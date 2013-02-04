《阳歌专栏》北汽将上市 吉利进军电动车

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**北汽将上市 吉利进军电动车**
媒体报道显示北汽股份终将很快上市；吉利(0175.HK)在电动车和海外市场有所动作。
先来看看北汽的消息。媒体报道称，北汽合作伙伴德国戴姆勒DCXGn.DE将出资6.4亿欧元收购北汽股份12%股权。戴姆勒称，这是跨国车企首次直接入股中国本土汽车制造商，并称，其投资也是为北汽股份上市做准备。
根据协议，戴姆勒将获得北汽股份董事会中的两个席位。更为重要的是，北汽在北京奔驰的股权将增加至51%，这意味着北汽可以将该合资公司的全部收益并入其财务报表。北汽和其他大型中国车企类似，合资企业是其最重要的资产之一，增长潜力最大。
尽管北汽是中国最大的汽车厂商之一，去年中国前10大畅销品牌中却没有北汽的身影，被大众汽车(VOWG.DE)和通用汽车(GM.N)等外资品牌主导。北汽股份谈论上市已经几年了，戴姆勒入股看起来暗示今年晚些时候北汽股份将上市，或许是在香港。大型战略投资者通常在上市当年提前入股，既为彰显对公司的支持，如果上市后股价上涨，还能获利。
我个人并不特别兴奋，因为我并不觉得北汽在中国车企中鹤立鸡群。戴姆勒也是中国高端车市场的后来者，目前这部分市场被德国宝马和奥迪主导，这两家公司也通过合资企业在中国生产。当然，上市可能会表现不错，因为戴姆勒仍是全球化品牌，而且也有一阵子没看到有意思的中国车企IPO啦。
再来看看吉利的消息。吉利宣布，出资1,100万英镑收购英国历史悠久但陷入破产的出租车生产商锰铜控股。2006年，吉利出资8,500万美元收购了锰铜控股20%股份。锰铜控股因成本结构不可持续而处于困境，去年10月被迫宣布破产。
我个人认为，吉利应该专注于2010年出资18亿美元收购的沃尔沃。收购锰铜控股只会分散吉利的注意力，我觉得锰铜控股最终还是会破产。
吉利还宣布与美国上市的康迪科技(KNDI.O)组建合资企业生产电动车。康迪的投资者显然看好该交易，周五该公司股价上涨近12%。我认为吉利的该动作看起来更像是作秀，意在迎合政府，并非真的试图发展新能源汽车业务。所以我对合资企业没多少期待，估计会低调开发汽车，或许能卖出几千辆，但不可能成为真正的赚钱机器。
一句话：戴姆勒入股北汽股份意味着后者今年晚些时候将上市，吉利收购破产的锰铜控股看起来是战略错误。
**奇虎和百度硝烟再起**
百度(BIDU.O)和奇虎360QIHU.N的暗战又有新情况。有传言称，百度或许正尝试让其广告商弃用奇虎360的网络浏览器。我个人认为，这种口水战非常具有娱乐性，但我的确认为，奇虎360最好专注于业务经营，而不是指控别人利用不光明的策略发起攻击。毕竟，奇虎360才是运用这种策略的大师，这也令其多年官司缠身。
现在来看看这则最新报导。在我看来，这个消息似乎是去年夏天开始的那场争斗的延伸。当时奇虎发布了最新的网络搜索产品，挑战百度在搜索市场的长期领头羊地位。
现在，奇虎正起诉百度强迫广告商弃用奇虎360的网络浏览器。奇虎称，百度的广告服务网页不再支持奇虎360的浏览器，这意味着百度的广告商必须使用其他浏览器，例如火狐或IE，进入百度的广告页面。
百度拒绝直接就此事置评，称只是不支持某些或带来安全风险的网络浏览器。奇虎以提供免费的杀毒软件声名鹊起，但讽刺的是，奇虎也以在软件中安装后门或其他让用户很难卸载的东西而闻名。
所以回归我们的主题，如果奇虎360的网络浏览器的确存在某些百度希望避免的安全风险，我当然不会感到意外。但同时，如果属实，百度此举的确可视为是其在这场与奇虎的战争中发起的最新进攻。奇虎360去年夏天推出了搜索引擎so.com，由此引发了这场战争，这也是百度多年来遭遇的首个重大挑战。百度拥有中国搜索市场逾三分之二的份额。
为迅速获取市场份额，so.com添加了大量创新功能，例如利用多种搜索引擎整合搜索，so.com目前拥有中国大约10%的市场份额。此前也有报道称，百度通过倡导客户不使用奇虎360产品发起回击，最近有传言称，百度或正寻求建立联盟，生产一款杀毒产品抗衡360。
同时，奇虎也一直在筹建自己一系列的同盟，旨在利用互联网行业对百度多年主导搜索市场的不满。百度对搜索市场影响力的增加发生在过去两年，就在中国搜索市场另一个主要竞争对手谷歌在2010年关闭其大陆搜索服务后。
奇虎360称，它将向中国监管部门控诉百度这种迫使广告商弃用360浏览器的行径。我严重怀疑监管部门会乐于听取该案例，因百度有权支持或不支持任何一种浏览器。
最后要说的是，眼下的争端或许也没那么重要，因百度的广告商相比互联网用户要少得多，这些广告商还可以用奇虎的浏览器作其他的上网活动。更重要的是，最新情况显示，百度与奇虎的这场争斗很可能会脱到至少明年。奇虎将在搜索领域稳步推进，而百度会将目标对准奇虎的其他业务发起反击。
一句话：奇虎与百度的战争至少会持续到明年，奇虎将在搜索市场赢得更多份额，百度则会将目标对准奇虎的其他业务。（完）
编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。