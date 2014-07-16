《阳歌专栏》比亚迪电动汽车之路不平坦

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**比亚迪电动汽车之路不平坦**

电动汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)宣布，将在巴西建厂，供应金砖国家和拉美市场。本周有消息称，中国政府准备大力促进新能源汽车采购。

尽管有这些正面的进展，比亚迪仍未获得其首个海外大订单。比亚迪设立了很多试验项目，这些项目吸引了眼球，却没有带来实际的生意。如果项目最终失败，获得的注意力要小得多，这就是近期洛杉矶附近一次高调试验的结果。

尽管过去几个月并不太平，投资者似乎再次看好比亚迪；获利大幅下降和天然气汽车与电池业务表现低迷导致比亚迪股价长期走软。过去两年里，比亚迪的股价上涨了两倍多，今年涨幅超过20%。

比亚迪宣布，将投资约9,000万美元在巴西建厂，创造450个工作岗位。该厂将于明年开工，最初产能为每年1,000辆电动巴士。2011年，比亚迪宣布在阿根廷建厂。

本周早些时候，中国政府大力推动新能源汽车行业，宣布到2016年，新能源汽车占政府汽车采购的比例不低于30%。近期中国政府还宣布了其他刺激新能源汽车的措施，包括对新能源汽车免征车辆购置税等。

中国政府之前也宣布过类似的刺激措施，但似乎效果不大。规定政府汽车采购中新能源汽车的比例看起来似乎更加有前途，因为这是没商量的指示，而非利益刺激。但是地方政府总有办法绕过规定，比如购买廉价的电动自行车或廉价的电动汽车来完成指标。

比亚迪的国际项目更能体现其电动汽车业务的长期前景，这才是影响股价的真正原因。比亚迪发言人近期告诉我，公司今年料能交付约4,000辆电动巴士，不过产能有限可能导致部分交货延迟。比亚迪在加州正在进行三个试验项目，在西欧和其他地方也有试验项目。

今年早些时候，加州长滩市取消了一个高调的比亚迪电动巴士试验项目。此前有说法称该项目涉嫌违反劳动法，不过比亚迪的发言人称项目取消的原因是资金不足，而非用工或技术问题。

此事凸显比亚迪的海外试验项目可能无法带来大订单。我们需要观察试验项目能否带来大订单，如果可以的话，比亚迪肯定会让所有人都知道。

一句话：一些正面进展可能有助于维持比亚迪股票的涨势，国际试验项目能否带来大订单将反映其电动汽车业务的长期前景。

**中国第三方支付牌照首次对外资背景企业开闸**

中国到目前为止已经发放了太多第三方支付牌照，我对此类消息基本上都是熟视无睹。在对最新一批牌照发放的消息心不在焉时，我却被一篇有些深度的报导吸引了。这则消息称中国央行发放第五批第三方支付牌照，当中包括首张发给一家外资支持企业的牌照，这可是期待已久的了。对于多年来耐心等待进入中国在线支付市场、以eBayEBAY旗下在线支付公司PayPal为首的外企而言，此举似乎让他们看到了希望。

我曾几次写过关于PayPal的文章，该公司高层通常对很快获得中国第三方支付牌照持乐观态度。随着中国电商市场快速增长，大有超越美国成为全球最大市场的趋势，此类牌照也是水涨船高。

虽然PayPal依然持乐观态度，但在中国央行发放前四批第三方支付牌照时，PayPal及万事达卡(MA.N)、Visa(V.N)等电子支付巨头只能在一旁眼热。自2011年首次发放以来，持有该牌照的企业数量已经达到269家。

但外资参与禁令目前得到解除，有消息称中国央行发放第五批第三方支付牌照，有19家企业获批，当中包括有外资支持的北京畅捷通支付技术有限公司。有外资支持的用友软件股份有限公司持有北京畅捷通支付技术有限公司的75%股份。

尽管不太清楚为何选择这家名不见经传的公司作为首个获得该牌照的外资支持企业，但这样的发展对大型外企而言看起来是积极一步。我怀疑北京畅捷通支付技术有限公司与中央政府关系不错，而且可能是其合资身份助其赢得了这样具有里程碑意义的牌照。

PayPal在过去三年曾多次表示希望进入中国在线支付市场，对很快获得相关牌照持谨慎乐观态度。该公司最近一次发表类似言论是在大约一年前，当时其执行长John Donahoe称，有“鼓舞人心的迹象”促使他预测，公司很快会成为首家在华获得第三方支付牌照的外企。

中国监管机构以行事缓慢而闻名，像金融服务这样敏感领域的监管机构尤其如此。在这种情况下，在开放市场以供外资参与竞争前，监管机构几乎肯定会尽可能多向国内企业提供领先一步的机会。也许中国央行认为，三年是足够让国内企业领先一步的时间，这看起来似乎也是合理的。

如果情况真是如此，那就再次引出这样的问题，即PayPal和其他外资金融服务公司是否可能在今年晚些时候最终获准进入中国在线支付市场。答案很有可能是肯定的，不过我觉得还是得等到年底发放下一批第三方支付牌照时才能见分晓。

如果届时PayPal最终获得了该牌照，该公司可能会与腾讯(0700.HK)进行合作。EBay与腾讯去年在电商领域进行合作，双方的合作集中在走秀网。

腾讯此后对战略合作兴趣浓厚，还将核心的社交网络服务（SNS）业务以外的业务交由合作伙伴打理。如果此类模式属实，那么我们可能会看到腾讯与eBay在电子支付领域进行合作，或许还可能将其财付通与PayPal合并在一起。

一句话：中国央行发放第五批第三方支付牌照，获批的企业中包括一家有外资支持的公司，这意味着PayPal可能最终在年底前获得期待已久的这张牌照。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛/王凤昌

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