇虎将在搜索市场赢得更多份额，百度则会将目标对准奇虎的其他业务。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳

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