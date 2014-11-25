（更正）《阳歌专栏》一嗨租车上市开局不利 华谊兄弟、爱奇艺获得新资金（11月19日）

（更正内文关于天华阳光描述，明确其为一家“独立电力运营商”）

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**一嗨租车上市开局不利 华谊兄弟、爱奇艺获得新资金**

一句话：一嗨租车上市开局不利，反映投资者对中国企业的IPO热情下降；华谊兄弟获得36亿元投资，反映其强劲的增长前景。

今天出现一系列融资类新闻，一嗨租车(EHIC.N)开局不利，华谊兄弟(300027.SZ)获得大笔投资，小米出资3亿美元入股百度(BIDU.O)旗下的爱奇艺。大的背景是仍有大量资金在寻找好的中国科技和媒体投资标的以及风险资本投资的运营良好企业。

一嗨租车起初看起来潜力很好，有望复制神州租车(0699.HK)今年9月赴港上市取得的巨大成功，神州租车目前的股价较IPO价格高38%。一嗨租车的运气可没有这么好，上市首日股价下跌2.5%至11.70美元，IPO价格为12美元。

一嗨租车能上市已属幸运。该公司原计划上周五上市，但上市时间突然推迟，因承销商和监管机构收到匿名信，称该公司提交了虚假信息。指控随后被认为是没有依据的，但投资者显然对该公司不是很有热情。

上周独立电力运营商天华阳光(SKYS.O)上市首日也表现不佳，此前大幅下调IPO规模才得以上市。开局不利反映出那些最有吸引力的风险资本投资的中国企业都已经完成了IPO，期待年底前上市的大多是二线企业。

华谊兄弟将获得“三马”等投资者36亿元的投资，“三马”分别是阿里巴巴(BABA.N)创始人马云、腾讯(0700.HK)创始人马化腾和中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)董事长马明哲。

假设资金主要来自于“三马”，那么他们大概各出了2亿美元左右。这对三家公司来说都不是很大的数字，符合阿里巴巴与腾讯近期在娱乐行业的投资规模。华谊兄弟显然是良好的选择，这是中国最受尊敬、最为成功的影视公司之一。

小米投资爱奇艺的消息上周就出现了，是两笔投资中的一笔。小米已经宣布少量入股优酷土豆，与后者建立战略合作。第二笔投资的规模看起来稍微大一些，小米可能获得爱奇艺10-15%的股权。小米这两笔投资都是意在为其智能手机用户获得更多娱乐内容。

小米向爱奇艺投入更多资金并不特别出人意料，因为阿里巴巴今年早些时候已经收购了近20%的优酷土豆股份。小米迅速发展，能够融到很多钱，但目前的发展阶段仍不能过于随意地花钱。

百度此前曾探讨过爱奇艺上市，我猜测明年上半年爱奇艺可能上市。如果上市取得成功，小米能够迅速从投资中获得盈利，甚至可能卖出一部分股权来了结一部分获利。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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