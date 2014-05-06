《阳歌专栏》猎豹移动欲借季报为IPO造势

图为2013年5月21日在柏林拍摄的透过放大镜看到的电脑图像。 REUTERS/Pawel Kopczynski

**猎豹移动欲借季报为IPO造势**

安全软件提供商猎豹移动(Cheetah Mobile)试图为其在美国的首次公开募股(IPO)添加一些动力。最新公布的财报，猎豹移动今年第一季度盈利可观，移动营收占其总营收的17%。很难做过多解读，因为我看到的报告没有提供以往年份的信息。但是显而易见的是，猎豹移动正在努力唤起投资者对其IPO的热情。

在进一步谈论这个话题前，需要指出的是，新浪旗下微博4月中旬上市以后，多家寄望在纽约上市的中国公司在过去两周里都悄无声息。包括移动游戏开发商北京触控科技，在线美妆电商聚美优品以及中国第二大电商企业京东。但过去几周我们还没有听到关于这些企业的任何动静。

尽管投资者对中国科技企业IPO的兴趣正在迅速消退，猎豹移动还在坚持推进其上市计划，不过拟融资规模已经从之前的3亿美元缩减至大约2亿美元。猎豹移动大约两周前宣布了招股价区间。设置招股价区间通常意味着接下来一周会定下最终发行价，紧接着就会正式上市发行。

但猎豹移动迟迟未公布最终发行价，说明其即便已经大幅削减融资目标，仍很难找到投资者。上周猎豹移动重获媒体关注，报道称，该公司已与金山软件、百度和小米签署股份认购协议，在猎豹移动IPO的同时，三公司将共同认购其最高5,000万美元的股份。

这意味着猎豹移动只需要为剩下1.5亿美元找到投资者即可。但在当前的大环境下，这一相对温和的规模似乎仍是个挑战，这也促使猎豹移动公布了一季度的财报。财报本身看似相对坚实，财报显示该公司第一季度实现营收3.157亿元，净利润1,870万元。

公布最新财报说明，猎豹移动决心继续上市进程，无论需求如何疲弱。我赞赏这家公司表现出的韧劲，因其或许已经投入了大量的时间和金钱，我的确也认为该公司长期前景不错。

当然，投资者或许短期内不认同我的看法，如果猎豹移动以低于每单位美国存托凭证(ADS)12.5-14.5美元的价格上市，我也不会感到意外。但如果上市首日股价表现强劲，我也不会吃惊。

从更宽的视角来看，猎豹移动的困境可能意味着京东或许会无限期推迟其上市计划，因该公司无意小打小闹，希望融资最高10亿美元，聚美优品以及其他希望融资1.5亿美元之上的企业或许也不得不暂停上市计划，直到今年晚些时候。届时，备受期待的阿里巴巴上市或许有助于重振投资者的热情。

一句话：猎豹移动很可能继续推进其上市计划，并于首日展现不俗走势，但其招股价可能较低，最终融资规模或许不足1.5亿美元。

**腾讯入股四维图新**

中国三大主要互联网公司的并购风潮本周继续，有消息称，社交网络巨头腾讯(0700.HK)以11.7亿元收购移动地图服务商四维图新(002405.SZ)11.28%的股权。要是有人觉得我在谈论一则旧闻，那你就错了，这宗交易看起来确实与阿里巴巴近期投资数字地图服务商高德地图AMAP.O的交易很相似。

在阿里巴巴、腾讯和百度(BIDU.O)掀起的并购潮中，这宗交易甚至不是让人有往日重现感觉的首个案例。由于每家企业在互联网领域收购的资产很雷同，这些企业看起来也日趋相似。但腾讯与另外两家企业稍有不同，它只收购多数资产的少数股权。相较之下，阿里巴巴和百度似乎喜欢直接收购。

我之前曾说过，我喜欢腾讯这种创建战略合作而非直接收购的策略。通过收购大量但非拥有多数股权，腾讯能够对其战略合作伙伴的管理层施加一定的影响，并与其密切合作，取得协同效应。腾讯的战略还能令新战略伙伴的现有管理层保持完整，这看似是个好办法，因为这些管理人员更了解其所在的行业。

大型并购案中，买方常常最终会赶走原先的管理层，并让自己人取而代之。这一战略或许能带来更多的专业管理，提高收购方和被收购方的沟通效率，但也会带来一些弊端，因为这往往会令被收购方失掉其行业知识以及当初推动其成功的企业家精神。

让我们先看看腾讯最新达成的这宗协议。据相关公告，腾讯将以11.73亿元从中国四维收购四维图新11.28%的股权，转让完成后，中国四维将持股12.58%。四维图新的市值以收购价计约为17亿美元，这与高德地图被阿里巴巴收购时的市值基本相当。

今年3月，腾讯向阿里巴巴发起另一个主要挑战。当时，腾讯与京东建立战略合作关系，获得京东15%的股份。京东是阿里巴巴在电商领域的最大对手。上月，阿里巴巴宣布入股优酷土豆，持股比例16.5%。在此之前，据悉腾讯接近达成成为优酷土豆投资伙伴的协议。百度也一直未停下并购的脚步，去年百度宣布以3.7亿美元收购PPS视频业务。

如我上文所言，腾讯的最新收购延续其购买其他公司少数股权的风格，一般介于15%-30%，而不是直接收购。我们已经见识了至少一宗腾讯会如何利用新的战略合作的案例。在与京东的合作宣布后不久，上月有消息称，腾讯将向京东提供微信和手机QQ的入口。

我们需要等待一段时间才能知道哪家公司的并购战略最终会奏效。我对阿里巴巴的并购盛宴的确有些疑虑，阿里的并购范围似乎相当广泛且缺乏重点。百度的并购看似更为集中，旨在打造一些关键领域。腾讯的战略看似也很强大，旨在寻找可为其核心的游戏和社交业务带来协同效应的收购目标。只有时间会告诉我们谁的战略最终会胜出，但我认为腾讯的策略能使其在寻找新的收入来源时获得所需的资产，并能获得灵活性，即随时出售运营较差的战略伙伴的少数股权。

一句话：腾讯入股四维图新延续其与合作伙伴的股权合作风格，这种合作有助于其发展核心的社交和游戏业务。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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