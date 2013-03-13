《阳歌专栏》外国大企业在华丑闻或很快被淡忘

图为2013年2月26在北京拍到的一家肯德基店。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**柯莱特加入私有化队伍**

昨天刚刚说到药厂先声药业SCR.N宣布私有化方案，坊间传言在线游戏运营商第九城市(NCTY.O)也有类似举动，眼下又有消息称在美国上市的中国科技服务企业柯莱特信息系统公司（Camelot Information Systems）也宣布了私有化计划。当下乍暖还寒之际，中资上市公司突然加快了退市脚步。

多家公司突然扎堆私有化，问题是：退市后又有何打算呢？多数情况是，私募股权公司掀起了这波退市潮，他们通常持有上市公司股份几年时间，随后变现落袋为安。因此，也许可以预期多数退市公司在一定时间内又会在香港或中国内地再上市，或者更有可能的结果是实力更强的对手将接管这些公司。

柯莱特在美国市场的股价曾一度高涨，最近两年遭遇了管理层变故及核心的银行服务业务放缓。这些问题拖累柯莱特股价在最近几月跌至纪录低位，投资者对这家公司失去了信心。

柯莱特在2010年上市之初的股价曾上涨到25美元的高点，投资者当时预计中国作为IT服务外包市场具有强劲的增长潜力。在柯莱特宣布将以每股1.85美元回购股份的声明发布之前，股价已经跌至1.5美元。回购价较声明之前的收盘价存在23%溢价。在宣布私有化消息后，柯莱特股价跳涨了13%至1.69美元。

柯莱特表示，公司高管层提出了回购方案，他们与一家提供交易融资的未具名金融机构正在进行对话。两年前，当这家公司市值超过10亿美元之时，此类回购应该会比现在困难得多。但是股价下跌后现在该公司市值仅为7,500万美元，使得回购交易变得相对容易得多。

柯莱特的两家竞争对手海辉软件（国际）集团公司（HiSoft）和文思信息技术有限公司（VanceInfo）去年合并为文思海辉技术有限公司PACT.O，成为中国最大的海外上市IT服务企业。

中国户外广告公司分众传媒FMCN.O和酒店运营商7天连锁酒店SVN.N正在努力完成各自的私有化过程。在线娱乐公司盛大互动娱乐、电商阿里巴巴和国人通信都已经完成了类似交易。

海外上市中资公司股价下跌助长了这波私有化浪潮，很多中型公司或将离开美国市场，市值在1亿美元以下的企业最有可能进行私有化。未来几年，预计有更多这样的公司出售给实力更强的对手。比如，柯莱特很可能会售予文思海辉和其他的对手，7天连锁酒店则可能与如家HMIN.O合并。今年剩余时间里，可能会有更多公司公布私有化方案，一些有意思的并购交易也将在未来两三年出现，私募股权公司将伺机收回投资。

一句话：柯莱特宣布私有化，标志着在美上市中资公司加速退市脚步，未来两三年很可能会掀起这些公司的并购浪潮。

**外国大企业在华丑闻或很快被淡忘**

关于全球餐饮巨头可口可乐(KO.N)和百胜集团(YUM.N)的最新报道表明，他们在中国的生意会面临一些独特挑战，而且这些企业若能适当地道歉，则会得到中国消费者的谅解。事实上，大多数这些所谓的错误，都是中国独特的商业环境造成的，在更为发达的西方市场，大多数跨国企业压根不会面临这些担忧。

鉴于这些问题大多并非蓄意所为，这或许也是中国消费者和官员愿意很快淡忘的原因。企业良好的悔改态度也很重要，西方餐饮大鳄深谙在新丑闻爆出时，借助大量道歉和其他公关活动，来展示解决问题的诚意。

近期出现的大多数丑闻均与食品安全有关，但可口可乐面临的最新危机却与毫不相干的国家安全有关。该公司因在云南省部分地区进行测绘，涉嫌违反中国国家安全法而遭到调查。

云南一个政府机构称，可口可乐在云南使用手持GPS非法采集涉密信息。该公司如今已十分善于处理此类危机，对此回应称正在全力配合相关调查。该公司还补充说，旗下许多瓶装业务使用过商用GPS服务，目的是改善客户服务并节省燃料。

几个月前，中国企业三一重工(600031.SS)关联公司在美国的风电项目，就曾以国家安全理由遭到阻止。目前尚不清楚这两件事是否有关联。

不管原因为何，此事表明，像商用地图产品这样看起来并无恶意的事情，在中国可能被视为关乎国家安全的事情。去年，谷歌(GOOG.O)就其地图服务与中国起争执，也展现了类似矛盾。比较确定的是，可口可乐很快就能解决此事，相关的负面报道也会逐渐减少，而且该公司不太可能故意从事非法活动。

与此同时，百胜集团称，今年一季度旗舰品牌肯德基在中国的同店销售下降20%。对于将中国视为美国以外最大市场的百胜集团来说，这样的下降似乎是灾难性的，但与许多观察人士预期的下降25%相比，这样的表现其实还算比较好的。

媒体爆料肯德基供应商的鸡肉所含抗生素超标，由此引发的食品安全丑闻令肯德基在过去数月一直都是关注焦点。受该丑闻影响，去年底肯德基在华销量锐减，百胜集团的股价也因此受到重挫。

中国消费者通常更信任外国大品牌，对于麦当劳(MCD.N)、家乐福(CARR.PA)等其他大型跨国企业的类似丑闻，他们经常在几个月内就会淡忘。因此，若百胜集团的业务出现相对较快的反弹，将一点也不足为奇。最后要说的是，百胜集团或许可以预测，肯德基业务在今年三季度有望重回增长轨道，可口可乐也可以期待云南测绘风波很快就会过去，而且此事几乎不会对其中国业务带来负面影响。

一句话：可口可乐的最新丑闻及肯德基的食品安全丑闻，可能很快就会成为过去，不会对其中国业务带来长期影响。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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