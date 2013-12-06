《阳歌专栏》CCTV剑指外国豪华车厂商暴利敛财

资料图片：2011年4月，在当月开幕的上海车展上，一名参观者在看斯巴鲁Outback的发动机。 REUTERS/Aly Song

**CCTV剑指外国豪华车厂商暴利敛财**

就在几天前，我曾经谈到夏季出现的一波针对外国企业的攻击似乎已经过去，而中国媒体现在却加大对多家豪华汽车制造商的压力，指责其售后服务价格昂贵。这类指责与过去中国媒体的类似报道并无二致，中国媒体喜欢定期就质量或价格问题炮轰西方大企业。但今天的报道与我们今夏看到的完全不一样，当时中国监管当局就定价和行贿等非法行为对一系列西方公司进行了调查。

最新指控看似与之前的指控外国企业在中国市场定价更高或售后服务更差类似。中国中央电视台（CCTV）此次最新报道炮轰的是三家外国汽车制造商，分别是捷豹路虎、奥迪和斯巴鲁。CCTV的报道指出，这三家汽车公司在中国的维修费用不仅高于其他国家，且他们不愿进行维修，往往坚持让客户更换新零件，因为维修费用远低于换零件。为公平起见，CCTV也指出，造成进口车价格畸高的原因之一是中国征收的高关税。生活在中国的任何人都知道，这种额外的成本意味着进口品牌汽车同一款车型在中国的售价往往高于世界其他地区。

上述指责与CCTV10月份播出的节目类似，当时CCTV指控星巴克同样的产品在中国的定价高于其他市场。星巴克随后明智地发布了一则声明，称公司在每个市场定价时考虑了很多因素，此后就没有再发声。中国消费者随后为星巴克正言，指出星巴克在中国一个高度具有竞争性的行业中经营，因而拥有自主定价的自由。

今年年初CCTV矛头直指苹果公司(AAPL.O)。CCTV的报道称苹果公司在中国的售后服务相较其他市场要差很多。在这起案例中，苹果最终致歉。现在这起针对豪华汽车品牌的攻击更像是夏季调查性报道的延续，即外国豪华汽车制造商在华暴利敛财。

那么，我对此有何解读，豪华汽车厂商是否该担心呢？我的回答是不需要，但汽车制造商采取类似星巴克的战略是比较明智的，并在未来几周低调行事。CCTV以此类报道闻名，而这种报道常常会引发短期的负面效应，但很少会引发针对报道对象的任何刑事指控。

从更长远来看，我预计当前这类媒体报道会很快消退，除非有更为严重的指控出现。但这也并不意味着最初针对豪华汽车制造商的报道会烟消云散，CCTV会继续定期针对外国和国内大型品牌发起类似的攻击。最后，外企对于这些指控依然需要小心谨慎，但应该知道，适当的致歉以及低调行事通常是解决事情的最好办法。

一句话：CCTV调查报道揭露几家外国汽车制造商在华维修费用高昂，看似是对跨国企业的定期敲打，可能很快就会过去。

**中国移动终于将推出iPhone合约机**

中国本周终于踏入了4G高速通信时代。市场份额超过一半的中国移动(0941.HK)(CHL.N)仍不销售苹果(AAPL.O)iPhone合约机，不过这似乎终于要改变了，媒体报道称中国移动与苹果签署了iPhone协议。

如果中国进入4G的速度是今年电信新闻中最慢、拖得最久的，那么中国移动与苹果签署的协议则紧随其后。双方的谈判历时数年，2010年中国移动就披露在与苹果进行谈判，准备在其3G网络TD-SCDMA上销售iPhone合约机。

《华尔街日报》援引数名知情人士报道称，苹果与中国移动签署了iPhone协议。报道并未提到中国移动何时会正式推出iPhone合约机，但媒体猜测当中国移动于12月18日正式推出4G服务时会同步推出iPhone合约机。

《华尔街日报》的报道比较可信。如果报道属实，中国移动将加入到另外两大电信运营商中国联通(0762.HK)(CHU.N)与中国电信(0728.HK)(CHA.N)销售iPhone合约机的队伍中来。

中国移动的用户超过7亿，占中国手机市场的三分之二，这对苹果来说是件大事。双方的谈判历时三年多，但始终无法达成协议。技术是主要障碍之一，因为苹果的主要芯片供应商高通QOCM.O并不生产支持TD-SCDMA标准的芯片。

但高通今年终于开始生产支持中国移动技术标准的芯片，包括其国产4G技术TD-LTE。本周早些时候，工信部正式发放了4G牌照，为中国移动推出4G商用服务铺平了道路。技术障碍已不存在，而4G服务也即将推出，看起来确实是推出iPhone合约机的最佳时间点。

中国移动与苹果的协议来得太晚，但对双方来说应该都是积极的进展。苹果已将中国视为其全球最重要市场之一，与拥有7亿用户的中国移动合作可能给苹果带来新的提振。iPhone合约机也将助力中国移动推出的4G服务，我之前就预计4G能够在最初的一两个月内获得高达1,000万用户。

一句话：中国移动12月18日推出4G服务时料推出iPhone合约机，最初一两个月内可能获得高达1,000万4G用户。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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