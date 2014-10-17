《阳歌专栏》春秋航空和蚂蚁金融的IPO计划

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**春秋航空和蚂蚁金融的IPO计划**

我通常不写有关中国A股首次公开招股（IPO）的话题，主要因为多数IPO都与增长潜力不大的国企有关，且这些股票与多数外国投资者无缘。但是，市场正在改变，监管方正在逐步向私营企业IPO敞开大门。经济型航空公司春秋航空即将展开的上市计划就是例证。除此之外，报导还披露了另一宗令人激动的潜在IPO计划，不过具体实施可能还要等一至两年时间。电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)正式建立了蚂蚁金融服务集团，统领旗下金融服务资产。

具有高成长前景的中国企业多数选择在海外上市，其中选在香港和纽约的最多。这部分归因于很多此类公司最初曾获得海外风投的支持，这些投资者对在香港和纽约上市都非常熟悉，也很习惯于此。同时，中国证券监管者多年来对外资私营企业另眼相待，因此在上海和深圳上市的绝大部分企业不是国有企业就是具有国资背景。

这种情况正在发生改变，春秋航空即将于上海证交所上市可能为中国大陆投资者提供一个别样的选择。春秋航空是中国首家廉价航空公司。尽管规模更大的国有航空业者享有很多优势，但春秋航空的经营还是很成功。我本人不愿乘坐春秋航空的航班，觉得机上座位过窄且广告不断让人不舒服，但是我那些对票价更敏感的朋友经常搭乘春秋的航班，感觉还算不错。

春秋航空最初在今年4月提及IPO计划，当时中国证监会正在解冻长达一年的新股发行计划。春秋航空当时表示计划融资20亿元（3.25亿美元），该公司之前最早可追溯到2009年的一些上市计划都以失败告终。媒体报导称，春秋航空已经收到监管机构的上市核准，计划年底前完成上市。现在还没有进一步细节可查，不过上市融资规模料与4月时提到的水平类似。我预计春秋航空这次上市计划能够获得成功，甚至认为我自己应该买些这家公司的股票，毕竟其强劲的成长潜力很吸引人。

接下来说说阿里巴巴金融服务业务的话题。支付宝是新成立的蚂蚁金服的核心资产，且未包括在阿里巴巴在纽约的上市范围内。中国不允许外资持股中国电子支付企业，至少现在还是这样规定的。很多其他金融服务行业也还没有对外资开放。

因此，阿里巴巴似乎将旗下包括支付宝、余额宝在内的所有金融服务业务归入了蚂蚁金服。本周，蚂蚁金服举行了正式定名成立仪式。上月，阿里巴巴成为中国首批获准经营传统银行业务的私营企业之一，我猜阿里巴巴在网商银行的持股也将转入蚂蚁金服。

支付宝的盈利能力很强，余额宝也应该如此，这意味着新成立的蚂蚁金服未来一至两年内将能够轻松实现上市，也必将受到投资者的热捧。受上述金融服务行业管制规定的限制，蚂蚁金服的上市地点可能选择在中国大陆，国内投资者将由此迎来投资具有巨大成长潜力的私营金融服务企业的机会。

一句话：春秋航空在上海上市很可能获得热烈追捧，IPO之梦即将成为现实；阿里巴巴旗下的蚂蚁金服在未来一至两年也可能启动在国内上市的计划。

**莫顿盐业、麦当劳在华感觉迥异**

外资食品企业首次进入中国时往往能尝到甜头。美国盐业巨头莫顿盐业发表声明称，通过扩大发展与中盐上海市盐业公司在华的唯一合资企业上海中盐莫顿盐业有限公司，丰富中国盐业市场。

但对于入华一段时间的外资企业来说，感受又往往有所不同，因会经历在华开展业务的诸多挑战。报导称，麦当劳(MCD.N)与湖南一家特许经营合作伙伴出现纠纷。

这些酸甜苦辣对于在华外企来说是再常见不过的。新来的垂涎中国市场的巨大潜力，但实际情况往往很复杂，官僚主义、排外和缺乏处理很多商业问题的经验。结果，很多外企来的时候满腔热血，经过几年的碰壁后又悄悄离开。

莫顿声明中的乐观情绪显而易见。该公司与中盐上海的新协议，令其成为首家深入中国盐市场的外资巨头。双方的合作包括商标技术许可，合资企业还将通过莫顿进口盐产品。此外，合资公司还负责莫顿盐产品中文包装生产、本土市场开拓和销售等工作，目前已确定的产品有莫顿食盐和莫顿海盐。

双方从2001年就开始进行合作，成立了中国首家盐业中外合资公司——上海中盐莫顿盐业有限公司。此次是扩大发展这个合作关系。双方合作的历史将有助于莫顿盐业进一步开发中国这一巨大市场。中国不缺普通的盐产品，但差异化和高端产品则不那么常见。该合资企业料能表现不错，因为双方已经有了合作，但策略上的分歧和技术问题可能也会时不时造成困难。

今年夏天的福喜过期肉事件已经让麦当劳在中国处境艰难。过去两三年，麦当劳和肯德基的增长大幅放缓，麦当劳大举推进特许经营，试图恢复前景。尽管这样的模式在西方很常见，麦当劳和肯德基之前都选择避开这样的合作方式，担忧产生纠纷。

麦当劳4月讨论加速特许经营的计划，迅速加快的特许经营可能是此次纠纷的一个原因。一家湖南企业2012年似乎与麦当劳签署了特许经营协议，随后将麦当劳门店的权益转售给了其他投资人。

不满的投资人前往麦当劳店堵门，并在门口张贴“警示函”。这样的纠纷显然在中国并非独特，但此次纠纷看起来有些复杂，可能不会在西方发生。这样的纠纷将给麦当劳带来负面影响，反映扩大特许经营所带来的风险。

一句话：莫顿在华成立的合资企业应能表现不错，因为之前与合作方有过合作；麦当劳与湖南特许经营合作伙伴出现纠纷，凸显大肆扩大特许经营所带来的风险。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王琛/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。