《阳歌专栏》卡梅伦力挺葛兰素史克

**卡梅伦力挺葛兰素史克**

我不知道自己是不是唯一注意到此事的人，即今夏突然针对外国企业的调查竟然迅速悄无声息了，取而代之的是对主要国企高层的一系列调查。后者显然更具政治敏感性，因为它将矛头对准了人脉广大的中国地方官员，其中很多人是大型国企的高管。由于感觉到针对外国企业的这波调查已经正式平息，来访的英国首相卡梅伦开始为葛兰素史克(GSK)(GSK.L)正言。在今夏针对跨国企业的调查风暴中，葛兰素史克处于备受关注的中心。

让我们进一步看看卡梅伦的表态。他的表态既体现出对葛兰素史克的支持，又避开了针对葛兰素史克的行贿指控。从更广泛的角度来看，卡梅伦的发言似乎承认，外国企业或许在中国经营时会采取某些有争议的举动，但同时，他为葛兰素史克的辩护也凸显出一个事实，即葛兰素史克和其他跨国企业经常不得已采取这种办法，因为在目前的环境，采取其他途径在中国经营几乎不可能。

从更长远的角度而言，卡梅伦为葛兰素史克的辩护似乎也说明，今夏针对外国企业的围攻已经成为过去式，跨国企业可以恢复正常运营，无需太过担心会受到新的调查。今夏发起的一系列调查涉及面很广，从外国奶粉制造商到制药商、甚至豪华汽车厂商无一例外。

葛兰素史克被指控为促销药品，以人民币30亿元贿赂中国的医生及官员。该调查吸引了媒体极大关注，甚至导致若干名葛兰素史克的高管被捕。卡梅伦本周在访华期间的发言巧妙地避开了具体的行贿问题。行贿不仅在医疗业，在很多其他行业都非常普遍。

卡梅伦只是更多地表扬了葛兰素史克，称这家公司是一家“非常重要、非常正派和强大的英国企业”。显然，像卡梅伦这样的政治家，他的一个重要任务就是推销像葛兰素史克这样的本国企业。与此同时，这些政治家还需要小心避开那些被控有不当行为的公司，为的是不给人留下支持不道德甚至非法行为的印象。

媒体报道称，葛兰素史克首席执行官安伟杰(AndrewWitty)也是随卡梅伦出访中国的100多名商界代表之一。我读的这篇报道也援引匿名消息人士的说法称，英国已察觉中国对葛兰素史克案件立场的软化，这也是安伟杰为何能顺利参加此行。

大型外企已经感到放松，中国政府的注意力似乎已经转移到铲除大型国企腐败的运动上。中石油(0857.HK)(601857.SS)和中国远洋(1919.HK)(601919.SS)等公司的高官接受了最新调查，本周的媒体报道称，中国南方航空(1055.HK)的四名高管因涉嫌腐败接受调查。综上所述，卡梅伦的最新表态似乎表明针对外企的调查告一段落，但我怀疑针对国企的反腐败调查至少要持续到明年。

一句话：英国首相卡梅伦为葛兰素史克的辩护说明，针对大型跨国企业的运动已经正式结束，中国政府已将重点转向铲除大型国企的腐败。

**中国移动备战4G**

4G传言似乎每天都有，这一次是中国移动(0941.HK)(CHL.N)透露4G品牌名称，以及在本月晚些时候正式推出4G服务时将开售苹果(AAPL.O)iPhone手机。报道还称，4G服务推出的时间为12月18日。我觉得日期最没有意义，因为过去几个月里每个报道几乎都会提到服务推出的日期，最终都不准，没有理由认为这次的报道会不一样。

当然，我也认为中国移动在年底前会推出4G服务，也就是这个月的事。届时销售iPhone的可能性很大，因为可以给中国移动带来很大的公众效应，中国移动是目前中国三大电信运营商里唯一一家不销售iPhone合约机的运营商。不过这些都需要工信部先发放4G牌照。

关于4G牌照发放时间表一直各种传言不断。之前曾有传言称工信部会在国庆假期前后发放4G牌照。上周晚些时候有报道称4G牌照最早可能于上周四发放。这些传言最终都没成为现实。

这一次，媒体不再试图猜测工信部什么时候发放4G牌照，他们将关注的重点放到中国移动。中国移动在过去三年里积极建设4G网络，在4G牌照发放后几乎肯定是第一个推出4G服务的运营商。过去两个月里，中国移动积极宣传4G，并在一些城市接受预订。

最新媒体报道称，中国移动的4G品牌名为“和”，并将推出可在其4G网络上使用的iPhone 5s和5c合约机。中国移动使用的是国产4G技术TD-LTE。

这些意味着什么呢？我认为工信部接近发放4G牌照，只是很小心，行事很缓慢。工信部甚至可能已经在上周的一系列闭门会议中悄悄向三大运营商发放了4G牌照，并要求他们在本周晚些时候、提前设定好的日期自行公布。

有关中国移动选好4G品牌名称及将开售iPhone的报道，我认为中国移动在这两方面的举动都很明智。为4G服务选择品牌名是显然的事情，“和”这个名字也很有吸引力。中国移动销售iPhone已经谈了三年啦，选择这个时候宣布是明智的，在一开始就为4G造势。我曾预计中国移动推出4G服务后，在一两个月的时间里可能获得高达1,000万4G用户，我现在的预期不变。

一句话：中国移动为4G服务选择品牌名称，并可能推出适用于4G的iPhone，看起来是强力举措，可能为本月晚些时候推出的4G服务提供支持。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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