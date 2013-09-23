《阳歌专栏》柯莱特管理层上调私有化报价

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**柯莱特上调私有化报价**

IT服务供应商柯莱特信息系统有限公司CIS.N悄悄上调管理层收购报价，该公司因投资者兴趣不足而选择私有化。尽管报价提高，柯莱特的价值仍不足1亿美元，比投资者看好该公司时低得多。中国另外一家上市IT服务供应商文思海辉PACT.O上周称，一个寻求收购该公司的集团下调了收购报价，因前景变差。

这些表明，中国软件外包行业需要整合，因为大多数公司规模太小，无法与印度Infosys(INFY.NS)和埃森哲(ACN.N)等国际巨头竞争。这些也可能暗示在美上市中国企业的私有化浪潮开始接近尾声，因为很多境况不佳、前景不好的公司已经离开。

我个人对于投资者没有更加兴奋感到有些意外，因为上调收购柯莱特的报价暗示幕后可能有收购战。一名消息人士此前曾告诉我，国内上市的博彦科技(002649.SZ)曾表示出收购柯莱特的兴趣，尽管没有公开确认什么。

柯莱特上周晚些时候宣布管理层上调收购价后，其美国存托股份(ADS)上涨了0.5%至1.91美元。3月，该公司收到每股1.85美元的管理层收购报价，现在宣布以每股2.05美元达成正式合并协议，较之前的报价提高了10%。

我怀疑上调收购价的原因是存在竞购者，博彦科技或许就是其中之一，因柯莱特估值较低。柯莱特股价一度高见25美元，市值超过10亿美元。但由于规模较小以及竞争激烈，文思海辉和柯莱特等企业未能实现很多人此前预期的强劲增长。

文思海辉是由文思信息技术和海辉软件去年合并而成的。但该行业显然需要更多整合，柯莱特与文思海辉都完成私有化以后可能开始。上周，文思海辉称由私募股权公司黑石(BX.N)率领的集团将收购该公司的价格下调了7%，因前景变差。如果交易达成，我预计黑石两年内会将文思海辉卖给另外一家竞争对手，可能是中资，也可能是外资。

过去一年里，在美上市的中国企业爆发了一轮私有化，主要以IT外包、教育和酒店等疲软行业为主，这些行业的增长潜力有限，主要原因是行业集中度过低。这轮私有化浪潮可能还会持续一段时间，但我觉得主要的进程已经完成，很多规模小、状况差的企业已经离开。

一句话：柯莱特料以更高的价格完成私有化，而在美上市中国企业退市潮开始回落。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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